Украшение в форме петли и расистские наряды: в какие скандалы попадали модные бренды

Французский дом моды Givenchy раскритиковали за колье в форме петли. На показе весна-лето 2022 в Париже презентовали металлическое украшение, похожее на петлю. Оно стало частью дебютной коллекции креативного директора Givenchy Мэттью Уильямса.

Украшение раскритиковали пользователи соцсетей и модные эксперты.

"Как это могло пройти через руки нескольких человек к показу, и всем показалось, что это нормально? И почему это меня не удивляет?", - пишет в Instagram активистка Ким Саира.

Gazeta.ua подготовила, в какие скандалы попадали всемирно известные бренды.

Два года назад британский модный дом Burberry вызвал шквал критики из-за толстовки с узлом, напоминающим петлю виселицы. Представил ее на Лондонской неделе моды. После показа модель Лиз Кеннеди, которая принимала в нем участие, раскритиковала бренд в сети.

"Самоубийство - это не мода. Риккардо Тиши и Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум образ с петлей висельника?", - возмущалась Кеннеди.

Фото: Reuters

Из-за спортивных штанов с поясом в виде трусов-боксеров, выглядывавших из-под брюк, испанский дом моды Balenciaga обвинили в расизме. Выпустили их в сентябре. Новые спортивки, которые стоили $ 1,2 тыс., назвали имитацией спущенных штанов, похожей на стиль темнокожих рэперов 1990-х. В 1980-х так ходили темнокожие в американских тюрьмах из-за большого размера одежды, который им выдавали. Ремни были запрещены в тюрьмах, и заключенные ходили со спущенными штанами.

В центре расистского скандала оказывался и итальянский модный дом Gucci. Свитер, который выпустил бренд в 2019 году, раскритиковали за то, что он напоминает "блэкфэйс" - черный грим белых актеров, изображавших афроамериканцев. Джемпер покрывал нижнюю половину лица, а красный вырез в форме губ, по замыслу дизайнеров, должен был ложиться на настоящие. Вещь стоила $890.

В январе два года назад итальянский модный бренд Prada запустил коллекцию товаров Pradamalia. В ней был брелок с обезьяной с гипертрофированными чертами, похожими на афроамериканцев.

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Еще один итальянский дом моды Dolce & Gabbana попали в скандал в ноябре 2018 года из-за рекламного ролика. В видео китайская модель пытается есть палочками пасту и пиццу. Китайские торговые интернет-магазины сняли с продажи товары бренда, считая рекламу оскорбительной. Китайцы признали такое видео надругательством над культурой их страны.

View this post on Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada)

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке. Сначала звезда не планировала выход в свет в платье от этого бренда. Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен был полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.