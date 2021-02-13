Фотограф впервые увидел огромного Огненного Льва - невероятные снимки

"Это невероятное зрелище! Такое ощущение, что попала в сказку, а вокруг - магия. Правда, очень холодно", - женщина в черной дубленке говорит о Фестивале гигантских китайских фонарей, который открылся на Певческом поле в Киеве 12 февраля.

Входной билет для взрослых обойдется в 150 грн, для детей - 50 грн. В выходные дни несколько дороже - 200 и 75 грн соответственно. Фестиваль будет проходить каждый день с 17 до 22 часов.

Автор: Мыцко Лилия Вскоре появятся новые установки.

Дорожками между снежных заносов гуляют гости. На входе со стороны Набережного шоссе встречает посетителей огромный цветной фонарь в виде самурая. Пронизывает морозный ветер, падает снег. В воздухе пахнет дымом от мангалов.

На склонах и холмах светятся более 20 локаций на разную тематику. Здесь можно найти жителей океана, героев аниме и древних мифов, панд и тому подобное. Вскоре должны зажечь новых персонажей. Всего на Певческом поле в течение месяца появятся почти 300 фонарей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад

"Смотри, мама, это же Панда Кунг-фу. Там недалеко есть еще такие фонари", - восторженно выкрикивает девочка, лет 5 на вид.

На улице почти -15. Гости согреваются глинтвейном и имбирным чаем. Наряду с напитками продают шашлыки и хот-доги, чуть дальше - сувениры и леденцы. Детские игрушки можно приобрести от 20 до 350 грн, леденцы и карамельки - 20-40 грн.

Фото: Мыцко Лилия

"58, 57, 56", - считает ведущий мероприятия и приглашает всех к центральной площадке, где вскоре начнется фаер-шоу от Dragon Fire Show. Такое действо будут устраивать для зрителей каждые выходные.

"Хоть немного согреемся у огня, потому что не чувствую рук от холода", - жалуется девушка в кожаном пуховике подруге.

Ветер сносит маленькую палатку, под которой стояла аппаратура. Артисты взяли в руки палки с огнем на концах. Они словно драконы, которые извергают пламя из пасти.

"Я пришел сюда посмотреть фаер-шоу, а жена захотела увидеть инсталляции", - говорит Андрей в лыжных перчатках. В руках держит фотоаппарат.

"Фонарики невероятно красивые. Даже хорошо, что идет снег. Это придает особую новогоднюю атмосферу. Я впервые на таком фестивале - уже сделали десятки фото", - продолжает жена Андрея.

Больше всего все ждут, когда включат китайского огненного льва - мифический персонаж, который со временем стал главным образом в Китае. Огромная ярко-красная инсталляция поражает размерами и сочетанием смелых цветов.

В этом году открытие фестиваля совпало с празднованием Китайского Нового года.

"Моя любимая локация - вот этот лев, - делится впечатлениями фотограф. - Подобных фонарей я нигде не видел. Возможно, в кино или передачах. Интересно, что организаторы смогли создать частичку Китая в Киеве еще в день Китайского Нового года, когда надо ставить цели на будущее и мечтать", - не спеша ходит вокруг и фотографирует эмоции гостей.

Автор: Мыцко Лилия "Огненный Лев" - самая большая инсталляция на Фестивале.

У локаций крутятся техники - пытаются подключить тоннель из сердец и солдатиков. Охрана следит, чтобы не повредили фонарики: уже одну инсталляцию разломали хулиганы.

"Это перформанс", - смеется организатор.

Все инсталляции горят разными цветами. Их подсвечивают тысячи огоньков: розовые, зеленые, синие, красные, желтые и еще множество оттенков.

"Внимательно наблюдайте за героями, - говорит ведущий, - некоторые из них двигаются".

Больше всего снежной погоде подходит локация на тему океана. Подсвеченные фонарями белые холмы похожи на настоящее песчаное дно. Среди инсталляций также - "Пасхальный кролик", "Золотая рыбка", панда Кунг-фу. Поднимаясь вверх по склонам можно найти новые локации. Кажется, что вокруг волшебный город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото

"Мы не могли отменить Фестиваль, ведь много времени и ресурсов ушло на подготовку, - рассказывают организаторы. - Кроме этого, сегодня Китайский Новый год. Конечно, погода могла быть и лучше, но у нас есть фуд-корты, где гости могут выпить горячие напитки и немного согреться".

Одни посетители приходят, другие спешат домой. Ведущий объявляет выступление Dragon Fire Show.

"Как же холодно, надо было надеть лыжный костюм", - сетуют погоду женщины в шубах.

Посмотреть на действо можно будет до 28 марта.

Дата Нового года в Китае ежегодно отличается и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. В этом году - на 12 февраля. Для китайцев это будет 4719-й год. Шумное празднование продлится неделю.