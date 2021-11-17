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среда, 17 ноября 2021 15:52

Прилегающие и куртки с карманами на замках: стилистка назвала устаревшую верхнюю одежду
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Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной. Именно на комфорте и универсальности акцентируют дизайнеры в этом году.

Объемные, лаконичные и спокойного оттенка куртки сейчас в тренде. Об этом утверждает стилистка Самаль Сан в своем Instagram-блоге.

Следует выбирать куртку без яркого декора. Не стильной верхней одеждой являются прилегающие пуховики, куртки с неуместным декором, карманами на замках, контрастными молниями и меховыми вставками.

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Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной
Фото: instagram.com/streetstyle_looks
Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной
Устарели и куртки с карманами на замках
Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной
Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной

Самой уютной верхней одеждой зимы 2022-го стало пальто teddy bear. Модели, звезды и фэшн-инфлюенсеры выбирают этот вариант для холодного времени года. Стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно поможет именно teddy bear пальто. Если хочется добавить красок и сделать акцент в образе, можно выбрать пальто ярких цветов.

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