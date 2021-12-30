В Карпатах медведи передумали впадать в спячку: фото косолапых

В Национальном природном парке "Синевир", где действует Центр реабилитации бурого медведя, не все косолапые впали в спячку. Некоторые гуляют на снегу и играются.

Соответствующие фото обнародовали в Facebook парка.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

"Этой зимой из 32 медведей, проживающих в нашем Центре реабилитации, только шестеро впали в спячку. Другие живут по привычным ритмам: проводят активности на снегу и морозе, гуляют и играют со снегом", - рассказали в нацпарке "Укринформу".

Вероятно, в этом году больше медведей в спячку не заляжет. Будут спать только шестеро, что упали в декабре, сказали сотрудники центра.

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Реабилитационный центр для бурых медведей на Закарпатье занимает площадь 12 га. Под защиту сюда попадают животные, подвергшиеся жестокому обращению или содержавшиеся в неволе без соответствующих условий. Природа и климатические условия центра соответствуют тем условиям обитания, в которых нуждаются бурые медведи. Животные, которые попадают в центр, проходят карантин, соответствующие прививки, а затем осуществляется их адаптация к полусвободным условиям пребывания.