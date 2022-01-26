"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины

Самый большой в Украине приют для бездомных животных работает в селе Федоровка Вышгородского района Киевской области. От столицы туда ехать немного – 75 км. Однако добираться придется собственным автомобилем, попутками или на такси за 160 грн от поселка Дымер. Общественный транспорт из Киева в Федоровку ездит раз в день.

"Сириус" организовала волонтер Александра Мезинова в 2000 году. Сначала приют базировался в селе Ясногородка, но позже переехал на место своей нынешней дислокации. Раскинулся на территории в 4 га, где обустроены внутренние и внешние вольеры, ветеринарный дом.

За годы работы "Сириус" спас далеко не одну тысячу кошек и собак, которые были бездомными или брошенные хозяевами на произвол судьбы. Для более 10 тыс. животных волонтеры нашли новых хозяев.

В настоящее время здесь проживает более 3300 животных. На их содержание нужны немалые средства. В частности, на одну собаку уходит в среднем 100 грн в неделю. Кроме этого есть расходы на ветеринарные препараты, оплату коммунальных платежей, ремонт старых вольеров и строительство новых. Без меценатов и небезразличных здесь не обойтись. И люди помогают, говорят волонтеры. Однако признаются, что бывают периоды, когда денег не хватает даже на обеспечение базовых нужд.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в "Сириусе", поговорила с волонтерами об их нелегкой работе. И узнала эмоциональные и щемящие истории животных, которые сейчас содержатся в приюте.

ПАЛАМАШ И НАША ЕВГЕНИЯ

Из Дымера в Федоровку ехать менее 15 мин. Побитая ямами асфальтированная дорога проходит через густой сосновый лес. Машины на трассе встречаются редко.

Высокий и потемневший от влаги деревянный забор зверинца заметен издалека. На нем висит огромный плакат: "Приют для животных "Сириус". На территорию можно пройти через железную калитку, закрытую изнутри. Как только подходим к ней поближе – с другой стороны поднимается громкий щенячий лай. Его мгновенно подхватывают взрослые собаки. Лай доносится из всех уголков "Сириуса".

Автор: Лилия МЫЦКО Приют находится в 75 километрах от Киева

Через мгновение слышно, как кто-то проворачивает ключ в замке. Калитку открывает стройная невысокая женщина. Несмотря на морозный день, одета легко – только во флисовую кофту и черную тонкую жилетку.

– Я уже привыкла к холоду, – объясняет управляющая приютом 59-летняя Лариса Николаевна Вельгус. Достает из кармана старенький мобильный телефон и сообщает о нашем приезде администрации "Сириуса". Приглашает зайти внутрь. – Покажу вам здесь все.

Здесь спаниель у нас умирает, кто-то выбросил!

С обеих сторон узкой дорожки стоят вольеры с собаками. При виде "чужаков" они бросаются на сетки и становятся на задние лапы.

– У меня здесь кругом любимчики. Вот Паламаш, – говорит Лариса Николаевна, указывая на короткошерстсного толстого пса, который трется об ее ноги. – Чего так назвали? А весь был сломан. В клинике собирали в кучу. Его забрали сюда прошлой осенью, как раз в мороз и дождь. Позвонили нам и сказали: "Здесь спаниель у нас умирает, кто-то выбросил!". Лапки до сих пор кривые. Сначала был плоский, совсем худой. А теперь круглый, как пуфик. Ему уже больше девяти лет. Гладить тебя надо, да?, – рукой поглаживает пса.

Автор: Лилия МЫЦКО Сейчас в «Сириусе» живет более 3000 животных. Преимущественно кошек и собак

Лариса Николаевна руководит убежищем девятый год. До этого работала бухгалтером, но бросила работу и устроилась по объявлению в "Сириус". Проживает в селе Федоровка. Поэтому имеет возможность посвящать приюту много времени.

