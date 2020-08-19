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среда, 19 августа 2020 09:50

Британка рассказала, как похудела на 101 кг

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Британка рассказала, как похудела на 101 кг
32-летняя британка Анджела Снегг сбросила 101 кг за полтора года. Фото: obozrevatel.com

Англичанка сбросила за полтора года 101 кг лишнего веса, после того как изменила привычки питания и начала физические тренировки.

О потрясающем результате 32-летней жительницы английского города Ливерпуль со ссылкой на Daily Mail рассказывает OBOZREVATEL.

Мать двоих детей Анджела Снегг сбросила 101 килограмм за период с января 2019 по июль 2020-го.

Женщина начала набирать вес, когда забеременела первенцем в 2011 году.

Со временем неправильное питание вошло у Анджелы в привычку - она ​​покупала фастфуд минимум три раза в неделю, ежедневно выпивала бутылку вина.

В июне 2018 Снегг рассталась с партнером, который издевался над ее лишним весом. За два месяца Анджела начала встречаться со своим соседом Гэри. В отличие от своего предшественника, Гэри морально поддерживал Снегг и помог ей восстановить уверенность в себе.

В январе 2019 года женщина весила 203 кг, поэтому решила похудеть. Начала посещать спортзал шесть раз в неделю, изменила привычки питания. Ранее Анджела каждое утро ела английский завтрак, на обед - лапшу быстрого приготовления, шесть кусков тоста и чипсы, на ужин - фастфуд. Теперь ее питание состоит из одного тоста из муки твердых сортов пшеницы и помидоров на завтрак, французского супа на обед, и на ужин - мяса или рыбы с овощами или салата.

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За три месяца Анджела похудела на 57 кг, а в июле 2020 ее результат составил минус 101 кг. Британка продолжает тренироваться и даже начала учиться на персонального тренера.

"В июле 2020 Гэри сделал мне предложение. Я изменила не только свою жизнь, но и жизнь моих детей к лучшему. Я никогда не думала, что встречу кого-то, кто будет так меня поддерживать и давать столько уверенности в себе", - сказала Снегг.

Борьбу с ожирением на уровне целой страны объявили в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон для примера рассказал о собственном опыте. Чтобы помочь британцам худеть, в стране запретят интернет-объявления с рекламой нездоровой пищи.

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19
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