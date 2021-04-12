В зверинце животных держат в ненадлежащих условиях

В Хмельницком в зверинце на ул. Костя Степанкова 3/1 в ненадлежащих условиях живут дикие животные.

Среди них есть львы, медведи, верблюды и ламы, сообщила волонтер Елена Орагвелидзе.

"Животные в ужасных условиях. Приют у нас примерно 6 лет, я не могла себя заставить туда поехать. Но несколько дней назад там побывала. Я не могу, у меня болит сердце. Там и львы и верблюды, и ламы, медведи и маленькие медвежата. Львят они постоянно куда-то продают, а пока тех маленьких, сдают в аренду для фотосессий, каждый день. Здесь котенка жалко от мамы убрать на несколько минут, а тут львят сутки таскают, извините, другого слова не подобрала ", - рассказала Елена.

По ее словам, удерживает зверинец бывший дрессировщик. Среди жителей приюта также, в частности, есть лисы, пони, обезьяны и еноты.

Фото: facebook.com.Алена Орагвелидзе

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"Звери не выживут в дикой природе, и этот зверинец - их последняя надежда. Зооуголок государство не обеспечивает. Владелец минизоопарка, Сергей Пальохин, своими силами поддерживает зверюшек", - рассказала Елена Орагвелидзе.

По словам женщины, владелец зверинца совместно с волонтерами обустраивают новые вольеры для животных.

"Увидев, в каких условиях они живут, у меня возникло желание хоть немного облегчить их существование. Поэтому я решила в апреле, с помощью неравнодушных людей, немного улучшить условия их пребывания в зооуголке", - написала волонтер в Facebook.

Женщина собирает необходимые материалы для обустройства вольеров для животных: а именно доски, металлопрофиль и краску.

В столичном зоопарке проснулись медведи. По словам работников зверинца, с "большой спячки" отдельные косолапые вышли еще 2 недели назад. Для них открыли вход в вольер. Заходят туда медведи по желанию.