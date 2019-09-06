В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM

 
Ексклюзивы
1/5
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 819
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 2187
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1179
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 720
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8739
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1260
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1881
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6336
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6435
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
16
4
3
25
13
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
Показали новинку гигантского розового винограда
Показали новинку гигантского розового винограда
Роза пустыни поражает своим видом
Роза пустыни поражает своим видом
Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай
Не оторвать взгляда: экзотическое растение превращает двор в цветущий рай
Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
Растения в аквариуме: показали самые модные варианты оформления
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1179
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29349
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6714
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 450
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 15:07

В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM

  Комментировать
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Во Львове пройдет 5 Эко Форум.

12-13 сентября во Львове состоится 5 LVIV ECO FORUM 2019.

В рамках фестиваля украинские и зарубежные эксперты будут говорить о сохранении водных ресурсов, обращения с отходами и превращение их в энергию, климатические изменения.

LVIV ECO FORUM 2019 на "Арене Львов" объединит более 1000 участников и 50 профессиональных спикеров - эксперты из 20 стран мира.

Обсуждать будут водную политику Украины, климат а также причины стихийных бедствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Виртуозы Львова" будут праздновать свое 25-летие

На форме выступят заместитель министра по евроинтеграции Николай Кузьо, заместитель министра Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк, координатор программы Zero Waste Города от Zero Waste Europe Jack McQuibban, президент Национального Фонда охраны окружающей среды (Польша) Марек Рыжика, представитель Северной Экологической Финансовой Корпорации NEFCO (Финляндия) Матти Иикканен, представитель Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЕСД), Мэтью Гриффитс, генеральный секретарь Венгерского Гидрологического Общества Тамас Гампель.

Участие в форуме - бесплатное при условии регистрации.

18-22 сентября во Львове пройдет ежегодный 26 BookForum. На книжный форум прибудут авторы из более 30 стран мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Российский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 57654
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 55449
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 36551
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 35452
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 22955
Сад-огород
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
Удивительные деревья, способные превратить двор в сказочное место
16
 Просмотров: 891
Показали новинку гигантского розового винограда
Показали новинку гигантского розового винограда
4
 Просмотров: 2610
Роза пустыни поражает своим видом
Роза пустыни поражает своим видом
3
 Просмотров: 630
Раскрыли секрет, как вырастить золотую ягоду
Раскрыли секрет, как вырастить золотую ягоду
 Просмотров: 234
Рассказали, каким в этом году будет урожай картофеля
Рассказали, каким в этом году будет урожай картофеля
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 149
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua