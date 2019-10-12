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понедельник, 14 октября 2019 09:05

"Проблеми города – собаки и дороги" – как решать вопрос бездомных животных
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На железнодорожном вокзале семидесятитысячного Нежина на Черниговщине встречает приезжих стая собак. Заглядывают в глаза, обнюхивают сумки. Одна – лает на велосипедиста, хочет укусить за ноги. Вскакивают еще пятеро. Пока люди не разгоняют этот собачий балаган.

Автор: Михаил Ломоносов
  В Нежине насчитавается около 3 тисяч бродячих собак
В Нежине насчитавается около 3 тисяч бродячих собак

Нежин, как и много других украинских городов, заложник бродячих собак. Они здесь на вокзале, центральной площади, возле рынка, в микрорайонах. Как справиться городу с этим явлением, решают не один год. Даже в ТОП проблем Нежина местные относят собак и дороги.

Стерилизует бродячих животных одна клиника

В городе, как сообщили на одном из заседаний исполкома Нежинского городского совета, насчитывается до 3 тыс. бродячих собак. Еще есть ничейные кошки. Получается – на 20 жителей города приходится одно бездомное животное.

"Раньше бездомных собак и кошек отстреливали, – говорит местная Екатерина. – Это было ежегодное мероприятие. Развешивали объявления, что будет отстрел. Зрелище, конечно, ужасное, но была такая советская практика. Стреляли всех собак подряд. Никто не разбирался есть на псу ошейник , или нет".

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2006-го приняли закон "О защите животных от жестокого обращения". И такие методы борьбы с популяцией бездомных животных запретили. Предлагают более гуманные – например, стерилизация.

Ее проводят ежегодно. Об этом свидетельствуют и отчеты чиновников, и собаки с желтыми клипсами в ушах. Масштабы небольшие, потому что стоит дорого. Операция и реабилитация одной особи обходится бюджету почти в 2 тыс. грн.

Стерилизует бродячих животных одна клиника – имеет необходимые условия, в том числе и для послеоперационного размещения, что продолжается до 10 дней. Стерилизованного четвероногого возвращают туда, где поймали. В прошлом году по городской программе стерилизовали 103 бездомные животные. В этом году – 60. Проведение операций зависит от поступления средств.

Также в Нежине четвертый год говорят об обустройстве приюта для собак. Но нет подходящего помещения. Надо, чтобы между жилыми домами, учреждениями и убежищем было не менее 300 м.

Между жилыми домами и убежищем должно быть не менее 300 метров

Стерилизация только частично регулирует количество бездомных животных на улицах.

Автор: Михаил Ломоносов
  Желтая клипса на ухе пса означает, что он стерилизован
Желтая клипса на ухе пса означает, что он стерилизован

"Горожане обращаются за антирабической помощью (от укусов собак. - Gazeta.ua) еженедельно, – говорят в Нежинской центральной городской больнице. – Неглубокие раны обрабатываем. Если больше трех сантиметров – зашиваем. Делаем прививки от бешенства. В августе за неделю бродячие псы покусали семерых горожан. Пострадавшие говорят, не провоцировали животных на агрессию.

Два года назад на 23-летнюю Марину Волынец бродячие собаки напали близь ее дома.

"Выгуливала пуделя Ника, – вспоминает. – Выбежал собака начала лаять, к нему подбежали еще двое. Одна – схватила мою собаку и начала буквально рвать. Пыталась отогнать – укусили меня за ногу. Ника так порвали, что он умер. Мне же пришлось ехать ночью делать прививки. но даже после того, что произошло, я против бесчеловечного отношения к собакам. Проблема в том, что дворовых люди прикармливают, а те потом защищают свою территорию. Так цепочка замыкается ".

Подобных историй по Нежину много. Всплеск внимания к собачьей проблеме происходит каждый раз, когда они на кого-то нападут. Или когда кто-то пытается решить ее самостоятельно: весной на городском рынке неизвестные отравили неагрессивных и стерилизованных собак. Поэтому два лагеря – защитников и противников бездомных животных – в постоянном противоборстве.

Пока не будет ответственности за выброшенных животных, обязательной стерилизации, просветительской кампании – все будет повторяться

Консенсус в этом вопросе пытаются найти волонтеры. Объединяются в Facebook-сообществе "Помощь животным города Нежина". Благодаря их работе сотни собак и кошек с улицы нашли хозяев.

