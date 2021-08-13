Милые и лохматые: показали бездомных собак, которые ищут хозяина

Фото: Валерий Шмаков

В ветеринарно-стерилизационном центре для бездомных животных Львовского коммунального предприятия "Лев" установили 12 новых домиков для собак.

Деревянные будки для вольеров изготовили из использованных деревянных паллет работники львовской компании Kormotech.

"Ежемесячно нам помогают и решили сделать подарок к Международному дню бездомных животных, который отмечается 21 августа. Ведь нашим будкам уже много лет и они не в лучшем состоянии", - отметила в комментарии Gazeta.ua администратор ЛКП "Лев" Алина Распова.

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ЛКП "Лев" как ветеринарно-стерилизационный центр работает с 2016 года. Ловцы центра ежедневно работают в отдельных районах города и отлавливают бездомных собак по обращениям жителей.

Около 60% псов, которые попадают в центр, были выброшены хозяевами на улицу

"Собачки в нашем центре находятся 21 день и за это время проходят все необходимые процедуры: вакцинацию, обработку от паразитов и стерилизацию. Параллельно ищем для них семьи. Пишем посты на наших страницах в инстаграм и фейсбук. Если для собаки не удалось найти семью то цепляем ей клипсу на ухо, как признак того, что животное стерилизованное и привитое от бешенства, и отпускаем на место отлова. Для многих собак, которых не удалось пристроить, находят опекунов. Это люди, которые за ними ухаживают и кормят", - рассказывает Распова.

По ее словам, ЛКП "Лев" самый гуманный центр по регуляции численности бездомных животных в Украине. Подобный есть только в Киеве.

"Часто звонят люди и спрашивают можно ли нам отдать свою собаку. Приносить своих животных к нам нельзя. Мы не приют, где собаки могут проживать на постоянной основе", - добавляет администратор центра.

Сегодня в ЛКП "Лев" находится 57 собак. Около 60% псов, которые попадают в центр, были выброшены хозяевами на улицу.

"Среди пород случаются хаски, лабрадоры, спаниели, французские бульдоги. Но это считаются метисы, потому что не зная родословной не можем сказать, чистокровная ли это порода. Но и метисы иногда бывают красивее чем чистокровные. Печально, что многих людей в последнее время стала интересовать только порода. Хотя есть и те, кто забирают домой беспородных собак и находят себе верных друзей", - говорит Алина Распова.

Бездомных кошек люди также записывают в очередь на стерилизацию, которая длится 8-10 месяцев.

"Коты, которых приносят, находятся у нас 5 дней за которые проходят вакцинацию, обработку от паразитов и стерилизацию. Параллельно ищем для них семьи. Если семью найти не удалось, то человек, который принес забирает котика и отпускает на место где он жил раньше", - добавляет администратор.



ЛКП "Лев" находится во Львове на улице Промышленной, 56 и работает без выходных с 8:00 до 20:00. Первая Коммунальная Ветеринарная Клиника ЛКП "Лев" работает круглосуточно. Больше всего предприятию необходима помощь волонтеров, связанная с выгулом собак.