– Могу работать по 15-18 часов в день. Лечу животных, вакцинирую, управляю персоналом. Мне не зарплата важна, – признается. – Я сильн люблю животных. У меня у самой три собачки и пять кошек. Давайте зайдем в операционную?

Так здесь называют один из домиков зеленого цвета у входа. В операционной лечат и стерилизуют животных приглашенные ветеринары. В двух узких коридорах стоят кастрюли с вареной курятиной, коробки с лекарством и кормом, хозяйственные принадлежности. В нос бьет запах пищи, которую готовят собакам и кошкам.

Евгения отбилась от мамы и не успела спрятаться на зиму. Кормили ее кошачьим кормом

В клетках, прикрытых пледами и покрывалами, лениво потягиваются трехцветные коты. У самой двери операционной в клетке из пушистого рыжего меха виден нос ежа. Животное переворачивается и пугливо выглядывает наружу, высунув иголки.

Автор: Лилия МЫЦКО Ёж Евгения – любимица работников приюта

– Нашли люди ее совсем маленькой. Это Евгения наша, – говорит Лариса о еже. – На ладошку помещалась. Видимо, отбилась от мамы и не успела спрятаться на зиму. Кормили ее кошачьим кормом, так уже выросла до двух килограммов! Построим ей на улице вольер, потому что уже не сможет на свободе жить. Привыкла к иждивенству.

КУСАЧАЯ БУСИНКА

Управляющая едва перекрикивает лай любимцев, подбежавших к двери операционной. Выше всех к Ларисе Николаевне прыгает маленькая собака Бусинка с белой шерстью и рыжими пятнами по бокам.

– Не надо руками ее трогать, потому что внешность обманчива: вроде хорошая, а может укусить. Давай на место, – пытается отогнать Бусинку. – Если бы она вела себя прекрасно, то уже давно бы в семье была. Характер противный, ревнивый. Погладишь какую-нибудь собаку – бросается и начинает ее грызть. У Бусинки была хозяйка, но попала в больницу. И привезли собачку к нам. Глаза были больные, но вылечили.

Фото: Лилия МЫЦКО

Имена четырехлапым придумывают волонтеры или работники приюта. Сюда попадают бездомные животные или те, которых хозяева покинули или не могут содержать по разным обстоятельствам. Ежемесячно в "Сириус" попадает около 60 животных. Дома за такое же время удается найти меньше, чем для половины из них.

Много больных животных привозят. Глаза закисшие, сопли, герпевирус съедает глаза

На стальных полках и окнах операционной стоят бутылки и коробочки с медикаментами. Под столом на лежанке устроился белый пес с большими черными ушами.

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– Много больных животных привозят. Глаза закисшие, сопли, герпевирус съедает глаза, – покаивает рябого кота, который внимательно прислушивается к голосу гостей. Ему пришлось ампутировать оба глаза из-за того, что были поражены инфекцией.

Автор: Лилия МЫЦКО В приюте много медпрепаратов, необходимых для лечения животных

Лариса цепляет к поводку за ошейник пса из клетки на полу. Приехал в приют недавно. Выводит животное на улицу, чтобы выгулять. Привязывает к двери.

– Вот та собачка, что светлее, приехала к нам в ужасном состоянии. Кошмар! – управляющая показывает на вольер, где сидят три больших пса. – Не кормили ее, наверное. Надо было откормить, потому что сразу не запихнешь. Через два месяца только смогла оклематься.

РАБОТНИКИ И ОБЩЕЖИТИЕ

В приюте работают 19 человек. Должны каждый день кормить и убирать у животных. А также строят новые вольеры и клетки для собак.

– Я плотником работаю, ремонтом занимаюсь и стройкой, – говорит 42-летний Владимир в рабочей одежде и с серьгой в ухе. С коллегой переносят по территории деревянные доски. – Больше года здесь работаю. До этого с женой были в другом приюте, но там условия хуже. Животных люблю, – уверяет.

Людей 15 здесь всего живет. Свет, вода, отопление – все есть

Владимир родом из села Широкино Донецкой области. В Киевскую область перебрался после начала российско-украинской войны. Жил с женой сначала в Яготинском районе.

