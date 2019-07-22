"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек

Фото: Наталия Печиборщ

"Есть там кто-то новенький? Какие-то интересные кандидаты?" - спрашивает мужчина в праздничном наряде "белый верх, черный низ".

"Да где там, одни старые морды. Вот тебе и поменяли все на "новые лица", - отвечает ему женщина в синем платье с большими зелеными розами. Говорят на дорожке ко входу на участок №3 в поселке Белозерье Черкасского района. Сюда идут голосовать жители одного из самых маленьких сел в области.

Исторически хутор Басы считают одной из улиц поселка. От центра Белозерья до поворота на поселок около 1,5 км. Но в 1954-м его отнесли к полноценному отдельному селу из 110 жителями. Сейчас здесь зарегистрированы 21 житель.

Грунтовая дорога к поселению идет через сосновый лес. Трудно идти, ноги вязнут в песке. Указатель о начале хутора отсутствует. В 500 м посреди леса начинаются дома - одно и 2-этажные.

В 8:30 в селе тихо. О том, что дома жилые свидетельствует только лай собак. У одного из домов слышен детский смех. Захожу во двор мимо пса, который валяется на спине. Дверь в дом приоткрыта, с веранды зову хозяев. Ко мне в домашнем платье-халате в мелкий цветок выходит 45-летняя Леся Штельга. Постоянно отмахивается от мух, которые садятся на одежду и тело. За домами начинается Ирдынское болото, объясняет. Приглашает присесть на скамейке возле детской качели.

"Не пойду на эти выборы, потому что 3 недели назад сделали мне операцию. Проходила медосмотр по работе, обнаружили онко. Далеко не хожу, стараюсь тяжелого не поднимать. Думала, получу отпускные и перекрашу окна, наведу толк во дворе. Но все деньги пошли на операцию. Дочь говорит: "Мама, ну что вы переживаете, главное, чтобы здоровье было".

Леся Николаевна говорит, что выборы не пропускает. Весной ходила на президентские. Верит, что новоизбранный власть улучшит ситуацию в стране.

"Если бы немного меньше забирали на налоги. А то работаю я на минималку. 500 гривен трачу каждый месяц, чтобы добраться на работу в Смеле. Более полутысячи забирают на налоги, а что мне остаётся? Странная вообще эта политика, когда говорят, что поднимают зарплату, а на руки ты получаешь все тоже. Вот только за счет огорода, цыплят со свиньями и выживаем".

Хутор не имеет уличного освещения. Готовят еду на газу из колонок - газификацию так и не провели. Зимой для прочистки дороги нанимают трактор, который прокидывает снег. Во время вьюг иногда остаются без света на несколько суток.

"Вроде хорошо здесь жить у леса, тихо. Воздух хороший, но интернет плохой. Иногда кажется, что живем, как первобытные люди. И никому мы здесь не нужны. Так и вымирают села по стране", - говорит женщина.

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По дороге к другому дому навстречу идет женщина в клетчатой ​​сумкой. 74-летняя Нина Цыбенко идет с базара в Белозерье. На вопрос, пойдет ли на выборы, начинает смеяться.

"А поменяется оно хоть что-то? Хожу, голосую, но ничего в этой стране не меняется. Ни дороги не постелили, ни заработка не прибавили. Рассказывают пустые слова, а на деле с людей злыдни не слезают. Вот мне нужны деньги на операцию дочери. Пошла она денег заработать, орехи на дереве собирать и упала. Сломала позвоночник. Врач мне говорит, надо 10 тысяч гривен. А разве у меня печатная машинка?" - Нина Ивановна закрывает глаза пальцами и начинает тихо плакать. Платком вытирает слезы.

"Да и, честно говоря, не помню, где мои документы. Надо дома посмотреть. Если найду, может, еще и пойду. Хотя сказать честно, понятия не имею, за кого голосовать. Не знаю, за кого и руку протянуть. Программ не читала. Не знаю, какие там кандидаты", - отвечает мне, поднимает сумку и идет дальше по улице.

Одна из здешних женщин сказала, что будет голосовать, если за это что-то дадут

За большими коваными воротами двухэтажного дома бешенствует пес. После звонке из-за калитки выглядывает седовласая женщина в светлом платке, мужской джинсовке и рубашке. Морщины на лице, как и руки припорошенные землей.

"К моему большому сожалению, я не могу проголосовать. Хотя я бы очень хотела, - говорит 76-летняя Валентина Степаненко. Во время разговора переходит на украинский. - Нет у меня гражданства, а только вид на жизнь. За политической ситуацией в стране слежу, мне это интересно, правда. А здесь на хуторе никто голосовать не будет. Поверьте мне. Как-то одна из здешних женщин сказала, что будет голосовать, если за это что-то дадут. Ну как так можно? То есть, купи меня, дай мне что-то. И эти люди хотят улучшения - больше денег, лучше жить. Но пока не засучишь рукава и не начнешь пахать - ничего не получишь. Хочешь хорошо жить - умей хорошо работать. Но все ждут, когда кто-то придет и все это даст".

