"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность

Взрослые говорят, что вспомнили себя в 17 лет и стали лучше понимать проблемы современных подростков. Сами же "зуммеры" считают новую киноленту нужной и честной. Так чаще всего отзываются об украинской картине "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, вышедшей в конце января в отечественный прокат. За первые пять дней кассовые сборы составили 956 тыс. грн. Также фильм получил широкую поддержку в соцсетях - большинство отзывов, которые оставили зрители, развернутые и положительные.

Gazeta.ua разобралась, в чем особенность фильма "Стоп Земля".

О фильме "Стоп-Земля" начали говорить еще до выхода картины в широкий прокат. На Берлинском кинофестивале дебютная лента Екатерины Горностай получила награду "Хрустальный медведь" от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus как "Лучший полнометражный фильм", а весь актерский состав наградили за "Лучшую актерскую игру" на международном кинофестивале в Одессе. При этом в кадре среди главных героев не было ни одного профессионального актера. Чтобы максимально передать особенности поколения "зуммеров" (детей, рожденных после 2000-го года. - Gazeta.ua) и поговорить об их проблемах, на главные роли в картину утвердили учеников киевских школ. В течение двух месяцев их в лаборатории обучали театральному мастерству. Основной локацией для съемок стала школа в одном из районов Киева.

Фото: Предоставлено пиар-службой фильму "Стоп-Земля".

О чем фильм: "Первая влюбленность в одноклассника Сашу переворачивает мир главной героини"

В центре сюжета - столичная 11-классница Маша. Ее мир крутится вокруг школы, тренировки по бадминтону и дружбы с одноклассниками Сеней и Яной. Это обычные подростки, сосредоточенные на собственных переживаниях и будничных делах. Без высоких целей и амбиций. Они "зависают" в соцсетях, курят и тусуются с одноклассниками после школы, много ругаются, конфликтуют с родителями. Неуверенно ждут будущего. Вопрос поступления в университет их беспокоит, но не пугает. Они ничем не отличаются от типажей, которые ежедневно можно увидеть на улицах столицы, в метро или по соседству.

Они "зависают" в соцсетях, курят и тусуются с одноклассниками после школы

Первая влюбленность в одноклассника Сашу переворачивает мир главной героини. Осмелится ли его пригласить на танец во время школьной дискотеки - становится кульминационным моментом. Здесь и звучит главный слоган фильма - если не отважишься, никогда не узнаешь.

Автор: Предоставлено пиар-службой фильму "Стоп-Земля". В центре событий фильма тройка столичных одиннадцатиклассников – Маша, Яна и Сеня. Это типичные представители поколения "зуммеров", которые много времени проводят в гаджетах, заперты в своем мире и переживают сложный период взросления.

Что говорят зрители: "В 16 лет сильно хотела бы посмотреть такой фильм"

Фильм получил много отзывов от зрительской аудитории. В них отмечают: кино не учит морали, не дает ответов на вечные вопросы - как решить проблему родителей и детей или найти свой путь в жизни. Но наталкивает на размышления.

"Моя строгая 16-летняя критик-дочь одобрительно оценила фильм как честный и качественный. А ее 40+ мама лучше поняла, что происходит за закрытыми дверями и в душе ребенка", - поделилась впечатлениями в Facebook зрительница Наталья Красненкова.

Актерам удавалось одним непроизвольным взглядом передать всплеск феромонов, влюбленность, неуверенность. Это просто нереально

"Не хотела бы, чтобы мне сейчас было 16 лет. Но в 16 - сильно бы хотела посмотреть такой фильм. Настолько правдоподобно, будто документальная лента. Классы, пейзажи - не декорации, а настоящая среда, удивляющая образом, а не погружающая в характерную нашим районам хмурую местность", - прокомментировала зрительница Даша Подольцева.

В картине Екатерины Горностай, по наблюдению зрителей, нет чрезмерной эмоциональности, динамики или неординарных ситуаций. Публику максимально приближают к событиям, которые теоретически с каждым случаются в подростковом возрасте. Это заставляет сопереживать героям и даже вспоминать собственные романтические истории из старших классов.

"Мир подростковых переживаний передан так чувственно, тепло и нежно. Глубоко с пониманием и уважением. "Стоп-Земля" цепляет до мурашек. Непростые отношения с токсичными родителями. Проблемы выбора и самоидентификации. Невероятная актерская и режиссерская работа. Актерам удавалось одним взглядом передать всплеск феромонов, влюбленность, неуверенность. Это просто нереально", - поделилась в Facebook Анна Аринархова.

Что хотела сказать режиссер: сняли кино о взрослении

Режиссер картины объяснила: хотела осветить тему, которую еще подробно не раскрывали в украинском кино.

"Хотелось снять наше кино о взрослении. Четко помню это изменение в себе - вот ты еще ребенок, а на следующее утро после важного события, случившегося накануне вечером, ты себя как-то иначе осознаешь. Что-то новое о себе знаешь", - рассказала Екатерина Горностай, режиссер фильма.

Среди подростков не было ни одного профессионального актера

Подход к выбору актеров тоже применила неординарный - героев выбирали не по типажу, как обычно.

"Начали прослушивать подростков и они оказались гораздо интереснее. Даже те, кто по типажу не подходил ни на одну из ролей в сценарии. Решила не замыкать себя в рамки уже имеющихся персонажей, а собрать группу людей, с которыми интересно будет работать" , - добавила она.

