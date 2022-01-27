Грузинский ресторан, тайный паб и кофейня с рисово-фундуковой матчей - особые гастрозаведения открылись в январе в Киеве

Два грузинских ресторана, кондитерскую с десертами ручной работы и скрытый бар открыли в Киеве в течение января. А также кафе, в котором готовят разноцветный матча и лаундж-бар со спортивными трансляциями. Некоторые заведения сейчас работают в тестовом режиме.

Gazeta.ua сделала краткий обзор новых гастрозаведений столицы.

"ЧИЧИКО" НА ПЕЧЕРСКЕ

Ресторан современной грузинской кухни открыли на территории ЖК Новопечерские липки. Интерьер заведения в холодных оттенках, без накопления лишних вещей. Заведение украшают живые цветы в горшках. Это второй ресторан сети, первый – на Ярославовом Валу. Кроме классических блюд, в заведении можно попробовать грузинские бургеры. Есть отдельное хоспер-меню и детское. В винной карте есть широкий выбор напитков от мировых и грузинских производителей. Работает услуга доставки. С понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 действует предложение Ланч Сет. Два блюда и напиток по цене 235 грн.

Автор: www.instagram.com/chichiko.



Из меню:

Грузинский овощной салат – 198 грн

Суп-харчо – 168 грн

Хачапури по-аджарски – 225 грн

Бургер по-грузински – 225 грн

Наполеон "Чичико" – 265 грн

Вина – от 650 грн за бутылку.

Особенности: поскольку заведение на территории закрытого ЖК "Новопечерские Липки", чтобы попасть туда на авто, нужно позвонить охране и сообщить, что вы направляетесь в ресторан.

Адрес: улица Драгомирова, 17-Д

Время работы: 12:00 – 23:00 (с понедельника по пятницу), 11:00-23:00 (суббота-воскресенье).

SANATRELO НА ЗОЛОТЫХ ВОРОТАХ

Ресторан грузинской кухни. Интерьер украшен яркими картинами на кавказскую тематику. В заведении готовят блюда народов Азии, Причерноморья и Закавказья. Есть широкая винная карта и сезонное меню. Это второе заведение сети Sanatrelo. Первое расположено на улице Прорезной.

Автор: www.instagram.com/sanatrelo_restaurant

Из меню:

Салат по-грузински – 135 грн

Хачапури с курицей, шампиньонами и сыром – 225 грн

Хинкали со свининой и телятиной – 29 грн/1 шт.

Шурпа из баранины – 99 грн

Каре из телятины – 165 грн/100 г

Мацони с орехами и медом – 95 грн

Вино – от 95 грн./150 мл

Адрес: улица Хмельницкого, 29/2

Время работы: 10:00–23:00 (с понедельника по пятницу), 11:00–23:00 (суббота и воскресенье).

"БАРМЕНДИКТАТ"х KHU YUM НА БЕРЕЗНЯКАХ

Это соединение коктейльного бара и ресторана азиатской кухни. Заведение открыли на первом этаже ТЦ Silver Breeze на Березняках. Стены ресторана украшены флагами стран Азии, а потолок - сеткой, напоминающей рыбацкую. Декор тематический, поскольку большинство блюд азиатской кухни готовят из морепродуктов. В меню один из самых больших в Киеве ассортиментов алкоголя. В частности, 19 авторских коктейлей. Из блюд – супы, салаты, роллы, жареный рис. Здесь можно отведать знаменитый вьетнамский суп Фо Бо, который вошел в 2021 году вместе с борщом в двадцатку самых вкусных первых блюд мира. Каждую пятницу и субботу в заведении организуют вечеринки с ди-джеями.

Автор: www.instagram.com/khuyum.barmandictat

Из меню:

Суп Фо Бо – 220 грн

Салат с лососем и апельсином – 200 грн

Пад Тай с морепродуктами – 195 грн

Бургер с курятиной и зеленым карри – 165 грн

Спринг ролл с креветками – 120 грн

Авторский коктейль Миднайт стар – 210 грн

Адрес: проспект Тычины, 1-В

Время работы: 12:00-23:00 (с воскресенья по среду), 12:00-03:00 (с четверга по субботу).

