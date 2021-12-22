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понедельник, 03 января 2022 11:10

Утепленный бомбер и трикотаж: какие вещи будут в тренде зимой 2022 года
9

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Следует подготовить наряды, которые не только помогут согреться зимой, но и создать стильный аутфит.

Одним из трендов будет оставаться стеганый пуховик. Куртка длиной до середины бедра, дополненная акцентным ремнем, будет актуальна. Лучше выбрать модель яркого цвета, но приглушенного: лавандового, светло-персикового и бледно-зеленого, пишет Elle.

Утепленный оверсайз-бомбер можно выбрать вместо пуховика. Надеть их с джинсами и ботинками на грубой подошве или с трикотажным платьем. К слову, трикотаж этой зимой тоже в трендах. Можно приобрести не только кардиганы и гольфы, но и брюки, юбки и костюмы-двойки.

Еще одним хитом сезона являются кожаные вещи, в частности, брюки. Конкретных моделей нет: кожаными могут быть скинни, баллоны или классические варианты прямого кроя.

Одним из трендов будет оставаться стеганый пуховик
Фото: Pinterest
Утепленный оверсайз-бомбер можно выбрать вместо пуховика
Трикотаж этой зимой тоже в трендах
Еще одним хитом сезона являются кожаные вещи
Костюмы-двойки перешли из лета в зиму, только сменили цветовую гамму

Костюмы-двойки перешли из лета в зиму, только сменили цветовую гамму. Самые модные будут серого, бежевого или коричневого оттенков. Свитер или платье с открытой спиной, которые будут актуальными в этом сезоне, можно надеть на свидание или встречи с друзьями.

Среди цветов самым удачным будет светло-персиковый. Этого оттенка можно носить и пальто, и платье, и брюки. Даже можно создать total look в этом цвете.

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Из обуви трендовыми будут высокие сапоги и ботинки. Стильный образ можно сделать, если заправить штаны в голенища сапог. А среди головных уборов блогеры и инфлюэнсеры выбирают балаклаву.

Стилисты назвали дутые куртки одним из трендов этого сезона. Главной верхней одеждой зимы считается обычно пуховик. Но именно дутые куртки являются идеальным миксом комфорта, уюта и практичности.

Модницы и инфлюенсеры создают невероятные образы с этим вариантом верхней одежды. Если хотите куртку на каждый день, то стоит примерить классику – белого или бежевого цвета. Эти оттенки универсальны, поэтому подойдут под любой наряд.

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Дата
03
января

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