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понедельник, 24 января 2022 01:45

С чем носить трендовый головной убор этой зимы: 7 модных образов
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Самым популярным головным убором зимы 2022 года является капор. Этот аксессуар не только защищает от ветра и мороза, но и станет удачным акцентом в стильном образе.

Инфлюэнсерки из Instagram экспериментируют с цветами и тканями. Идеями делятся в сети, пишет Cosmopolitan.

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В этом году можно смело выбирать вязаные, яркие, базовые и необычные капоры.

Капор – главный тренд зимы 2022 года. Блогеры и инфлюэнсеры показывают, с чем и как его следует носить
Фото: instagram.com/emilisindlev
Капор – главный тренд зимы 2022 года. Блогеры и инфлюэнсеры показывают, с чем и как его следует носить
Капор – главный тренд зимы 2022 года. Блогеры и инфлюэнсеры показывают, с чем и как его следует носить
Капор – главный тренд зимы 2022 года. Блогеры и инфлюэнсеры показывают, с чем и как его следует носить
Капор – главный тренд зимы 2022 года. Блогеры и инфлюэнсеры показывают, с чем и как его следует носить

Стилистка и фэшн-блогер Самаль Сан уверяет, что трикотаж будет моден не только зимой. Поэтому стоит обратить внимание на вязаные вещи, которые будут актуальны в этом году.

Одним из трендов является воротник поло, который придаст акцент платью, свитеру или футболке. Эта незначительная деталь визуально вытягивает шею.

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