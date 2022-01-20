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четверг, 20 января 2022 14:56

От Marvel. Выпустили трейлер "Лунного рыцаря" и назвали дату выхода сериала

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От Marvel. Выпустили трейлер &quot;Лунного рыцаря&quot; и назвали дату выхода сериала
Выпустили трейлер сериала "Лунный рыцарь". Фото: Marvel Studios

Стриминговый сервис Disney+ объявил дату премьеры мини-сериала "Лунный рыцарь" и представил трейлер. Лента была снята по мотивам комиксов Marvel.

В сериале расскажут о Марке Спекторе, известном как Лунный рыцарь. Это бывший морской пехотинец, страдающий диссоциативным расстройством личности и борющийся с преступлениями. Главный герой, роль которого досталась актеру Оскару Айзеку, уверен, что он – человеческое воплощение древнеегипетского бога луны Хонсу.

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Выпуск сериала запланирован на 30 марта. Первый сезон состоит из шести серий.

Американская актриса 36-летняя Скарлетт Йоханссон будет судиться с компанией Disney из-за показа фильма "Черная вдова" на стриминговом сервисе Disney+.

Причиной для иска стал одновременный выход ленты на платформе Disney+ и в кинотеатрах. Йоханссон считает, что это нарушает ее контракт, поскольку гонорар звезды существенно зависит от проката фильма в кинотеатрах.

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