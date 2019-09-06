В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM

Во Львове пройдет 5 Эко Форум.

12-13 сентября во Львове состоится 5 LVIV ECO FORUM 2019.

В рамках фестиваля украинские и зарубежные эксперты будут говорить о сохранении водных ресурсов, обращения с отходами и превращение их в энергию, климатические изменения.

LVIV ECO FORUM 2019 на "Арене Львов" объединит более 1000 участников и 50 профессиональных спикеров - эксперты из 20 стран мира.

Обсуждать будут водную политику Украины, климат а также причины стихийных бедствий.

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На форме выступят заместитель министра по евроинтеграции Николай Кузьо, заместитель министра Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк, координатор программы Zero Waste Города от Zero Waste Europe Jack McQuibban, президент Национального Фонда охраны окружающей среды (Польша) Марек Рыжика, представитель Северной Экологической Финансовой Корпорации NEFCO (Финляндия) Матти Иикканен, представитель Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЕСД), Мэтью Гриффитс, генеральный секретарь Венгерского Гидрологического Общества Тамас Гампель.

Участие в форуме - бесплатное при условии регистрации.

18-22 сентября во Львове пройдет ежегодный 26 BookForum. На книжный форум прибудут авторы из более 30 стран мира.