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"Централизованной системы помощи и контроля за бездомными животными в Украине нет, – говорит активистка Алла Березан. – В нашем городе работает несколько инициативных групп, которые пытаются держать на контроле эту проблему. Многие наши активисты уже давно не волонтеры, потому что дают уличным животным значительно больше, чем волонтер в классическом понимании. за свой счет лечим, передерживаем, стерилизуем, ведь операций оплаченных бюджетными средствами не хватает.

Однако пока не будет законодательно оформлено ответственности за выброшенных животных, обязательной стерилизации домашних, лицензирования пород, просветительской кампании – все будет повторяться. Одни будут лечить, кормить, другие – травить этих же собак, третьи выбрасывать. Потому что бездомные животные не упали с неба, их когда-то кто-то выбросил на улицу. В микрорайон Гуньки, примыкающему к лесу, уже тропу протоптали – везут животных и бессовестно оставляют ".

По мнению нежинских зоозащитников, создание приюта тоже не изменит кардинально ситуацию. Он быстро наполнится и закроется. Только на плечи города ляжет еще и эта тюрьма для животных.

Джек прибился зимой. Пришел и лег на пороге

"Приют надо создавать как центр передержки и реабилитации. Зарегистрировать животных. Утвердить на уровне закона ответственность за выброшенных собак и котов. Потому что у нас это преступлением не считается, – рассуждает активистка Светлана Насибова. – Только так можно увидеть, что четвероногих бездомных на улицах меньше. Иначе – это борьба с ветряными мельницами.

Автор: Михаил Ломоносов
  Джек живет при пожарной части, охраняет территорию
Джек живет при пожарной части, охраняет территорию

Джек, похож на скелет, прибился несколько лет назад зимой к нежинской активистки. Пришел и лег на пороге. Его выходили и нашли хозяина в селе Великая Дорога, Нежинского района. Через две недели оттуда позвонили и попросили забрать – Джек поел курей. Потом отдали в добрые руки еще раз. Но Джек сбежал и вернулся домой к волонтерке.

Она рассказала необычную историю собаки на работе. Коллега, услышав детали, признался: это его собака. Джек жил у матери этого мужчины, тоже поел курей. Когда женщина попала с инфарктом в больницу, пес оказался на улице.

Волонтеры снова нашли Джеку хозяина. Но ему не повезло и на этот раз. За собакой никто не ухаживал. Волонтеры приехали проведать пса и увидели, что он похудел, трясся на морозе, вода в кастрюле замёрзла.

Автор: Михаил Ломоносов
  Лисичка живет в центре Нежина. Часто ждет возле фастфуда, когда кто-то бросит ей еду
Лисичка живет в центре Нежина. Часто ждет возле фастфуда, когда кто-то бросит ей еду

Теперь длительное время Джек живет при пожарной части, охраняет территорию.

Еще одна нежинская звезда из числа чортирилапих бездомных – Лисичка. Живет в центре Нежина. Летом отлеживается в клумбах на центральной площади. Ждет вечера, когда на площади Франко у фастфуда соберутся компании и что-то ей подкинут поесть. Между молодежи промышляют и десятки других собак-бездомных.

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Когда в университете начинается учебный год, псы тоже перемещаются туда. Приехали студенты – значит не пропадут. Очередь из четвероногих просителей виляет хвостами возле студенческого кафе. Так, глядишь, и еще одну зиму переживут.

Материал опубликован в рамках реализации украино-немецкого проекта "Долой стену. Строим мосты взаимопонимания в разделенном обществе" - обучение для молодых людей, которые интересуются журналистикой, но не являются профессионалами в этой области.

Тексты участников программы размещены также в изданиях региональных партнеров – Газета "Лица" (Днепр), Газета "Николаевские новости" (Николаев), Газета по-украински, Gazeta.ua (Киев), сайт ZAXID.NET (Львов), Ужгородский пресс клуб.

Проект организовала Международная сеть журналистов и медиаинициатив с ЕС и Восточной Европы n-ost (Берлин) при финансировании Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.

Автор: Михаил ЛОМОНОСОВ
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