Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд: подробности скандала

На стриминг-сервисе Disney+ картина собрала $60 млн. Фото: Disney

Американская актриса 36-летняя Скарлетт Йоханссон будет судиться с компанией Disney из-за показа фильма "Черная вдова" на стриминговом сервисе Disney+.

Причиной для иска стал одновременный выход ленты на платформе Disney+ и в кинотеатрах, пишет CNN. Йоханссон считает, что это нарушает ее контракт, поскольку гонорар звезды существенно зависит от проката фильма в кинотеатрах.

"Театральный прокат - это прокат, предназначенный исключительно для кинотеатров. Disney хорошо осознавали это, но приказали Marvel нарушить условия и выпустить ленту на своем сервисе в тот же день, что и в кино", - говорится в иске.

Опасения актрисы относительно трансляции фильма на стриминговом сервисе возникли еще до пандемии. Представители Йоханссон потребовали у Disney с Marvel гарантий того, что сольный фильм о ее героине покажут в кинотеатрах, несмотря на предложение компании выпустить его на платформе Disney+ ради увеличения количества платных подписчиков.

"Мы понимаем, что согласие Скарлетт сниматься в этом фильме основывалось на условии массового показа в кинотеатрах. Понимаем, что в случае изменения плана нужно будет обсудить это с вами и прийти ко взаимопониманию, ведь соглашение основывается на ряде сверхкрупных кассовых бонусов", - отметили тогда Marvel в электронном письме.

В то же время в Disney настаивают, что полностью выполнили договор с Йоханссон. Отмечают, что выпуск фильма на Disney+ позволит ей получить "дополнительную компенсацию в придачу к $20 млн, которые она уже заработала".

Хотя за первую неделю проката лента побила все рекорды кассовых сборов сольных проектов Marvel, впоследствии те резко сократились. По состоянию на 25 июля фильм "Черная вдова" заработал более $154 млн в США и Канаде, более $160 млн в других странах. На стриминговом сервисе Disney+ картина собрала $60 млн во всем мире.

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"Черная вдова" (Black Widow) - американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics, спродюсированный Marvel Studios с Walt Disney Studios Motion Pictures в роли дистрибьютора. Фильм описывает события из прошлого Наташи Романовой в Будапеште. Главную роль играет Скарлетт Йоханссон. На фоне пандемии Covid-19 в Disney провели глобальную реструктуризацию. Компания отдала приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса. Реорганизацией занимался новый генеральный директор Disney Боб Чапек.