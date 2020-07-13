Показали абрикос диковинного цвета

Автор: chudesa-sada.com.ua Черный абрикос поражает видом

Создали такой сорт абрикос, что можно спутать со сливами. Это по цвету. А размерами - с персиком.

Таким является сорт Черный принц - гибрид абрикоса и алычи. Появился на Артемовской опытной станции в Донецкой области. Его хорошо сажать на склонах. Выдерживает сквозняки. Укоренится и будет держать почву. Надо найти незатененных место без сильных ветров. Лучше выбрать участок за забором.

Черный принц растет сам, не требует пара для опыления.

У плодов мякоть красная и сочная. Пахнут абрикосом, а вкус алычовый. Не слишком сладкие, с кислинкой. Созревают в начале августа.

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Важно не упустить момент созревания. Потому плоды быстро перезревают, трескаются и осыпаются. Тогда превратятся в "варенье" на ветвях. Можно срывать их немного недозрелыми и оставлять на окне, чтобы доходили.

Уход за абрикосом:

1. Сажать Черный принц можно ранней осенью или весной. Надо за месяц подготовить посадочную яму, чтобы почва утрамбувався. Должно быть шириной и глубиной 80 см.

2. На дно насыпать битого кирпича для защиты от гниения корней при подтоплении.

3. Землю с выкопанной ямы наполовину смешать с перегноем. Добавить 500 г золы, немного торфа. Засыпать в яму и оставить на 2 месяца.

4. Перед посадкой полить почву и сажать дерево. Оно дает первый урожай на третий год. Этот сорт неприхотлив и требует сезонной обрезки.

5. Сорт устойчив к распространенных болезней, не надо от них опрыскивать, и урожай будет чистый.

Кроме абрикосов, удивляет и ягодник. Ягоды ежемалины стали такими же популярными как голубика. Они просты в уходе и выгодные в продаже. Урожай впечатляет вкусом и видом. Имеет большие сладкие ягоды. Твердые, поэтому удобно перевозить. Лиановидные сорта Тайбер и Техас вырастают до 3 м. Летом надо привязать их ветви к опоре, на зиму пригнуть к земле. Кусты дают подовгувасти ягоды, как на ежевике, но малинового цвета. Созревают во второй половине августа. Плодоносят месяц.