Какое выбрать пальто teddy bear: 5 вариантов самого уютного зимнего тренда

Самой уютной верхней одеждой зимы 2022-го стало пальто teddy bear. Модели, звезды и фэшн-инфлюенсеры выбирают этот вариант для холодного времени года.

Стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно поможет именно teddy bear пальто. Если хочется добавить красок и сделать акцент в образе, можно выбрать пальто ярких цветов. Об этом пишет Cosmopolitan.

В пальто с принтом сможете подчеркнуть индивидуальность. Укороченную верхнюю одежду надевают модницы для трендовых образов. А классикой остаются шоколадные и бежевые оттенки.

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Фото: Pinterest

Пандемия изменила отношение к моде. Теперь на первом месте - комфорт и универсальность. Модная блогер Екатерина Кида показала идеи для обыденных образов. Ее варианты подойдут как в офис, так и на прогулку или свидание.