LILA CAKE НА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Кафе кондитерская, где все десерты ручной работы. "Фишкой" заведения является интерьер лилового оттенка, максимально приближенного к трендовому цвету Pantone 2022 года. Декор заведения – удачная фотозона для посетителей. В заведении можно отведать 11 видов эклеров. Есть большой выбор круассанов, тортов, чизкейков и бисквитных тортов. Здесь есть возможность приобрести подарочные наборы из пряников, конфет, макарунов, мини-бизе и шоколадных новогодних шаров. В ассортименте есть десерты без содержания сахара. Кроме сладостей Lila Cake предлагает посетителям полноценное меню основных блюд, а также кофейную и барную карту. Завтрак здесь можно заказать в течение дня. Это второе заведение сети. Первое было открыто в Днипре. Кафе-кондитерская Lila Cake работает в тестовом режиме.

Автор: www.the-village.com.ua

Из меню:

Эклер ваниль – 100 грн

Мандариновый чай – 120 грн

Лавандовое латте – 90 грн

Круассан капреза с моцареллой и песто – 150 грн

Цезарь с курицей – 180 грн

Тыквенный крем-суп – 180 грн

Адрес: улица Хмельницкого, 40/25

Время работы: 09:00–21:00

SREDA НА САКСАГАНСКОГО

Гастробар с широким выбором классических и авторских десертов. Интерьер сдержанный, стены в стиле лофт. Заведение вмещает не больше 40 посетителей. Гости могут разместиться за отдельным столиком или за барной стойкой. Основу меню составляют бельгийские вафли, панкейки и коктейли. Есть также основные блюда и алкогольные напитки. В заведении можно заказать завтрак в течение дня. С 12.00-16.00 – действует ланч-предложение. Три блюда за 130 грн или четыре – за 170 грн. Можно воспользоваться доставкой и услугой "возьми с собой".

Автор: www.instagram.com/sreda.kiev/

Из меню:

Классические вафли с яичницей и панчеттой – 159 грн

Сладкие вафли со сливочно-ягодным муссом – 179 грн

Теплый салат с индейкой и орехами – 199 грн

Грибной крем-суп – 149 грн

Паста Карбонара - 209 грн

Коктейль Том Коллинз – 150 грн

Адрес: улица Саксаганского, 40

Время работы: 10:00-23:00 ежедневно.

STELLA SWEETS НА ПЕЧЕРСКЕ

Кафе-кондитерская предлагает десерты собственного производства. Интерьер в пастельных цветах с украшенным лепниной потолком. Заведение украшено новогодними декорациями, возле которых охотно фотографируются посетители. Атмосфера понравится гостям с детьми. В меню кроме сладостей есть основные блюда и алкогольные напитки – коктейли, шампанское и вино. Завтраки доступны для заказа в течение всего дня. В заведении можно купить торты для праздника. Кондитерская Stella Sweets работает в тестовом режиме.

Автор: www.instagram.com/

Из меню:

Медовик 150 грн

Сырники – 170 грн

Цезарь с креветками – 275 грн

Крем-суп из шпината – 125 грн

Коктейль Adult stoty – 230 грн

Адрес: улица Мазепы, 18/29

Время работы: 11:00–21:00

MAMATCHA У АРСЕНАЛЬНОЙ

Особенностью кафе является приготовление напитков и десертов с добавлением матча – японского чая. Интерьер заведения яркий, с акцентом на персиковом и изумрудно-зеленом цветах, подобных окраске матча. В кафе много пальмовых вазонов и кактусов. В меню предлагают лат и раф на основе матча. Можно выбрать классический чай мачта. Есть лавандовый, розовый и зеленый матча. Напитки из него производят на основе обычного или растительного молока. В частности, последнее можно выбрать кокосовое, банановое или рисово-фундуковое. Заведение предлагает классические десерты – мафины, рулеты, торты, а также сладости, которые готовят с добавлением матча. В меню есть и обычные фруктовые чаи.

Автор: www.instagram.com/mamatcha_kyiv

Из меню:

Матча латте – 80 грн

Имбирный чай – 70 грн

Брауни – 89 грн

Макарон – 49 грн

Баскский чизкейк – 129 грн

Адрес: улица Московская, 2

Время работы: 09:00-23:00 ежедневно.

