Фэшн-шпаргалка по гардеробу: какие трендовые вещи понадобятся зимой

Дизайнеры предлагают разнообразие комфортных вещей, которые будут актуальны в холодное время года.

В этом году акцент именно на универсальности элементов гардероба. Персональная стилистка из Киева Ольга поделилась в фэшн-блоге в Instagram, какие вещи будут актуальны зимой.

Модель, которую она относит к категории вне времени, – это объемные свитера. Также универсальным вариантом для осенне-зимнего гардероба она назвала ботинки-челси. А сапоги с широким голенищем - незаменимы для снежной погоды - можно обувать как с джинсами и брюками, так и с платьями.

Фото: Pinterest

С верхней одежды трендовой моделью стилистка назвала пуховик длины миди: его можно со многим соединить. А модные трикотажные костюмы смело надевать как раздельно, так и вместе.

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Шапка бини снова заняла место среди модных вещей этой зимой. Однако важно найти именно свою модель, учитывая плотность и масштабность связки, а также высоту подворота.

Именно благодаря базовым вещам, которые формируют основу гардероба, можно создавать новые и актуальные образы любого сезона. Черное платье всегда в тренде. Минималистичный вариант из трикотажа или хлопка - идеальная база. Осенью можно дополнить черное платье курткой-косухой и ботинками в байкерском стиле.