Родились трое медвежат - в Украине это редкость

Они еще не открыли глаза и похожи на маленьких щенков. Фото: pinterest.com

Трое бурых медвежат родилось в Хмельницком реабилитационном центре для животных.

Их родители, 6-летняя Даша и 7-летний Панфутий, не привыкли впадать в спячку зимой, поскольку их выкупили из цирка, сообщили в сюжете ТСН.

Медвежатам почти неделя, они еще не открыли глаза и похожи на маленьких щенков. Малыши уже имеют хищный нрав и умеют подавать голос. Пол медведей неизвестен.

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Малыши питаются только материнским молоком. Именно поэтому в ее рацион добавили больше мяса и рыбы, чтобы дети получали больше полезных веществ.

Бурые медведи занесены в Красную книгу Украины. По словам ветеринаров, их потомство в неволе - редкость.

В Мексике в зоопарке родился антарктический пингвин. Малыша назвали Алексом, его вес более 1,5 кг.