– По морю раньше скучал (Широкино омывается Азовским морем. – Gazeta.ua). Сейчас уже привык, смысла нет туда возвращаться. Живу здесь на территории приюта – в общежитии. Людей 15 здесь всего живет. Свет, вода, отопление – все есть. Летом разъезжаются работники. Остается мало народа.

Автор: Лилия МЫЦКО Содержание приюта ежемесячно обходится почти в 2 млн. грн. Деньги удается привлечь благодаря меценатам

В свободное время работники приюта развлекаются просмотром телевизора и общением друг с другом. Вместе празднуют дни рождения и другие праздники. Получают по 10 тыс. грн заработной платы. Продукты покупают в местном магазине, еду готовят на кухне общежития.

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– Моя любимица здесь Фрося, – показывает на большую рыжую собаку, носящуюся по двору. – Бегает везде за мной хвостом. Я приехал, а она здесь уже была. Вот с ней год и четыре месяца уже. Характер у нее вообще спокойный, погладить можете. Ладно, пойду работать дальше, – мужчина засовывает наушник в ухо и с Фросей медленным шагом направляется к вольерам.

Автор: Лилия МЫЦКО Работа в приюте для животных "кипит" постоянно

РАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Основательница "Сириуса" Александра Мезинова приезжает в приют в черном длинном пуховике и белой вязаной шапке со снежинками. Ее приход вызывает в вольерах настоящий восторг – животные визжат и лают. Так здороваются со спасительницей.

Между ногами Александры путается короткошерстная Белочка. На морозном солнце ее мех сверкает серебром.

– Привет, Белочка! Ты меня увидела?, – радостно выкрикивает волонтер. – Ее так назвала хозяйка, пожилая женщина лет 80. Жила в доме престарелых, что недалеко от нас. Я подъехала туда, ведь там много было бездомных животных. Купила колбасу и начала кормить. Бабушка очень удивилась, что я отдаю так много колбасы этой живности. Подумала, что я травлю собак. Объясняла ей, кто я, показывала паспорт. Пришлось привезти бабушку в приют, чтобы все доказать. Стали с ней с друзьями. Привозила ей и ее животным вкусности. К сожалению, женщина уже умерла. Забрали ее собак и кошек сюда. Среди них была и Белочка.

Автор: Лилия МЫЦКО Александра Мезинова до основания приюта пела в хоре. Но решила резко изменить свою жизнь

– 99,9 процентов животных, которые есть здесь, сдали безответственные люди, – говорит Александра. – Мы их спасаем, лечим, привлекаем врачей, стерилизуем, оперируем. Пытаемся потом их устраивать в хорошие семьи. Приютов по Украине – огромное количество. Но это не выход. Необходимо уменьшать количество бездомных животных.

В основном в приют попадают животные из Киева и Киевской области. За неимением мест некоторым просителям забрать кошек или собак – приходится отказывать, объясняет Александра. Но признается, что часто четырехлапых подбрасывают прямо под забор.

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Устраивать собак и кошек в новые семьи помогают волонтеры и кураторы, которые проводят собеседования с потенциальными владельцами. Хозяин должен любить животных и быть готовым вкладывать деньги в лечение и хорошую еду для питомца. Кроме того, должно иметь свободное время на животное.

Автор: Лилия МЫЦКО Александра Мезинова основала приют для животных в 2000 году. За это время спасла немало собак и кошек от голодной смерти

– Не можем забрать сюда всех. Но можем разместить объявления и фотографии животных у себя на страницах, – говорит Александра. – Многие животные даже не доезжают до приюта – их забирают моментально. Так недавно было с морской свинкой, когда у ребенка хозяев случилась аллергия. Мы тут же нашли, кому отдать.

Это Черныш. Его сбили и он не может без колясочки передвигаться

От мороза идем снова греться в операционную. Александра здоровается со всеми животными. Поглаживает собаку с черными и белыми пятнами на шерсти.

