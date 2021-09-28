Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто

Фото: instagram.com/lunkova_yana

Пальто выглядит стильно, тепло, универсально.

В этом сезоне одним из самых модных является пальто с увеличенной талией, рассказала стилист Яна Лунькова в Instagram.

Выбирая модную вещь: стоит обратить внимание на ее состав. Должно быть 90% натуральных материалов.

Лучшая длина - миди, потому что универсальна и подходит к любому возрасту. Следует также померить пальто на размер больше, чтобы можно было легко надуть на свитер, джемпер, худи.

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Головные уборы и обувь могут быть любые, главное - воплотить замысел интересного образа.

Классические брюки, лонгслив, тренч или пальто, кроссовки. Комбинация разных стилей - удачное сочетание уже несколько сезонов подряд. Брюки придадут объем снизу, верх лучше оставить более хрупким и обтягивающим с помощью лонгслива. Если же хочется придать образу больше формальности, можно заменить кроссовки грубыми ботинками.