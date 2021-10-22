Белая рубашка и тренч: какие вещи никогда не выйдут из моды

Именно благодаря базовым вещам, которые формируют основу гардероба, можно создавать новые и актуальные образы любого сезона.

Черное платье всегда в тренде. Минималистичный вариант из трикотажа или хлопка - идеальная база. Осенью можно дополнить черное платье курткой-косухой и ботинками в байкерском стиле, пишет ELLE.

Белая рубашка - незаменима для офисных будней, пляжных образов или воскресных прогулок с друзьями. Можно выбрать модели с асимметричным кроем, необычным силуэтом и воротами.

Тренч тоже является базовым элементом гардероба. Достался нам от британских военных и уже столетие не теряет актуальности.

Фото: Pinterest

Джинсы прямого покроя голубого цвета с высокой линией посадки всегда будут удачными в любом образе. Еще такие модели подходят любым фигурам и под любой сезон.

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С сезона в сезон у моделей туфель-лодочек меняются только цвета, элементы декора и высота каблука. Именно такой вариант обуви черного или нюдового цвета и тонкими каблуками высотой 10-12 см понадобятся и через 10 лет.

Стилисты поделились тем, какие ошибки можно допустить этой осенью. Некоторые варианты элементов гардероба уже вышли из моды. В этом сезоне короткие дутые куртки уже не в тренде. Если хотите носить верхнюю одежду, длина которой не ниже талии, то лучше примерить укороченные дубленки и бомберы.