– Это Черныш. Его сбили и он не может без колясочки передвигаться. Уже около года прошло. Очень надеемся, что кто-то захочет его взять. Был домашним. Попал под машину, волонтеры его подобрали, – объясняет основательница "Сириуса".

Автор: Лилия МЫЦКО Все животные в приюте находятся в комфортных условиях

Под ногами барахтается щенок с черной легкой шерстью. Его подбросили недавно.

– Люди, сдающие животных – равнодушные и безответственные. Часто звонят соседи, которые заметили плохое обращение с питомцами и просят забрать. У нас был такой Каспер, которого били по голове и он ослеп от этого, – продолжает женщина. – Недавно у нас умерла собачка-девочка. Поехали за ней, когда позвонили люди и попросили забрать. Мол, животное зашло в подъезд и от него неприятный запах идет. Мы приехали, а собачка на коврике лежит. Просто пряталась в доме от холода. На спине у нее ножом были вырезаны полоски кожи. Там все гнило… Мы животное забрали. Так всю жизнь у нас и прожила.

Была у нас Шанель – французский бульдог. Ее в лесу нашла собака пожилой пары

Нередко в приют попадают и породистые собаки.

– Была у нас Шанель – французский бульдог. Ее в лесу нашла собака пожилой пары. Сидела в лесу, и если бы ее не заметили, то погибла бы. Когда забрали в клинику, то лапы у Шанель все внутри были стерты, позвоночник поврежден. Скорее всего, в лес ее привезли хозяева, которым она стала не нужна после того, как попала под машину. А ведь когда была здорова, то думаю, что с ее помощью разводили щенков. Хорошо, что нашлись люди, которые влюбились в нее и забрали.

В операционную заносят молодую собаку с черной шерстью. Александра берет девочку на руки. Животное ластится к женщине.

– Ее забрали 30 декабря, а потом вернули назад, – руководитель "Сириуса" сильнее прижимает собаку к груди. – Она необыкновенная девочка, маленькая. У нее сейчас стресс огромный, она дрожит. Животное побыло в месяц в семье.

Автор: Лилия МЫЦКО Ко всем животным в приюте относятся с искренней любовью. Собаки и коты отвечают взаимностью – постоянно ластятся к своим спасителям

– Недавно маленькую черную тоже вернули, – присоединяется к разговору Лариса. – Я никогда не видела, чтобы собака так радовалась, когда возвращалась в приют. Так лаяла и прыгала! Было плохо у хозяев, наверное.

– Она же, как ребенок, привыкла к людям, думала, что нашла дом, – продолжает директор. – Вчера забрали ее маму как раз. Они к нам из леса в деревню пришли, мама и две девочки, скитались здесь. Голодные от дома к дому бегали. Наверное, грибники потеряли, частенько такое бывает. Одну девочку забрали сразу. Светленькая, волнистая была. И вот маму взяли, а она осталась одна.

На глазах Александры блестят слезы. Она целует животное и не отпускает из рук.

– Каждый раз рвется сердце, будто частичка отмирает. Невозможно спокойно это принимать. Когда умирают старые животные в приюте, то становится очень их жалко. Чувствую вину, что не смогла найти семью для них.

Автор: Лилия МЫЦКО Коты, собаки и даже ежи да голуби – в «Сириусе» спасают всех

В коридоре операционной сидит черный кот с бирюзового цвета глазами. Хочет пробраться внутрь.

– Попал в детстве в вольер со щенками, – говорит Александра. – Хорошо, что к маленьким. Вырос с ними и теперь думает, что он пес. Мы называем его котенок Гав или Босс.

Это танцует Ясенька

От летающей шерсти чешется нос. Кошки из клеток пытаются лапами поцарапать верхнюю одежду – привлекают внимание посетителей и позируют, выгнув спины.

– Это танцует Ясенька, – уже на улице показывает на собаку в вольере Александра. Животное стало на задние лапы, а передними уперлось в сетку. Машет хвостом. – Ее еще щенком подбросили.

