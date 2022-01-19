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среда, 19 января 2022 20:38

Полякова выпустила документалку "Ее величество" о собственном шоу

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Полякова выпустила документалку &quot;Ее величество&quot; о собственном шоу
Оля Полякова представила документальный фильм "Ее величество". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Певица Оля Полякова представила документальную ленту "Ее величество", которую посвятили туру певицы "Королева ночи".

17 января артистка отмечала день рождения. По этому случаю она выпустила фильм, режиссером которого выступил Игорь Лымарь. Премьерой поделилась в Instagram. Ролик опубликовали в YouTube.

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Проект, историю которого показывают в документалке, принес Поляковой статус "гастролирующей певицы". Звезда выходила с этим шоу на сцену более 400 раз. В общей сложности программу видели около 10 млн фанов.

Исполнительница Оля Полякова 17 января отмечала 38-летие. Родилась в Виннице, но училась в киевской школе. Именно в столице началась ее карьера. Будущую звезду родители отдали в музыкальную школу, а затем она продолжила обучение в Киевском университете культуре и Киевской консерватории. Сейчас у артистки редкий диапазон голоса - почти четыре октавы.

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