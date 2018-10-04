Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день животных. Международный праздник начали с целью сохранения животных планеты.

В этот день проводят массовые акции и мероприятия против жестокого обращения с животными. За последние 25 лет биологическое разнообразие флоры и фауны сократилось на треть, сообщает 112.ua.

В Украине также есть животные, которые нуждаются в охране

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ

Автор: thelocal.fr Медведь бурый

Популяция насчитывает не более 300 особей. Причины изменения численности: интенсивная вырубка и омоложения лесов, браконьеры и захват человеком ареалов обитания.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Автор: s1.studway.com.ua Норка европейская

Причины изменения численности: интенсивное осушение рек и болот для хозяйственного использования. Также негативное влияние на вид создает более конкурентоспособная американская норка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоопарке показывают пластиковых пингвинов

КОТ ЛЕСНОЙ

Автор: upload.wikimedia.org Кот лесной

Причины изменения численности: сокращение старых лиственных лесов, отстрел на охоте, гибель в браконьерских ловушек и от охотничьих собак, влияние на леса и плавневые участка.

Также среди неблагоприятных климатических факторов - глубина снежного покрова.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК

Автор: redbook-ua.org Заяц-беляк

Популяция - около 200 особей. Причины изменения численности: вырубки лесов, браконьерство, усиление хищничества лисы из-за увеличения ее численности.

ГОРНОСТАЙ



Распространен на всей территории, кроме Крыма и некоторых степных районов.

Точная численность горностая неизвестна. В начале 2000-х насчитывалось около 300-400 особей. Причины изменения численности: осушения рек и болот и уменьшения популяции основной пищи хищника - водяной полевки.

РЫСЬ

Автор: img.vikna.if.ua Рысь

Причины изменения численности: уничтожение местообитаний, обеднение кормовой базы и браконьерство.

ЕЖ УШАСТЫЙ

Автор: s1.studway.com.ua Еж ушастый

Численность очень невелика - несколько десятков особей. Причины изменения численности: уничтожение степных экосистем, засаживание степи соснами, распространение ежа белобрюхого, давление хищников - лисицы, бродячие псы.

ВЫХУХОЛЬ

Автор: animalreader.ru Выхухоль русская

Ранее проживала в лесной и лесостепной зонах по всей Украине. Теперь можно встретить в Сумской области.

Численность - около 300-500 особей. Причины изменения численности: браконьерство, уничтожение мест обитания - гидростроительство, вырубка лесов, вспашка и осушения пойменных угодий, выпас скота.

ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ

Автор: redbook-ua.org Вечерница гигантская

Численность критически низкая - не более 30 особей. Причины изменения численности: уменьшение широколиственных лесов с дуплистыми деревьями, снижение популяций насекомых определенных экологических и размерных групп.

ДУПЕЛЬ

Автор: zooua.ucoz.ua Дупель

Численность - 500-700 пар. Причины изменения численности: уничтожение мест обитания, осушение водоемов, водохранилища, браконьерство, чрезмерное сенокошения и выпаса скота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 крутых гаджетов для домашних любимцев, которые облегчат жизнь

Животные, которые в Украине считаются пропавшими

ЗУБР

Автор: tsikave.ostriv.in.ua Зубр

Они заселяли равнинные и горные леса, преимущественно лиственные и смешанные, с вырубками, лугами и болотами. Сейчас 200 голов зубра искусственно сохранили везде, кроме Черниговской области.

Причины изменения численности: браконьерство и небрежного ведения охотничьего хозяйства.

ТЮЛЕНЬ-МОНАХ

Автор: kimmeria.com Тюлень-монах

Места обитания - Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Мраморное и Черное моря. Ранее тюлень-монах встречался на крымском побережье, у острова Змеиного и в дельте Дуная.

Сейчас в Украине он имеет статус "пропавшего". Из-за низкой рождаемости, популяция вида снижается на всей территории проживания.

Причины изменения численности: влияние человека.

ТАРПАН

Автор: bizslovo.org Конь дикий

Вид считается "пропавшим в природе". Причины изменения численности: браконьерство, перестройка ландшафтов для хозяйства, малое генетическое разнообразие для функционирования вида.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУСЛИК

Автор: redbook-ua.org Суслик европейский

За последние 20 лет информация о существовании в Украине суслика европейского отсутствует. Причины изменения численности: неконтролируемый промысел в 1950-1960 годах, гибель животных от ядохимикатов, строительство биотопов.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЛИННОКРЫЛ

Автор: redbook-ua.org Долгокрыл обыкновенный

Вид широко распространен в Африке, Южной Европе, а также на Ближнем Востоке и Кавказе. В Украине жил в Крыму и Закарпатской области.

Последний раз животное видели в Крыму - в 1947 году, в Закарпатской области - в 1993 году. Причины изменения численности: уничтожение и беспокойство человеком, отравления пестицидами.

За убийство лося установили штраф в 130 тыс. грн.

Это самый большой штраф за нанесение вреда редким животным в Украине. Такой же придется заплатить за убийство зубра и бурого медведя.