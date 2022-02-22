Бодрые и игривые: Как живут медвежата, спасенные из ресторанов и зверинцев

Фото: Валерий Шмаков

В медвежьем приюте "Домажир" в селе Жорниска близ Львова проживают 29 бурых медведей. Их волонтеры спасли из цирков, ресторанов, зверинцев и притравочных станций. Этой зимой четверо медвежат не упали в зимнюю спячку.

Как проводят зиму косолапые, занесенные в Красную книгу Украины, видел корреспондент Gazeta.ua.

Сейчас приют закрыт для посетителей, поскольку медведи находятся в зимнем сне. Некоторые из них выходят из искусственной берлоги на короткую прогулку. Медвежата Андор, Дженни, Тоби и Морис активно играют в просторном вольере, бегают, лазают по деревьям и лакомятся корой.

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Детеныши, которым недавно исполнился год, в приюте с лета. Троих забрали волонтеры из частного контактного зоопарка в селе Белгородка возле Киева. Животные служили как аттракция, посетители контактировали с ними, делали совместные фотографии.

"Всего из зоопарка мы изъяли, пятеро медвежат. Двое остались в приюте "Белая Скала", трое приехали к нам. Морис и Тоби - это два брата. Где их мама неизвестно. Дженни от другого выводка, Андор еще от другого. Его забрали из гостинично-ресторанного комплекса в городе Сколе", - рассказывает менеджер по маркетингу в медвежьем приюте Ольга Федорив.

Медвежонки не легли в зимний сон, поскольку были изъяты от мамы-медведицы в очень молодом возрасте.

"В естественных условиях медвежата идут спать вместе с мамой. А поскольку они были изъяты от матери примерно в месячном возрасте, животные не имеют этих навыков. Со временем, когда они становятся взрослее, эти инстинкты пробуждаются. Надеемся, уже в следующем году они будут иметь зимний сон. как и все наши взрослые медведи. Сейчас они достаточно активны, едят хорошо, поэтому первый год не даст им значительного сбоя. Даже взрослые медведи иногда не ложатся в зимний сон, если не готовы", - говорит руководитель службы по уходу за животными Наталья Галайко.

В приюте для медвежат разработали специальный рацион. Состоит из овощей, фруктов, кисломолочного сыра и специальных добавок, чтобы получать больше минералов и витаминов.

"В основном – это яблоки, морковь, также добавляем разные растительные жиры. 20 процентов рациона состоит из животной пищи – курятины и рыбы, – добавляет Галайко. – С приближением весны четверо взрослых медведей постепенно просыпаются, понемногу их кормим. Они начинают есть маленькими порциями. Их кишечно-желудочный тракт еще не готов к полноценному питанию. Порция постепенно увеличивается и к осени она достаточно велика. Осенью медведи начинают снова набирать вес для того, чтобы идти на зимний сон".

Центр спасения и реабилитации бурых медведей в Украине "Домажир" начали строить в 2016 году. В 2017-ом здесь уже были первые жители. Созданный при поддержке международного благотворительного фонда FOUR PAWS, базирующегося в австрийской Вене.

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"Наша цель — это спасти как можно больше медведей из непригодных условий проживания, ни в коем случае не размножение их здесь. В Украине еще около 80 медведей незаконно содержатся в ненадлежащих условиях. Это только те, о которых мы знаем. Мы изымаем косолапых из разных городов. и с разными судьбами.У нас есть медведи из Теребовли, медведица Марта приехала из ресторана на Стрыйщине, Миша с охотничьей станции на Киевщине, Фрол и Фрося из гостинично-ресторанного комплекса в Сколе. Михаил - комплекса отдыха "Шепильская", Ласка - из зверинца в Покровске. Зоя, Юля, Кристина и Марта раньше использовались в цирках", - рассказывает Ольга Федорив.

Животные проходят ужасные пытки перед тем, как выйти на цирковую арену. К примеру, медведица Юля в передвижном цирке жила в клетке размером 1м². Покидала клетку, только когда выходила на арену выступать.

"Это же не просто медведь там танцует потому что его надрессировали. Их учат танцевать на раскаленной плите, могут бить, ослеплять прожекторами. На притравочных станциях им могут выбивать зубы, спиливать когти, чтобы не могли повредить собаку, которая на них нападает или владельца. Такой медведь уже обессилен. Выпускать в дикую природу его нельзя. Они приручены к человеку и не справятся. Возможно, со временем у них эти инстинкты восстановятся, но большинство медведей, росших в неволе привыкли, что им дают то же сырое мясо и не научены охотиться", - добавляет она.

5 марта приют снова открывает двери для посетителей. Здесь можно заказать экскурсию или же прогуляться между вольерами самостоятельно. Взрослый билет стоит 120 грн, детский – 60 грн. За 300 грн. можно заказать семейную экскурсию.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Этих животных на территории Украины осталось не больше 300 особей. Этот зверь является одним из самых больших наземных хищников в мире и самым большим хищником фауны Украины. Масса достигает более 300 кг. Продолжительность жизни в дикой природе – 20 – 30 лет.

Сегодня в Украине бурый медведь водится только в Карпатах. Также редкие заходы бурого медведя иногда регистрируются на севере Черниговской и Сумской областей: сюда заходят животные небольшой постоянной популяции, существующие в Брянских лесах (Россия). Несмотря на то, что бурый медведь принадлежит к хищникам, охотой большой добычи — лосей, кабанов, оленей — занимаются далеко не все из них, а главным образом обитающие в северной тайге. Бурый медведь питается преимущественно ягодами, плодами, орехами, зелеными растениями, насекомыми, их личинками, рыбой. Бурые медведи любят мед, который добывают из гнезд диких пчел, а также могут разорять пасеки.