DECAF НА КПИ

Кофейню открыли в ТРЦ Smart Plaza, напротив станции метро "Политехнический институт". Интерьер украшен настенным рисунком античной скульптуры с кофе в руках. Особенность заведения кроется в философии "вкус кофе, но без лишнего кофеина". Однако в меню есть и обычный кофе. К напиткам можно приобрести безлактозное или растительное молоко. В меню есть также десерты.

Автор: www.instagram.com/decaf_coffee_bar

Из меню:

Допио – 40 грн

Фильтр кофе – 40 грн

Лате – 50 грн

Флэт-вайт – 60 грн

Розовое латте – 65 грн

Адрес: г. Киев, проспект Победы, 26

Время работы: 08:00–20:00 (понедельник-пятница), 09:00–20:00 (суббота-воскресенье)

RI-BA BOOM НА ПОЗНЯКАХ

Лаундж-бар был открыт на Позняках. Интерьер с акцентами на спортивную тематику, потому что здесь проводят трансляции игр и матчей. На одной из стенок большое изображение боксера Александра Усика. На столах встроены пульты управления и экраны для игры Fish game. По ее правилам нужно "поймать" рыбку на экране, управляя джойстиками на пульте управления. За это начисляются баллы. В Fish game можно играть самому или с компанией. Заведение разработало авторские коктейли, есть большой выбор алкогольных напитков. В меню есть позиции кальянов.

Автор: www.instagram.com/ribaboom.kiev

Из меню:

Кальян-грейпфрут - 350 грн

Виски – от 90 грн/50 мл

Вино – 135 грн

Коктейль Mojito – 135 грн

Капучино – 40 грн

Специальное предложение – с 12.00 по 17.00 кальяны по 170 грн

Адрес: ул. Анны Ахматовой, 14а

Время работы: 12.00–24.00 ежедневно.

BORRACHO TEQUILA BAR НА ОЛИМПИЙСКОЙ

Бар специализируется на коктейлях и шотах на основе текилы. Заведение открыли в полуподвальном помещении. В интерьере сочетаются деревянные перекрытия на потолке и цветная плитка на полу. Помещение украшено ковром с карпатским узором, перекликающимся с мексиканскими мотивами. Это первый бар в столице с таким акцентом на напитках из агавы. Название заведения Borracho Tequila Bar с испанского переводится как "пьяница". Бар работает в тестовом режиме.

Автор: www.the-village.com.ua

Из меню:

Текила – от 70 до 240 грн/40 мл

Вино – 110 грн/150 мл

Коктейли на основе текилы – 160–170 грн

Пиво – 70 грн

Фреш – 60 грн

Адрес: улица Саксаганского, 5

Время работы: 18:00–00:00 (среда и четверг), 18:00–02:00 (пятница и суббота). Выходные дни – воскресенье, понедельник, вторник.

LE CHOU CHOU НА МОСКОВСКОЙ

Скрытый коктейльный бар на подвальном уровне французского ресторана Frou Frou. В интерьере заведения объединили красные бархатные кресла и диваны, мраморные столики и барную стойку. В помещении приглушен свет, чтобы максимально передать атмосферу Парижа. Здесь предлагается большой выбор алкогольных напитков и французские закуски. Советуют отведать Phoenix на основе джина, настоянного на шафране с цитрусовыми нотками, а также Inquisition на основе текилы с привкусом ванили.

Автор: www.instagram.com/le.chouchou.bar

Время работы: 20:00–02:00 (с четверга по воскресенье)

Тренд 2022 года в ресторанном бизнесе - переосмысление пространства. Заведения выходят за пределы четырех стен и стараются максимально использовать окружающую территорию. В мире открывают гастрозаведения в парках, теплицах, на балконах и автостоянках. Рестораны расширяют площадь террас и предлагают услугу "Drive-in dining" – блюда для потребления в машине. Также усиливается тяга к здоровому питанию. Рестораны увеличивают количество растительной пищи, экспериментируют с альтернативными белками. К примеру, в Сингапуре появилось мясо "из пробирки". Заведения добавляют в коктейльные карты безалкогольные напитки. Открывают даже целые бары с таким ассортиментом.