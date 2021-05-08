Как социальные сети влияют на психику подростков: исследования ученых

Социальные сети не причастны к возникновению депрессии - говорят ученые

В Оксфордском университете исследовали влияние социальных сетей на психическое здоровье подростков

Взаимосвязь между использованием детьми цифровых технологий и ухудшением их психического здоровья крайне сомнительна. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского института интернета (является подразделением Оксфордского университета).

В исследовании приняли участие 430 561 человек из США и Великобритании.

Исследователи попытались найти взаимосвязь между использованием социальных сетей и депрессией, эмоциональными и поведенческими проблемами. Они также изучили, как на психическое здоровье влияет телевидение и попытались выяснить, повышает ли использование цифровых технологий склонность к суициду.

В результате исследования выяснилось, что использование социальных сетей и просмотр телепередач крайне сомнительно связанные с депрессией. Однако они заметили, что социальные сети могут вызвать другие эмоциональные проблемы.

Ученые утверждают, что результаты исследования не подтверждают опасения людей о том, что технологии негативно влияют на подростков. Однако исследователи отмечают необходимость расширения сотрудничества между технологическими компаниями и учеными, которое позволит им оперировать большим количеством информации и более точными данными в своих исследованиях.

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Вместе с тем исследователи отметили, что еще слишком рано делать окончательные выводы о взаимосвязи между социальными сетями и психическим здоровьем подростков.

Соцсети Facebook и Instagram начали тестировать новую функцию. Речь идет о скрытии лайков к своим постам. Пользователи смогут самостоятельно выбрать, скрывать лайки или нет, информирует Techcrunch. Считают, что такая функция поможет снизить социальное давление на пользователей из-за беспокойства по поводу количества лайков.