"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"

Фото: Наталка Соколан

- "Ше.Fest" без меня не бывает. Был на всех. Очень интеллигентная публика, изысканная, нет шароварщины тупой, нет кумов, сала. Рад, что причастен к воспитанию новой элиты. В этом году фестиваль начался очень хорошо. Много людей. Я по трассе ехал - все сюда рвутся: куча машин. Соскучились, - говорит сказочник 58-летний Саша Лирник на фестивале "Ше. Fest". Он прошел 21-22 августа в Моринцах на Черкащине. Традиционно посвященный популяризации творчества Тараса Шевченко. В этом году тема фестиваля - любовь. Лозунгом стали слова из стихотворения Кобзаря: "Любите, чернобровые!"

Святые моменты не фотографируйте. Деньги - это святое!

Писатели и блоггеры 54-летние Виталий и Дмитрий Капрановы после выступления устраивают автограф-сессию. Один подписывает книги, второй продает. Стоят от 100 до 250 гривен. Когда посетители просят сделать фото, оба оставляют свое занятие.

- Я - историк. У меня тоже есть свой ютуб-канал. Читаю там поэзию и рассказываю о путешествиях по Украине. Хочу, чтобы наши люди познавали мир вокруг, знали нашу историю, - подходит к братьям молодая девушка с кудрявыми каштановыми волосами. Через плечо перекинута полотняная сумка.

Автор: Наталка Соколан Организаторы стремятся сделать творчество Тараса Григорьевича и его фигура модными, актуальными, современными, близкими и понятными каждому

- Как канал называется? - спрашивает один из Капрановых.

- "Читай, путешествуй, живи".

- О, я подписан на него. Спасибо, что вы есть, спасибо, солнце! Вот как неожиданно встречаешь друзей по ютубу, - обращается к девушке, параллельно продавая "Историю украинской независимости" в ярко-желтой обложке.

- Святые моменты не фотографируйте. Деньги - это святое! - предупреждает меня.

- Будете смеяться, но мы здесь впервые. С Шевченко у нас любовь с третьего курса института, - вспоминает Дмитрий Капранов. - Пошли в школу Рационального мышления и развития памяти. Там было задание учить наизусть стихи. Дома имели карманное издание "Кобзаря". Выучили наизусть. После этого начинаешь иначе относиться к Шевченко. Обнаружили, что он очень сильный поэт, хороший текстовик, у него хорошая техника. Его произведения интересны по формату, неожиданные, как сегодняшние блоговые записи. В 2001 году написали книгу "Кобзарь 2000". Выступили продюсерами в художественном фильме о Шевченко "Княжна". Организовали конкурс двойников Тараса Григорьевича. Победитель больше был похож на Шевченко, чем тот сам на себя.

Телевизор смотрят люди безынициативные, без культуры поиска информации. А ютуб для тех, кто умеет делать выбор

- Сегодня все сегментируются. Аудитория "Ше.Fest" - довольно специфическая, - рассуждает один из братьев. - На ютубе на любимых каналах собираются свои зрители. Телевизор плох тем, что он не дает тебе выбора. Его смотрят люди безынициативные, без культуры поиска информации. А ютуб для тех, кто умеет делать выбор. Сюда приходят люди, которые сознательно выбрали Шевченко и нас.

- Вы Наталя или Наталка, а Наталия - это русская форма, - говорит языковед 71-летний Николай Зубков - человек в очках и вышитой красным и черным рубашке. Он упорядочил книгу "Нормы и культура украинского языка с обновленным правописанием". - Приехал сюда в третий раз. Я есть везде в соцсетях. Пишите мне в мессенджер - спрашивайте, с удовольствием помогу с филологическими объяснениями.

Автор: Наталка Соколан Организаторы стремятся сделать творчество Тараса Григорьевича и его фигура модными, актуальными, современными, близкими и понятными каждому

- Я жил в Харькове. После Майдана переехал во Львов - к своим. Харьков - москворотый город. Вата. Там мне было очень несладко: и в окно стреляли, и флаг мой сорвали. Мечтаю, чтобы мой труд пошел в люди. Не только для маленького круга филологов, но и для всех остальных. Мечтаю, чтобы наш язык стал языком науки, образования, массового информирования. Мы подражаем российским образцам во всем, а этого не нужно делать.

На сцене выступает ансамбль "Днепр". Солистка Елена Кулик на просветительской поляне исполняет песню "Лента за лентой". Публика зовет ее на бис.

Если что-то теряешь, должен найти опору в других вещах

- Мы все изменились. Год серьезной паузы дал возможность многое переосмыслить, - говорит литературовед Ирина Савченко, 59 лет. - Какие-то вещи усилились, а некоторые потеряли свою стоимость. Шевченко усилилась. Вспоминала его в аспекте духовно-интимном. Те тексты, моменты жизни, где он переживал психологические кризисы, где стоял перед вопросом выбора. В цикле "В каземате", Шевченко, теряя для себя самое главное - свободу, начинает искать ценности, которые могут утвердить его в убеждениях и взглядах. Этот момент стал для меня важным в течение этого года. Если что-то теряешь, должен найти опору в других вещах. Тогда потеря не является трагической. Она лишь окрашивается моментом ностальгическим, но дает возможность идти дальше и искать выходы.

