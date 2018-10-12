Домашних животных будут сжигать в крематории

 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 765
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 2268
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 909
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 693
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3888
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 765
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3339
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2043
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 540
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1332
Фото
Все фото
6
10
4
14
28
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
Рыжие, черные и пушистые - на выставке показали морских свинок
Рыжие, черные и пушистые - на выставке показали морских свинок
Во время ремонта церкви обнаружили тайник с ценностями
Во время ремонта церкви обнаружили тайник с ценностями
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Как участницы боевых действий дефилировали на показе мод
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
Видео
Все видео
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
Еще один город Украины переходит на возобновляемую энергетику
Еще один город Украины переходит на возобновляемую энергетику
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 549
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 477
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3339
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2745
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 360
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 14:32

Домашних животных будут сжигать в крематории

  Комментировать
Домашних животных будут сжигать в крематории
Вскоре ЛКП "Лев" объявит тендер на закупку крематория. Фото: varianty.lviv.ua

Исполком Львовского горсовета определил ЛКП "Лев" заказчиком закупки и установки модульного комплекса для утилизации трупов животных.

Речь идет о крематорий, строительство которого анонсировалось еще в апреле 2018 года, - пишет ZAXID.NET

Вскоре ЛКП "Лев" объявит тендер на закупку крематория. Он будет стоить городскому бюджету около 1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добрые глаза и веселый нрав: фотограф делает моделей с бездомных собак

"В этом году планируем закупить это оборудование, а установим уже в следующем. Оно будет стоить около миллиона гривен, поскольку будет иметь достаточно большую и мощную камеру, где можно будет одновременно сжигать трупы нескольких животных ", - пояснила директор ЛКП" Лев "Оксана Кошак.

Крематорий планируют установить на улице Шевченко, 366-а, на участке, зарезервирована под коммунальный приют. Пока к этой участка не проложат дорогу, крематорий временно установят в другом месте, с которым определятся после проведения закупки.

Сейчас ЛКП "Лев" возит трупы бездомных и домашних животных на утилизацию в костомельного завода, у Жовква. Стоимость утилизации домашнего животного составляет 3,60 кг, еще 64 грн стоит оформление документов.

Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день животных. Международный праздник начали с целью сохранения животных планеты.В этот день проводят массовые акции и мероприятия против жестокого обращения с животными. За последние 25 лет биологическое разнообразие флоры и фауны сократилось на треть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Домашних животных будут сжигать в крематории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Оскара Уайльда одевали платье

"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 183327
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 4 Просмотров: 55827
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 48331
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 38255
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 27712
Львов
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы
9
 Просмотров: 315
Рассказали о системе наказания и штрафы для водителей за неправильную парковку
Рассказали о системе наказания и штрафы для водителей за неправильную парковку Просмотров: 198
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
6
 Просмотров: 1638
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
 Просмотров: 1143
Украинские воины снялись в благотворительной фотосессии с бездомными собаками
Украинские воины снялись в благотворительной фотосессии с бездомными собаками Просмотров: 171
Больше всего комментируют
29
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 865
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua