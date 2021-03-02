В Синевире проснулись бурые медведи: фото

В национальном природном парке Синевир начали просыпаться бурые медведи. В этом году в парке залегало в спячку 9 косолапых, 5 из которых проснулись 2 марта.

Об этом сообщил директор Реабилитационного центра бурых медведей Ярослав Бундзяк, передает "Укринформ". По его словам, короткий зимний сон не окажет плохого влияния на животных.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

"Они впадают в анабиоз не из-за того, что хотят спать, а из-за того, что нечего есть. Когда еды достаточно, медведи хорошо себя чувствуют", - сказал Бундзяк.

В Центре реабилитации бурых медведей находится 32 особи.

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Трое бурых медвежат родились в Хмельницком реабилитационном центре для животных. Малыши уже имеют хищный нрав и умеют подавать голос. Пол медведей неизвестен.