В центральной фотозоне висит баннер со стилизованным портретом Шевченко. Посетители фотографируются на его фоне. На поляне группа детей размахивает палками. Парни в шароварах и смушковых шапках показывают им, как орудовать искусственной саблей. С обеих сторон - круглая сцена, на которой начинается конкурс маленьких чтецов поэзии Шевченко.

Автор: Наталка Соколан Организаторы стремятся сделать творчество Тараса Григорьевича и его фигура модными, актуальными, современными, близкими и понятными каждому

- С длинным рукавом - 1400, с коротким 1200 гривен, - ткачиха 60-летняя Валентина Мащенко в палатке развесила бежевые, белые, светло-серые, бордовые вышитые рубашки и платья. Это все домотканое, сама делала. Меряйте. Делаю все сама. Помощников нет. Только на себя рассчитываю. Заказывают депутаты. Недавно заказали длинную на 10 метров скатерть. Мою рубашку на выступление надевал Турчинов. Выбрал черного цвета. Я свои рубашки часто на людях узнаю. Вон пошел мужчина в моей.

- Здравствуйте! Да, одеваю стабильно три раза в год, - узнает мастерицу высокий лысый мужчина.

- Брали ее станок показывать посетителям нашего музея. Хотели, чтобы собственноручно могли соткать себе кусок полотна, - присоединяется к разговору мужчина с жидким стоящим торчком волосами. Представляется младшим научным сотрудником Национального заповедника "Родина Тараса Шевченко" в Моринцах.

- Это авторские работы. Сама разрабатывала дизайн. Такого никто не делает, потому что очень сложная работа, - рассказывает дизайнер украшений из Ровно Светлана Моздир. - Такие работы минимум полторы тысячи Должны стоить. Цепочки в колье регулируются. Под эту вышиванку подойдет черно-красный набор. Он самый интересный. Супер! Вам хорошо! Они носятся - вы их не сносите. Берите комплект. 520 гривен.

Гончарный мастер-класс собрал группку детей. Чтобы сделать что-то гончарном кругу, надо заплатить 50 грн.

- Атмосфера прекрасная. Людей много, они приезжают вдохновленные, а поедут отсюда еще более наполненными, - говорит координатор ярмарки мастеров 37-летняя Елена Давидюк. На ней серебряный с черными пятнышками блайзер и серая клетчатая миди-юбка - Этот год зарегистрировалось много желающих продавать свои творческие изделия. Мы брали только мастеров ручной работы. Люди соскучились по таким мероприятиям. Наверстываем. Ярмарка представлена различными работами. Каждый может себе интересное что-то найти.

Возле информационной палатки "Ше.Fest" невысокая женщина с бейджиком беседует с рыжей крупной женщиной в платье оверсайз.

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В Одессе почувствовала себя, как в Советском Союзе

- Благодаря поддержке государства, мы выиграли культурный грант от Украинского культурного фонда. Нам удалось расширить географию и локации. Выбрали 4 города Ирпень, Бровары, Одессу и Первомайск. Пригласили посетителей из этих городов на фестиваль в Моринцах, - рассказывает основательница фестиваля "Ше.Fest" 32-летняя Юлия Капшученко-Шумейко. На ней красная юбка, черная футболка. На шее несколько рядов красных кораллов. - Было стремно начинать в новых городах. Каждый - это какие-то новые вызовы. Там совершенно другие люди. Поняли, что чем меньше городок, чем дальше он от Киева, тем он более голодный к искусству, к Шевченко. В Одессе почувствовала себя, как в Советском Союзе. Мы словно принесли туда частичку Украины. Там ее так мало. Пришла интеллигенция, надели вышиванки. С восторгом. Аплодируют. Не расходятся. В Первомайске народ пришел с цветами на премьеру спектакля. Был аншлаг.

Автор: Наталка Соколан Организаторы стремятся сделать творчество Тараса Григорьевича и его фигура модными, актуальными, современными, близкими и понятными каждому

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Писатель 70-летний Василий Шкляр после выступления сидит на скамейке. Жалуется, что болят ноги.

- Хорошая в этом году тема. О любви Шевченко можно говорить бесконечно. Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили, - щурит карие глаза и загибает пальцы. - Лукерья Полусмак вышла за пьяницу-цирюльника. Он ее бил. Убежала в сам Канев к могиле Тараса. Харитина Довгополенко не вышла за него, а вышла за пьяницу - несчастную жизнь прожила. Тодося Кошец хотела выйти - отец-поп не дал - вообще сошла с ума. Нельзя не любить Тараса - заключает.

Фестиваль обновляет и популяризирует фигура Шевченко. Организаторы стремятся сделать творчество Тараса Григорьевича и его фигура модными, актуальными, современными, близкими и понятными каждому. Первый "Ше.фест" состоялся 16-17 августа 2014 года в селе Моринцы и был приурочен к 200-летию Тараса Шевченко. Ежегодно фестиваль увеличивает аудиторию. В этом году фестиваль проводили в седьмой раз.