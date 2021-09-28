 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Просмотров: 234
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 612
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1107
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2133
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1224
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
7
5
10
10
5
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 270
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1161
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3420
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 сентября 2021
Просмотров: 450
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
вторник, 28 сентября 2021 13:21

Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
7

  Комментировать

Платья и юбки сделают образ более классическим
Фото: instagram.com/lunkova_yana
Сумка станет интересной деталью в сочетании с пальто
Джинсы прекрасно сочетаются с пальто
Пальто подойдет и под брюки
К пальто можно смело утепляться шарфами и шапками

Пальто выглядит стильно, тепло, универсально.

В этом сезоне одним из самых модных является пальто с увеличенной талией, рассказала стилист Яна Лунькова в Instagram.

Выбирая модную вещь: стоит обратить внимание на ее состав. Должно быть 90% натуральных материалов.

Лучшая длина - миди, потому что универсальна и подходит к любому возрасту. Следует также померить пальто на размер больше, чтобы можно было легко надуть на свитер, джемпер, худи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Головные уборы и обувь могут быть любые, главное - воплотить замысел интересного образа.

Классические брюки, лонгслив, тренч или пальто, кроссовки. Комбинация разных стилей - удачное сочетание уже несколько сезонов подряд. Брюки придадут объем снизу, верх лучше оставить более хрупким и обтягивающим с помощью лонгслива. Если же хочется придать образу больше формальности, можно заменить кроссовки грубыми ботинками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 15129
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 10647
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 7803
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 6813
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 6102
Мода
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
5
 Просмотров: 423
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10
 Просмотров: 621
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
10
 Просмотров: 4203
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
Беспроигрышные сочетания: как выглядеть стильно в холодное время года
5
 Просмотров: 594
Тина Кунаки показала тренд этой осени
Тина Кунаки показала тренд этой осени
4
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Голосов: 73
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть