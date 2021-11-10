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среда, 10 ноября 2021 12:07

Показали 30 осенне-зимних образов, чтобы выглядеть стильно каждый день
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Пандемия изменила отношение к моде. Теперь на первом месте - комфорт и универсальность.

Модная блогер Екатерина Кида показала в Instagram идеи для обыденных образов. Ее варианты подойдут как в офис, так и на прогулку или свидание.

Модная блогер Екатерина Кида продемонстрировала, как одеваться в холодное время года и выглядеть стильно
Фото: instagram.com/katia.kida
Модная блогер Екатерина Кида продемонстрировала, как одеваться в холодное время года и выглядеть стильно
Модная блогер Екатерина Кида продемонстрировала, как одеваться в холодное время года и выглядеть стильно
Модная блогер Екатерина Кида продемонстрировала, как одеваться в холодное время года и выглядеть стильно
Модная блогер Екатерина Кида продемонстрировала, как одеваться в холодное время года и выглядеть стильно

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В сезоне осень-зима 2021-2022 одним из главных трендов является пуховик базового или пастельного цвета. Также актуальными остаются трикотажные костюмы. Из обуви следует выбирать челси или сапоги с широким голенищем.

Дизайнеры предлагают разнообразие комфортных вещей, которые будут актуальны в холодное время года. В этом году акцент именно на универсальности элементов гардероба. Модель вне времени - это объемные свитера. Универсальным вариантом для осенне-зимнего гардероба есть ботинки-челси. А сапоги с широким голенищем - незаменимые для снежной погоды - можно носить как с джинсами и брюками, так и с платьями.

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Дата
10
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