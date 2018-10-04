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четверг, 04 октября 2018 15:39

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания
15

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Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день животных. Международный праздник начали с целью сохранения животных планеты.

В этот день проводят массовые акции и мероприятия против жестокого обращения с животными. За последние 25 лет биологическое разнообразие флоры и фауны сократилось на треть, сообщает 112.ua.

В Украине также есть животные, которые нуждаются в охране

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ

Автор: thelocal.fr
  Медведь бурый
Медведь бурый

Ранее бурые медведи проживали в лесной и частично степной зоне. Сейчас вид сохранился только в Карпатах, отдельные особи встречаются на Полесье - Киевская и Сумская области.

Популяция насчитывает не более 300 особей. Причины изменения численности: интенсивная вырубка и омоложения лесов, браконьеры и захват человеком ареалов обитания.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Автор: s1.studway.com.ua
  Норка европейская
Норка европейская

Встречалась на всей территории Украины. На сегодняшний день нет данных о том, где она еще водится и какое количество особей. По мнению ученых, на территории страны проживает около 200-300 европейских норок.

Причины изменения численности: интенсивное осушение рек и болот для хозяйственного использования. Также негативное влияние на вид создает более конкурентоспособная американская норка.

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КОТ ЛЕСНОЙ

Автор: upload.wikimedia.org
  Кот лесной
Кот лесной

Проживает в Карпатах, В отдельных районах Винницкой, Кировоградской и Одесской областей. Численность - 400-500 особей, большинство животных приходится на Закарпатскую область.

Причины изменения численности: сокращение старых лиственных лесов, отстрел на охоте, гибель в браконьерских ловушек и от охотничьих собак, влияние на леса и плавневые участка.

Также среди неблагоприятных климатических факторов - глубина снежного покрова.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК

Автор: redbook-ua.org
  Заяц-беляк
Заяц-беляк

До недавнего времени считался пропавшим или проникающим с территории России и Беларуси. Сейчас животное можно увидеть в Сумской, Черниговской, Житомирской областях, изредка - в Ровенской.

Популяция - около 200 особей. Причины изменения численности: вырубки лесов, браконьерство, усиление хищничества лисы из-за увеличения ее численности.

ГОРНОСТАЙ


Распространен на всей территории, кроме Крыма и некоторых степных районов.

Точная численность горностая неизвестна. В начале 2000-х насчитывалось около 300-400 особей. Причины изменения численности: осушения рек и болот и уменьшения популяции основной пищи хищника - водяной полевки.

РЫСЬ

Автор: img.vikna.if.ua
  Рысь
Рысь

Живет в Карпатах, в частности во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Встречается на Полесье. В Карпатах ее численность оценивается в 350-400 особей, на территории Полесья - до 80-90 особей.

Причины изменения численности: уничтожение местообитаний, обеднение кормовой базы и браконьерство.

ЕЖ УШАСТЫЙ

Автор: s1.studway.com.ua
  Еж ушастый
Еж ушастый

Этот вид ежей распространен в степи и полупустыни Евразии. В Украине встречается в степях Луганской и Донецкой областей.

Численность очень невелика - несколько десятков особей. Причины изменения численности: уничтожение степных экосистем, засаживание степи соснами, распространение ежа белобрюхого, давление хищников - лисицы, бродячие псы.

ВЫХУХОЛЬ

Автор: animalreader.ru
  Выхухоль русская
Выхухоль русская

Ранее проживала в лесной и лесостепной зонах по всей Украине. Теперь можно встретить в Сумской области.

Численность - около 300-500 особей. Причины изменения численности: браконьерство, уничтожение мест обитания - гидростроительство, вырубка лесов, вспашка и осушения пойменных угодий, выпас скота.

ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ

Автор: redbook-ua.org
  Вечерница гигантская
Вечерница гигантская

Ранее вид обитал в широколиственных лесах, реже в лесостепной и степной зонах Украины. По последним данным вечерницу гигантскую можно встретить только на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Численность критически низкая - не более 30 особей. Причины изменения численности: уменьшение широколиственных лесов с дуплистыми деревьями, снижение популяций насекомых определенных экологических и размерных групп.

ДУПЕЛЬ

Автор: zooua.ucoz.ua
  Дупель
Дупель

Ранее птица гнездился в Харьковской, Полтавской, Львовской, Тернопольской и Винницкой областях. Сейчас почти вся популяция на Полесье, в долинах Днепра, Десны и Припяти. Иногда встречается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской и Черкасской областях.

Численность - 500-700 пар. Причины изменения численности: уничтожение мест обитания, осушение водоемов, водохранилища, браконьерство, чрезмерное сенокошения и выпаса скота.

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Животные, которые в Украине считаются пропавшими

ЗУБР

Автор: tsikave.ostriv.in.ua
  Зубр
Зубр

В Украине в начале 1990-х годов находились 10 популяций зубров в Волынской, Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях. Почти 700 голов.

Они заселяли равнинные и горные леса, преимущественно лиственные и смешанные, с вырубками, лугами и болотами. Сейчас 200 голов зубра искусственно сохранили везде, кроме Черниговской области.

Причины изменения численности: браконьерство и небрежного ведения охотничьего хозяйства.

ТЮЛЕНЬ-МОНАХ

Автор: kimmeria.com
  Тюлень-монах
Тюлень-монах

Места обитания - Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Мраморное и Черное моря. Ранее тюлень-монах встречался на крымском побережье, у острова Змеиного и в дельте Дуная.

Сейчас в Украине он имеет статус "пропавшего". Из-за низкой рождаемости, популяция вида снижается на всей территории проживания.

Причины изменения численности: влияние человека.

ТАРПАН

Автор: bizslovo.org
  Конь дикий
Конь дикий

Ранее проживал в Украине в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения Чернобыльской АЭС. В 2003-2004 годах оставалось 65 особей, но с каждым годом их количество уменьшается.

Вид считается "пропавшим в природе". Причины изменения численности: браконьерство, перестройка ландшафтов для хозяйства, малое генетическое разнообразие для функционирования вида.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУСЛИК

Автор: redbook-ua.org
  Суслик европейский
Суслик европейский

В прошлом жил в Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. В 1950-х годах в междуречье Днестр-Прут вид был многочисленным - на 1 га приходилось 30-35 нор. Через 30 лет на этой территории уже на 1 га находили 1-2 норы.

За последние 20 лет информация о существовании в Украине суслика европейского отсутствует. Причины изменения численности: неконтролируемый промысел в 1950-1960 годах, гибель животных от ядохимикатов, строительство биотопов.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЛИННОКРЫЛ

Автор: redbook-ua.org
  Долгокрыл обыкновенный
Долгокрыл обыкновенный

Вид широко распространен в Африке, Южной Европе, а также на Ближнем Востоке и Кавказе. В Украине жил в Крыму и Закарпатской области.

Последний раз животное видели в Крыму - в 1947 году, в Закарпатской области - в 1993 году. Причины изменения численности: уничтожение и беспокойство человеком, отравления пестицидами.

За убийство лося установили штраф в 130 тыс. грн.
Это самый большой штраф за нанесение вреда редким животным в Украине. Такой же придется заплатить за убийство зубра и бурого медведя.

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Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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