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воскресенье, 11 апреля 2021 19:15

Киевский зоопарк готовится к летнему сезону: яркие фото
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В столичном зоопарке проснулись медведи. По словам работников зверинца, с "большой спячки" отдельные косолапые вышли еще 2 недели назад.

Для них открыли вход в вольер. Заходят туда медведи по желанию, пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"
Хорас

"Некоторые медведи еще не могут выйти из глубокого сна. Поэтому они немного гуляют по вольеру, а потом возвращаются, чтобы вздремнуть в зимней "квартире". Чтобы они отвыкли от сна, наши киперы раскладывают по вольеру корм. Это заставляет мишек двигаться и быстрее просыпаться", - пояснили в зоопарке.

В зверинце началась подготовка к весенне-летнему. Косметически ремонтируют вольеры, красят лавочки, скульптуры, убирают опавшие листья.

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"Сотрудники сейчас приводят в порядок летние домики животных, ремонтируют чесалки, бодалки, кормушки в вольерах. В зависимости от изношенности меняется оборудования. Март-апрель - это у нас самая горячая пора года, когда идет подготовка к летнему сезону. Позже делать это нельзя, чтобы не беспокоить животных", - рассказал Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

В летних вольерах зоопарка можно увидеть слона Хораса, жирафов, копытных, рысь. Но настоящая весна наступит, когда из своего зимнего "дома" выйдет бегемот Лили - температура воздуха ночью должна быть +15 +17℃.

Через локдаун и отсутствие всех животных на летних экспозициях стоимость взрослого билета сравняли с детским - 60 грн.

Жители Киевского зоопарка не жаловались и на снегопад, который бушевал в столице более 2 недель. Трогательные фото животных, которые нежатся в снегу, появились в сети.

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