Приглашает ко двору. Возле дома растет молодой сливовый и яблоневый сад. Сбоку стоят вырезанные фигуры из дерева. Говорит, что вырезает их в холодное время, когда нет огородной работы. В доме показывает фигурные изделия на потолке. На стенах комнаты с лежанкой лепнина. Цветы, листья, корзинки делает собственноручно.

"Родители мои из Саратова, родилась в Худяках под Черкассами, там и замуж вышла. Потом поехала в Магадан на заработки с малым ребенком. Бралась за разную работу. Как переехала обратно в Украину и купила этот дом, часто слышала от местных, что жирую. Потому что имею российскую северную пенсию. Но я ее не просто так заработала. Надо не жаловаться на судьбу, а самим брать и делать. На совесть".

К соседнего дома приезжает машина. Из нее выходят двое мужчин, женщина и девушка-подросток. Что-то между собой разговаривают. Затем один садится в машину и уезжает. Другие идут во двор к дому.

"На выборы пойдем все вместе. Но после того, как тещу с Днем рождения поздравим, - говорит тракторист 46-летний Николай Кучеренко с букетом желтых георгин в руках. Завернул их в прозрачную пленку. Одет в темно-синюю майку и камуфляжные штаны. - Дочь в этом году впервые голосует. После празднования придем, переоденемся и пойдем на выборы. Будем голосовать за разных кандидатов. У меня свои убеждения, у них свои. Давно поддерживаю своего кандидата, слежу за его деятельностью. Время покажет, что получится. Хотя с годами все меньше веришь в то, что твой голос что-то весит. Выбрали Зеленского, чтобы он поменял эту систему. Куда ни глянь - коррупция. Как говорят в народе, только курица гребет от себя. Все другие наоборот, себе нагребают. Каждый раз только одни обещания, ничего не делается. Не знаю, будет ли кто-то будет голосовать на нашей улице. Не сильно общаюсь с соседями.

К центру села добираюсь маршруткой "Шевченково - Черкассы". Курсируют по дороге через каждые 20 мин. В автобус садятся женщины в праздничных светлых платьях. Между собой здороваются со словами "с праздником". Выходят на остановке перед сельским советом напротив дома досуга. Там находится избирательный участок №1.

"А Зеленский, чертяка, едет по Москве и не боится, что схлопочет пулю. А он же ведь такие дела воротит. До него никто такого не делал. А как эти начальнички на него смотрели", - говорит брюнет в полосатой рубашке собеседнику. Его не видно, стоит за колонной. Сбоку бегает девочка 6 лет. Брюнета зовет "дедушка".

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Пенсионеры хотят, чтобы вернулись колхозы и пенсии стали большими, а газ стал по 20 копеек

В воскресенье сельский председатель 57-летний Мицук Владимир сидит на рабочем месте в кабинете. Справа от него стоит экран камеры наблюдения за тем, кто заходит в здание.

"Раньше сельский голова мог как-то повлиять на людей. Спрогнозировать результаты выборов, но не сейчас. Пенсионеры, которые составляют большинство населения, хотят, чтобы все было спокойно. Чтобы вернулись колхозы и пенсии стали большими, газ по 20 копеек. Их не интересует развитие громады для молодежи, потому что они уже отжили свое. Хотя это для их детей и внуков. Я много в каких странах был, перенимал опыт развития, как это делается в Европе. Вот началась у нас децентрализации, этот процесс надо завершить. Потому что если снова заберут деньги у общин, села вымрут через лет 40. До них никому нет дела.

Для того, чтобы люди в Басах проголосовали, нанимали автобус. Но они отказались, им это не надо. Люди устали слушать политиков, устали верить. Видят, что за кого не проголосуешь, легче жить не становится. Потому многие просто игнорируют выборы", - говорит он.

К участку №3 в школе проводят двое 11-летних ребят с рюкзаками. Один в яркой зеленой футболке и кепке, другой в темно серых шортах и ​​майке. Оба имеют выгоревшие волосы. Идут из центра села, носили голове избирательного участка обед. Их наняли.

"Мы как газетки носили, то нашагали 45 тысяч шагов. Это около 20 километров. Заходили на такие улицы, никогда там не были, потому что не знали о них. Зато село изучили. Есть у нас такая улица "Бедана", она 12 километров. Как зашли на нее, поняли, что действительно, "беда нам". Открываешь некоторые ящики, а там мусорная свалка".

В помещении школы участок сделали в спортивном зале. Председатель комиссии подводит к столу со списками избирателей с восьми улиц Белозерья и с хутора Басы. В 15:49 с хутора свой голос за кандидатов в депутаты Верховной Рады отдали 3 человек. К концу выборов на 3 участок всего пришли 6 человек.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва. Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%.