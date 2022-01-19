Объемный свитер и леггинсы: восемь трикотажных трендов, которые понадобятся в этом году

Стилистка и фэшн-блогер Самаль Сан уверяет, что трикотаж будет моден не только зимой. Поэтому стоит обратить внимание на вязаные вещи, которые будут актуальны в этом году.

Одним из трендов является воротник поло, который придаст акцент платью, свитеру или футболке. Эта незначительная деталь визуально вытягивает шею, отметила стилистка в Instagram-блоге.

Кардиган с принтом тоже будет популярен. Дизайнеры не ограничивают в выборе: можно примерить с ярким абстрактным или геометрическим принтом, "гусиной кавычкой" или разноцветными полосками.

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В холодное время года актуальной будет наряд с удлиненным рукавом. Также для зимних образов подойдут леггинсы из мягкого трикотажа.

Удачным акцентом в образе станет трикотажный наряд ярких оттенков. А для обыденных образов можно подобрать вязаный total look натурального цвета: бежевого, серого, коричневого, белого, рыжего, кофейного и нюдового.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Можно соединить два тренда и надеть трикотажную жилетку или объемный свитер, которые также модны 2022 году.

Следует подготовить наряды, которые не только помогут согреться зимой, но и создать стильный аутфит. Одним из трендов будет оставаться стеганый пуховик. Куртка длиной до середины бедра, дополненная акцентным ремнем, будет актуальна. Лучше выбрать модель яркого цвета, но приглушенного: лавандового, светло-персикового и бледно-зеленого.