Роли распределили только после двух месяцев подготовки в лаборатории. Главным актерам в фильме оставили реальные имена.

"Освобождение от страха, что за тобой наблюдают, попытки быть в моменте и проживать это с собой и людьми - было основной задачей нашего обучения. За это время дети перестали бояться постоянного присутствия камеры. Привыкли друг к другу. Мы проверили, насколько это нам всем подходит. В лаборатории речь о сюжете нашего фильма не шла, мы изучали драматургию, ставили этюды и документальные пьесы, снимали доккино, писали тексты, танцевали и пели. И, конечно, лаборатория предусматривала импровизацию. Думаю, если бы не лаборатория, фильм бы не получился вообще", - рассказала режиссер.

Автор: Предоставлено пиар-службой фильму "Стоп-Земля". Режиссер фильма Екатерина Горностай консультирует Марию Федорченко и ее сценического брата во время съемок.

Критика: "В этом зеркале экрана подростки узнают себя, а родители - своих детей"

Эксперты объясняют успех фильма его "правдивостью" - родители подростков видят в картине своих детей, а зуммеры - самих себя.

"Картина дает возможность понаблюдать за честными реакциями подростков и услышать ответы на вопросы, которые, возможно, не все могут задать.

"Стоп-Земля" – это серия наблюдений за подростками в повседневной жизни. О мире удивительных существ, не знающих жизни без гаджетов и вне сети. В них вместо знаний и памяти - Гугл, а вместо смелости исследователей - чуткость к индивидуальным границам и крайне хрупкий внутренний мир. Здесь почти нет конфликтов. А тоска - не тоска совсем, а непроходимая скука от того, что ничего в их мире не запрещено, ничто не угрожает. Здесь не о чем мечтать и нечего хотеть. В этом зеркале экрана подростки узнают себя, а их родители - своих детей. "Свой в доску", "трушный" и "честный" - так молодое поколение характеризует фильм", - прокомментировал фильм кинокритик Андрей Алферов.

Булинг, жестокость, наркотики или опасный секс в фильме отсутствуют. Однако зрителя держат в напряжении, периодически подводят к суицидальным мнениям героев, но тот предел не переступают.

Зритель воспринимает все за чистую монету, сырое мясо жизни

"Фильм не заходит в просторы, где слышится исступленный крик, одинокий голос человека, звучащий в любом фильме о подростках. От того "Стоп-Земля" и обрела такую ​​народную любовь. С другой стороны - таких фильмов мы не делали. Никто от имени подростков не пробовал высказываться, даже камеры так не ставил, а Катя Горностай попробовала и этим заслуживает внимания. Зритель воспринимает все за чистую монету, сырое мясо жизни", - добавил кинокритик.

Автор: Предоставлено пиар-службой фильму "Стоп-Земля". Для съемок выбрали 25 столичных подростков разных типажей. В течение двух месяцев обучали театральному мастерству в актерской лаборатории. Впоследствии весь коллектив получил награду за "Лучшую актерскую игру" на Одесском международном кинофестивале.

Мнение профессионального актера: удачно подобрали героев и создали "качевую" музыку

Несмотря на то, что у подростков нет профессионального актерского образования, их переживания и чувства на экране увлекают зрителей. Исполнителям главных ролей удается вызвать симпатию и сопереживание.

"Между детворой есть какая-то химия. Они друг друга знают, у каждого есть персонализированное отношение к другим. Удачно подобраны актеры, потому что все занимают свою нишу - тот пухленький, тот чудаковатый. Они разные и это все работает. Видно, что с ними профессионально занимались. Кто-то лучше играет, кто-то не так сильно. Хорошо поработали по языку. Почти не чувствуется, что у некоторых актеров украинский не является родным", - говорит актер Дмитрий Усов.

Здесь ненавязчиво вплетены темы психологического здоровья, приспособление ребенка в социуме

В фильме использовали только украинскую авторскую музыку, о которой зрители одобрительно отзываются в сети.

"Творцы нашли крутую, реально качевую стильную музыку. Органическую, что одновременно является самостоятельной единицей и работает на фильм, атмосферу и ту задачу, которая ставилась. Не возникало этого ощущения "господи, дети такое не слушают". Хоть из трендов Youtube знаем, что подростки практически не выбирают украинское. Здесь ненавязчиво вплетены темы психологического здоровья, приспособление ребенка в социуме. Это кино и для подростков, и для родителей. Но визуалка и музыка настолько атмосферно и ярко построены, что можно не думать для кого этот фильм, а просто кайфовать от видеоряда", - добавил актер.

Фильм "Стоп-Земля" в прокате до 2 февраля.

Лента получила название от одноименной игры. По ее правилам, ведущий с закрытыми глазами пытается поймать и на ощупь узнать игроков. Те дразнят его криками, прячутся и убегают. Во время игры легко травмироваться, потому что ведущий сталкивается с препятствиями. Эта игра - метафора подросткового возраста. Когда большинство неуверенно и "наощупь" ищет себя, друзей, первую любовь. Часто теряет ориентир или выбирает неправильный. Поэтому травмируется или проигрывает. Остановить игру можно словами "Стоп-Земля".