Зеленский подписал закон о борьбе с жестоким обращением с животными

В Украине усилят борьбу с жестоким обращением с животными. Фото: unsplash.com

Закон о противодействии жестокому обращению с животными подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на сайт Верховной Рады пишет УНН.

"06.08.2021 возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Закон предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентификационными метками.

Документ также запрещает попрошайничать с животными и предоставлять фотоуслуги с дикими животными - за исключением зоопарков, цирков и дельфинариев.

Запрещено в течение года владеть домашними животными людям, которых привлекали к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также в течение 10 лет не смогут содержать животных люди, которых привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

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Кроме того, запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных.

За жестокое обращение с животными с 14 лет человека можно привлечь к административной, а с 16 лет - к уголовной ответственности. Пострадавшее животное конфисковывать, а его владельца лишать прав на содержание животных на пять лет.

Ответственным за соблюдение требований закона о защите животных от негуманного обращения будет Национальная полиция.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) №2351 нардепы приняли во втором чтении 16 июля. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.