По соседству с Ясей живет статный пес Рыжик с длинными лапами.

– Его чуть не закололи вилами в сарае. Люди позвонили и сказали, что бешеная собака забралась и они его вилами удерживают. Мы приехали, а там несчастный щенок, весь облезший с демодекозом, рахитом. Сидит в углу, пена идет изо пасти, потому что в него тыкали вилами. От ужаса кричал, хрипел. Унесли его. Был диковат, долго лечили. Те, кто выделил его тогда, сейчас говорят, что такого не может быть!

Автор: Лилия МЫЦКО В «Сириус» чаще всего забирают беспризорных животных или тех, от которых отказываются хозяева

Подходим к новому деревянному вольеру. Сетка закрыта пленкой, чтобы холод не попал внутрь. На стенах висят картины с пейзажами.

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Этот вольер построили владельцы животных, решивших сдать любимцев в приют, объясняет Александра.

– Они кормили животных, а потом попросили забрать. Построили жилье для них и внутри все обустроили, – рассказывает директор. – Там две комнаты внутри.

Животных в "Сириусе" кормят сухим кормом и кашей. Продовольствие держат в мешках на полу просторного шалаша. Там же стоят несколько железных ванн, заполненных крупами. На длинных каменных печах в алюминиевых кастрюлях варится бульон из свежего фарша. Чтобы загустел – туда добавляют крупу.

Автор: Лилия МЫЦКО Животных в приюте кормят кашами с мясом и сухим кормом

По запаху непонятно, что готовится еда для животных. Скорее – кулиш на каком-нибудь народном гулянии.

– Здесь у нас двухметровые печи, на которых 30-литровые кастрюли. Бульон сливаем в ванную. Большинство животных кушает кашу, потому как нужно для зубов мягкое. Одна треть ест корм – в основном те, кто бегает по двору, – объясняет Александра.

До открытия убежища она работала дирижером и пела в хоре. Всю жизнь мечтала стать оперной артисткой. С детства любила животных. Несколько лет работала в сельском доме культуры, где и проявила у себя навыки организатора.

Гуляла со своими животными. Увидела, как собака ушла под лед

– После замужества переехала из Николаева в Киев и решила заниматься животными. Всегда об этом думала, но не знала, как воплотить в жизнь. В моем городе это было тяжело. Однажды на Русановском канале я гуляла со своими животными. Увидела, как собака ушла под лед. Так как никого не было, то своих привязала, сняла практически всю одежду и поползла к ней. Была на восьмом месяце беременности. Откуда ни возьмись – появились мужчины и сказали, что сами вытащат. Не смогли спасти, к сожалению. После этого я начала знакомиться с разными людьми, которые и помогли организовать приют.

Автор: Лилия МЫЦКО В сравнении с комнатами собак в кошачьем царстве тишина и покой

Из Ясногородки "Сириус" пришлось вывезти по требованию арендатора. За сарай без земли в 2008 году местные власти потребовали $100 тыс. Такой суммы у Мезиновой не было. Помощь пришла ниоткуда. Одна меценат вышла на Александру и предложила деньги.

– Я плакала и не понимала, почему мне дают эти деньги просто так. Никогда до этого не держала в руках такую ​​сумму. Но женщина уверила, что посмотрела в мои глаза и доверяет мне. За них смогли переехать. На этом месте раньше был совхоз большой. Два коровника купили за 72 тысячи долларов. Они не стоят таких денег, конечно. Сделали ремонт и сейчас будем строить "кошкин дом" площадью 400 квадратов.

ЧЕТЫРЕ ПОДЖОГА

В Федоровке проживает около 1 тыс. человек. Есть продуктовый магазин, однако школы и детского сада нет. Село расположено в третьей чернобыльской зоне. Сюда после трагедии на атомной станции переселяли людей из прилегающих к Припяти территорий.

