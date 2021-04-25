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понедельник, 26 апреля 2021 03:00

День Ангела 26 апреля - кто сегодня именинник

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День Ангела 26 апреля - кто сегодня именинник
Сегодня День Ангела празднуют Георгий, Дмитрий, Марфа и Фомаида. Фото: lux.fm

По религиозным календарем сегодня, 26 апреля, верующие отмечают Великий понедельник, это начало страстной недели. Кроме этого сегодня День сообщества пчеловодов.

"Именины 26 апреля празднуют Георгий, Дмитрий, Марфа и Святая мученица Фомаида", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

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Имя Георгий имеет античные корни от слова "георгос", которое на современныом украинскиом языку переводится как "земледелец" или "крестьянин". В других языках существуют различные формы прочтения этого имени Ежи, Георг, Жорж Джордж и др. В Киевской Руси был распространен такой вариант как Дюк. Армянские родители называют сыновей именем Геворк, а грузины - Гиви.

Краткая форма имени Георгий - Жора, но в среде русскоязычных от Георгия есть два имени-отпрыска - Егор и Юрий. Женские аналоги имени Георгий отличаются от языка к языку - Георгина, Джорджия, Георгина, Жоржина и другие.

Имя Дмитрий древнегреческое, которое означает "посвященный богине Деметре" - богини плодородия и земли. Еще одно значение имени - "земледелец". Аналоги имени Дмитрий в других языках не сильно отличаются от украинского имени. Распространенные формы Диметрий, Деметриус, Деметер, Митрий, Дмитрий.

Имя Марфа. Согласно библейской легенде, Иисус Христос гостил в доме, принадлежавшем Лазарю Вифанскому. У него было две дочери: Мария и Марфа. В Новом завете говорится, что девушка по имени Марфа заметно отличалась от сестренки. Мария была любительницей подумать, заняться созерцанием. А вот названа Марфой была натурой деятельной, энергичной. Так и произошло во время описанного в Ветхом Завете примечательного визита Христа. Марфа хлопотала по дому, пытаясь сделать гостю приятное, накормить. Мария же спокойно слушала визитера.

Марфа в переводе с языка иудеев означает - "хозяйка", "госпожа". Имя это популярно сегодня у иудеев, католиков и славян.

Имя Фомаида - это употребляемых женская форма имени. Происходит от мужского христианского имени Фома.

На шестую неделю Великого поста начинается Вербный неделю, завершается православным праздником. В Вербное воскресенье святят вербу. Утром на Богослужение сходятся все, потому что "грех не пойти в церковь, как святят вербу". Когда заканчивается богослужение и священник окропит ветви святой водой, то дети стараются как можно быстрее достать иву и тут же проглотить по несколько "котиков" - "чтобы горло не болело".

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