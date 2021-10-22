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пятница, 22 октября 2021 15:36

Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
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Стилисты поделились тем, какие ошибки можно допустить этой осенью. Некоторые варианты элементов гардероба уже вышли из моды.

В этом сезоне короткие дутые куртки уже не в тренде. Если хотите носить верхнюю одежду, длина которой не ниже талии, то лучше примерить укороченные дубленки и бомберы. Об этом пишет издание ELLE.

Брюки-скинни пока остаются в модных архивах. Дизайнеры и стилисты пытаются уже несколько лет убедить всех в этом и придумывают стильные альтернативы.

Спортивный костюм в технике пэчворк или монохромный надевать не стоит. Увлечение культурой 1990-х уже закончилось. Можно заменить на трикотажные комплекты с худи и джигерами.

В этом сезоне короткие дутые куртки уже не в тренде
Фото: Pinterest
Брюки-скинни пока так и остаются в модных архивах
Спортивный костюм в технике пэчворк или монохромный не стоит надевать
Жакет с акцентной линией плеча перестал быть актуальным
Колготы с носками не надо миксовать

Жакет с акцентной линией плеча перестал быть актуальным. Сейчас в тренде жакеты оверсайз.

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Колготы с носками не надо миксовать. Лучше выбрать что-то одно.

Пальто выглядит стильно, тепло, универсально. В этом сезоне одним из самых модных является пальто с увеличенной талией. Выбирая модную вещь, стоит обратить внимание на ее состав. Должно быть 90% натуральных материалов.

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