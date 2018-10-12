Домашних животных будут сжигать в крематории

Вскоре ЛКП "Лев" объявит тендер на закупку крематория. Фото: varianty.lviv.ua

Исполком Львовского горсовета определил ЛКП "Лев" заказчиком закупки и установки модульного комплекса для утилизации трупов животных.

Речь идет о крематорий, строительство которого анонсировалось еще в апреле 2018 года, - пишет ZAXID.NET

Вскоре ЛКП "Лев" объявит тендер на закупку крематория. Он будет стоить городскому бюджету около 1 млн грн.

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"В этом году планируем закупить это оборудование, а установим уже в следующем. Оно будет стоить около миллиона гривен, поскольку будет иметь достаточно большую и мощную камеру, где можно будет одновременно сжигать трупы нескольких животных ", - пояснила директор ЛКП" Лев "Оксана Кошак.

Крематорий планируют установить на улице Шевченко, 366-а, на участке, зарезервирована под коммунальный приют. Пока к этой участка не проложат дорогу, крематорий временно установят в другом месте, с которым определятся после проведения закупки.

Сейчас ЛКП "Лев" возит трупы бездомных и домашних животных на утилизацию в костомельного завода, у Жовква. Стоимость утилизации домашнего животного составляет 3,60 кг, еще 64 грн стоит оформление документов.

Украина вместе с другими странами отмечает Всемирный день животных. Международный праздник начали с целью сохранения животных планеты.В этот день проводят массовые акции и мероприятия против жестокого обращения с животными. За последние 25 лет биологическое разнообразие флоры и фауны сократилось на треть.