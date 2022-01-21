С чем носить трендовый головной убор этой зимы: 7 модных образов

Самым популярным головным убором зимы 2022 года является капор. Этот аксессуар не только защищает от ветра и мороза, но и станет удачным акцентом в стильном образе.

Инфлюэнсерки из Instagram экспериментируют с цветами и тканями. Идеями делятся в сети, пишет Cosmopolitan.

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В этом году можно смело выбирать вязаные, яркие, базовые и необычные капоры.

Фото: instagram.com/emilisindlev

Стилистка и фэшн-блогер Самаль Сан уверяет, что трикотаж будет моден не только зимой. Поэтому стоит обратить внимание на вязаные вещи, которые будут актуальны в этом году. Одним из трендов является воротник поло, который придаст акцент платью, свитеру или футболке. Эта незначительная деталь визуально вытягивает шею.