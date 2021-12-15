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четверг, 16 декабря 2021 01:45

Яркие и без рукавов: пять дутых курток, которые следует выбрать вместо пуховика
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Стилисты назвали дутые куртки одним из трендов этого сезона. Главной верхней одеждой зимы считается обычно пуховик. Но именно дутые куртки являются идеальным миксом комфорта, уюта и практичности.

Модницы и инфлюенсеры создают невероятные образы с этим вариантом верхней одежды. Если хотите куртку на каждый день, то стоит примерить классику – белого или бежевого цвета. Эти оттенки универсальны, поэтому подойдут под любой наряд, пишет Cosmopolitan.

Оверсайз-куртки остаются актуальными: с ними можно создать дерзкий образ. А если теплая погода, то дутый вариант без рукавов сможет дополнить стильный аутфит. Сочетать такую ​​куртку следует с толстовками, свитерами или спортивными костюмами. Также модной будет укороченная: многим модницам нравится такая модель, длина которой достигает талии.

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Ярких цветов куртки тоже являются одним из главных трендов этого сезона. Можно совмещать несколько красочных оттенков.

Если хотите куртку на каждый день, то стоит примерить классику – белого или бежевого цвета
Фото: instagram.com/handinfire
Оверсайз-куртки остаются актуальными: с ними можно создать дерзкий образ
Если теплая погода, дутый вариант без рукавов сможет дополнить стильный аутфит
Ярких цветов куртки тоже является одним из главных трендов этого сезона
Также модной будет укорочена: многим модницам нравится такая модель, длина которой достигает только талии

Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной. Именно на комфорте и универсальности акцентируют дизайнеры в этом году. Объемные, лаконичные и спокойного оттенка куртки сейчас в тренде.

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