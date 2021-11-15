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понедельник, 15 ноября 2021 13:02

Какое выбрать пальто teddy bear: 5 вариантов самого уютного зимнего тренда
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Самой уютной верхней одеждой зимы 2022-го стало пальто teddy bear. Модели, звезды и фэшн-инфлюенсеры выбирают этот вариант для холодного времени года.

Стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно поможет именно teddy bear пальто. Если хочется добавить красок и сделать акцент в образе, можно выбрать пальто ярких цветов. Об этом пишет Cosmopolitan.

В пальто с принтом сможете подчеркнуть индивидуальность. Укороченную верхнюю одежду надевают модницы для трендовых образов. А классикой остаются шоколадные и бежевые оттенки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэти Перри поразила нарядом трендового цвета: показываем 5 образов в этом оттенке

Самой уютной верхней одеждой зимы 2022 стало пальто teddy bear. Классикой остается шоколадный оттенок
Фото: Pinterest
В пальто с принтом сможете подчеркнуть индивидуальность
Укороченную верхнюю одежду надевают модницы для трендовых образов
Если хочется добавить красок и сделать акцент в образе, можно выбрать пальто ярких цветов
Одним из классических цветов является бежевый

Пандемия изменила отношение к моде. Теперь на первом месте - комфорт и универсальность. Модная блогер Екатерина Кида показала идеи для обыденных образов. Ее варианты подойдут как в офис, так и на прогулку или свидание.

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