Жители были против соседства с приютом. Думали, что от него будет пахнуть, как от птицефабрики и рыбного хозяйства, которые в те годы тоже работали в Федоровке.

– Нас поджигали четыре раза. Поэтому и забор поставили высокий. Люди боялись, что будет такая же вонь и мы будем трупы животных скидывать на свалку. Но потом примирились.

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За кучей дров для отопления есть помещения для пожилых собак. Вместе с ними там живут щенки. Последних часто находят в коробках и мешках. Хозяева выбрасывают животных сразу после рождения.

Автор: Лилия МЫЦКО В операционной находятся преимущественно маленькие породистые собаки, не привыкшие к холодным условиям, а также больные животные

В помещении установлены ограждения из железной решетки, похожие на детские манежи. На полу разбросаны резиновые игрушки в форме костей и мячики небольшого размера. Большинство старых псов всю жизнь провели в приюте.

– Девочка, которая к нам не вышла, ей 19 лет уже. Она попала к нам щеночком. Нашла ее с сестричкой в ​​водостойной трубе. В прошлом году сестра умерла от жары. У нас есть подобная проблема. Бывают тепловые удары, не выдерживают старички. В деревянных вольерах сильно жарко. В доме престарелых как раз хорошая температура.

Он старенький, отказали лапки

У стены лежат собаки, которые уже не могут ходить. Рыжий пес перекатывается на спине с одной стороны на другую, чтобы на него обратили внимание.

– Он старенький, отказали лапки. Мы все сделали, чтобы поднять на ноги, но суставы болят у него. Любимчик мой, хороший мальчик, – Александра поглаживает рукой собаку.

Животных, умирающих в приюте, немного. За месяц может быть несколько случаев. Обычно смерть наступает от старости или от неизлечимых заболеваний. Тела доставляют в частный крематорий, который согласился бесплатно помогать приюту.

Автор: Лилия МЫЦКО Кот спокойно разгуливает в одном из помещений на территории приюта

В соседней комнате, рядом со старыми собаками, проживают кошки. В их царстве господствует тишина. Все скопом бегут к ногам и трутся мордами об ноги, как только заходим. Замечаем лотки, стоящие в ряд под стенами. Напротив – миски с сухим кормом.

ИНСУЛЬТ И ЭПИДЕМИЯ

В приюте все время кипит работа. За деревянным столом в операционной Лариса Николаевна набирает в шприцы розовую жидкость.

– Это прививка от бешенства. Мы раз в год вакцинируем. Но за один день столько животных невозможно прививать, то работа есть постоянно, – объясняет женщина. Одной рукой держит стеклянную бутылочку, а другой гладит старую собаку без зубов. – Пережил инсульт и чуму, когда у нас была эпидемия. Такое только однажды случилось.

Автор: Лилия МЫЦКО Лариса Вельгус прививает животных «Сириуса» от бешенства почти каждый день. Также в приюте всех животных и собак пытаются стерилизовать

Провожают посетителей громким лаем восемь щенков – их подбросили под забор три месяца назад.

1 500 000

грн ежемесячно тратят на содержание животных в "Сириусе". Больше средств уходит на продукты и медикаменты. За свет в приюте платят около 15 тыс. грн в месяц. Все расходы возмещаются за счет благотворительных взносов. Среди меценатов есть политики и бизнесмены. Их имена не разглашают.

Финансово помочь приюту может каждый желающий.

РЕКВИЗИТЫ: ГО ПРИТУЛОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ СИРИУС, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ RU433052990000026000016800800. Идентификационный номер 42703881 МФО 380269 СТОЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ АО КБ "ПРИВАТБАНК".

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ: ГО ПРИТУЛОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ СИРИУС РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ RU733052990000026001016804009. Идентификационный номер 42703881 АО КБ "ПРИВАТБАНК"

РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "СИРИУС": БУ БФ СИРИУС РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ RU453052990000026009006803056. Идентификационный номер 21684066 АО КБ "ПРИВАТБАНК"

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