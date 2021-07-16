Верховная Рада запретила жестокое обращение с животными

За издевательство над животными теперь будут наказывать. Фото: Сегодня

Верховная Рада окончательно приняла законопроект о введении в Украине стандартов ЕС гуманного отношения к животным.

Проект закона №2351 поддержали 285 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Административная ответственность за жестокое обращение с животными в Украине фактически не действует, потому что не согласована с профильным законом "О защите животных от жестокого обращения".

Документ предусматривает запрет убийства животных для регулирования их численности (путем отравления, эвтаназии и т.д.), а также издевательства или жестокое обращение с домашними и бездомными животными (например, негуманная дрессировка или дарения животных в качестве призов).

Предлагают запретить использовать животных в рекламе развлечений и общепита, для фотосессий (за исключением зоопарков, дельфинариев и цирков), содержать хищных или редких животных в неспециализированных заведениях или дома.

Законопроект предусматривает введение ответственности за контрабанду редких видов животных или растений и пропаганду жестокого обращения с животными, а также возобновление практики конфискации браконьерских орудий и незаконно добытой продукции.

За жестокое обращение с животными с 14 лет человека можно привлечь к административной, а с 16 лет - к уголовной ответственности. Пострадавшее животное конфисковывать, а его владельца лишать прав на содержание животных на пять лет.

Ответственным за соблюдение требований закона о защите животных от негуманного обращения будет Национальная полиция.

Для получения законопроекта силы его еще должны подписать председатель Верховной Рады и президент.

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Документ, среди прочего, предусматривает внедрение ряда директив Европейского Союза по защите животных от жестокого обращения, связанных с Европейской конвенцией о защите домашних животных (ее Украина ратифицировала в 2013 году).