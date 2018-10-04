Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день животных. Международный праздник начали с целью сохранения животных планеты.
В этот день проводят массовые акции и мероприятия против жестокого обращения с животными. За последние 25 лет биологическое разнообразие флоры и фауны сократилось на треть, сообщает 112.ua.
В Украине также есть животные, которые нуждаются в охране
МЕДВЕДЬ БУРЫЙ
Ранее бурые медведи проживали в лесной и частично степной зоне. Сейчас вид сохранился только в Карпатах, отдельные особи встречаются на Полесье - Киевская и Сумская области.
Популяция насчитывает не более 300 особей. Причины изменения численности: интенсивная вырубка и омоложения лесов, браконьеры и захват человеком ареалов обитания.
ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА
Встречалась на всей территории Украины. На сегодняшний день нет данных о том, где она еще водится и какое количество особей. По мнению ученых, на территории страны проживает около 200-300 европейских норок.
Причины изменения численности: интенсивное осушение рек и болот для хозяйственного использования. Также негативное влияние на вид создает более конкурентоспособная американская норка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоопарке показывают пластиковых пингвинов
КОТ ЛЕСНОЙ
Проживает в Карпатах, В отдельных районах Винницкой, Кировоградской и Одесской областей. Численность - 400-500 особей, большинство животных приходится на Закарпатскую область.
Причины изменения численности: сокращение старых лиственных лесов, отстрел на охоте, гибель в браконьерских ловушек и от охотничьих собак, влияние на леса и плавневые участка.
Также среди неблагоприятных климатических факторов - глубина снежного покрова.
ЗАЯЦ-БЕЛЯК
До недавнего времени считался пропавшим или проникающим с территории России и Беларуси. Сейчас животное можно увидеть в Сумской, Черниговской, Житомирской областях, изредка - в Ровенской.
Популяция - около 200 особей. Причины изменения численности: вырубки лесов, браконьерство, усиление хищничества лисы из-за увеличения ее численности.
ГОРНОСТАЙ
Распространен на всей территории, кроме Крыма и некоторых степных районов.
Точная численность горностая неизвестна. В начале 2000-х насчитывалось около 300-400 особей. Причины изменения численности: осушения рек и болот и уменьшения популяции основной пищи хищника - водяной полевки.
РЫСЬ
Живет в Карпатах, в частности во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Встречается на Полесье. В Карпатах ее численность оценивается в 350-400 особей, на территории Полесья - до 80-90 особей.
Причины изменения численности: уничтожение местообитаний, обеднение кормовой базы и браконьерство.
ЕЖ УШАСТЫЙ
Этот вид ежей распространен в степи и полупустыни Евразии. В Украине встречается в степях Луганской и Донецкой областей.
Численность очень невелика - несколько десятков особей. Причины изменения численности: уничтожение степных экосистем, засаживание степи соснами, распространение ежа белобрюхого, давление хищников - лисицы, бродячие псы.
ВЫХУХОЛЬ
Ранее проживала в лесной и лесостепной зонах по всей Украине. Теперь можно встретить в Сумской области.
Численность - около 300-500 особей. Причины изменения численности: браконьерство, уничтожение мест обитания - гидростроительство, вырубка лесов, вспашка и осушения пойменных угодий, выпас скота.
ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ
Ранее вид обитал в широколиственных лесах, реже в лесостепной и степной зонах Украины. По последним данным вечерницу гигантскую можно встретить только на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Численность критически низкая - не более 30 особей. Причины изменения численности: уменьшение широколиственных лесов с дуплистыми деревьями, снижение популяций насекомых определенных экологических и размерных групп.
ДУПЕЛЬ
Ранее птица гнездился в Харьковской, Полтавской, Львовской, Тернопольской и Винницкой областях. Сейчас почти вся популяция на Полесье, в долинах Днепра, Десны и Припяти. Иногда встречается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской и Черкасской областях.
Численность - 500-700 пар. Причины изменения численности: уничтожение мест обитания, осушение водоемов, водохранилища, браконьерство, чрезмерное сенокошения и выпаса скота.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 крутых гаджетов для домашних любимцев, которые облегчат жизнь
Животные, которые в Украине считаются пропавшими
ЗУБР
В Украине в начале 1990-х годов находились 10 популяций зубров в Волынской, Киевской, Черниговской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях. Почти 700 голов.
Они заселяли равнинные и горные леса, преимущественно лиственные и смешанные, с вырубками, лугами и болотами. Сейчас 200 голов зубра искусственно сохранили везде, кроме Черниговской области.
Причины изменения численности: браконьерство и небрежного ведения охотничьего хозяйства.
ТЮЛЕНЬ-МОНАХ
Места обитания - Средиземное, Адриатическое, Эгейское, Мраморное и Черное моря. Ранее тюлень-монах встречался на крымском побережье, у острова Змеиного и в дельте Дуная.
Сейчас в Украине он имеет статус "пропавшего". Из-за низкой рождаемости, популяция вида снижается на всей территории проживания.
Причины изменения численности: влияние человека.
ТАРПАН
Ранее проживал в Украине в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения Чернобыльской АЭС. В 2003-2004 годах оставалось 65 особей, но с каждым годом их количество уменьшается.
Вид считается "пропавшим в природе". Причины изменения численности: браконьерство, перестройка ландшафтов для хозяйства, малое генетическое разнообразие для функционирования вида.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУСЛИК
В прошлом жил в Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. В 1950-х годах в междуречье Днестр-Прут вид был многочисленным - на 1 га приходилось 30-35 нор. Через 30 лет на этой территории уже на 1 га находили 1-2 норы.
За последние 20 лет информация о существовании в Украине суслика европейского отсутствует. Причины изменения численности: неконтролируемый промысел в 1950-1960 годах, гибель животных от ядохимикатов, строительство биотопов.
ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЛИННОКРЫЛ
Вид широко распространен в Африке, Южной Европе, а также на Ближнем Востоке и Кавказе. В Украине жил в Крыму и Закарпатской области.
Последний раз животное видели в Крыму - в 1947 году, в Закарпатской области - в 1993 году. Причины изменения численности: уничтожение и беспокойство человеком, отравления пестицидами.
За убийство лося установили штраф в 130 тыс. грн.
Это самый большой штраф за нанесение вреда редким животным в Украине. Такой же придется заплатить за убийство зубра и бурого медведя.
Комментарии