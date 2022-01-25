Пластик, жемчуг и цветы: стилистка назвала трендовые украшения этого сезона

Фэшен-блогер Яна Лунькова уверяет, что модными украшениями можно как дополнить стильный образ, так и сделать акцент.

Советами и вариантами аксессуаров поделилась в Instagram. Одним из трендов будут большие браслеты, которые следует носить на запястьях и предплечьях. Чокеры также остаются актуальными: лучше выбрать массивные, кожаные, со стразами или жемчугом.

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Ожерелья, браслеты, серьги и кольца с цветами можно добавлять в свой аутфит в этом году. Необычными statement-серьгами стоит разбавить обычный образ. Массивные кольца можно выбрать как минималистичные, так и с разноцветными камнями.

Снова вернулись в моду цепи: браслеты, серьги, подвески, пояса модницы уже смело миксуют. Украшения из жемчуга до сих пор остаются актуальными. А украшения из пластика только набирают обороты.

Фото: instagram.com/lunkova_yana

Французский дом моды Givenchy раскритиковали за колье в форме петли. На показе весна-лето 2022 в Париже презентовали металлическое украшение, похожее на петлю. Оно стало частью дебютной коллекции креативного директора Givenchy Мэттью Уильямса.