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среда, 01 сентября 2021 14:33

Назвали семена подсолнуха, которому не страшна засуха

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Выбирая подсолнечник для посева, нужно учитывать его основные преимущества. Семена подсолнечника очень популярные в хозяйствах, потому что на урожай есть большой спрос. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы он не пропал.

Кроме соответствующего состояния почвы, температуры воздуха, качественного посевного материала, надо продумать и природные условия. Ведь неожиданная засуха, или распространенная болезнь может разрушить весь урожай и работу фермера, а соответственно и прибыль.

Гибридные сорта подсолнечника являются одними из самых устойчивых ко всем тяжелым условиям, поэтому и за урожай можно не волноваться. Они быстро адаптируются к климатическим условиям региона, в котором их посеяли.

В Украине компания ООО Госппостач и интернет-магазин "Агроторг" представляют производителя Сербских семян подсолнечника. Они много лет работают с семенными материалами на рынке. В продукции есть и гибридные сорта. Их нужно выбирать именно в качественных и официальных дистрибьюторов. Тогда урожай точно не пропадет и прибыль не будет под угрозой. Компания предлагает самые распространенные виды гибридов: высокомасличные, низколужные, панцирные. Обычно они дают стабильный урожай, не осыпаются, когда созрели. Могут противостоять болезням, засухам. Важно, что семя имеет большой процент масличности.

Поскольку лето в Украине становится с каждым годом все больше жарким, то засуха может быть проблемой номер один для семян подсолнечника. Есть один выход ‒ выбрать гибрид семян, которому эта проблема не страшна. Компания предлагает гибрид "НС Таурус". Его вывели сербские селекционеры специально на украинских землях - Одесской, Херсонской, Запорожской областях. Эти регионы считаются наиболее засушливыми, но "НС Таурус" показал прекрасную урожайность в таких условиях. Если же наоборот - много влаги, то урожай будет еще лучшим. Семена генетически устойчивое к пяти различным видам заразихи ‒ фомопсис, переноспороз, белая гниль, ржавчина, волчок. Фактически, для них неважно, в какую землю сеять, все равно прорастут. Также этот вид неприхотлив к удобрениям. Ими можно подпитывать, а можно и нет, на урожае это не отразится. Вегетационный период "НС Таурус" продолжается 109-113 дней.

В дистрибьюторов можно заказать и другие разновидности посевных материалов подсолнечника и других культур. Консультанты порекомендуют и найдут лучший вариант для индивидуальных условий каждого

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Дата
01
сентября

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