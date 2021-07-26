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понедельник, 26 июля 2021 14:28

"Это у вас море, а у нас - канализация" - почему одесситы едут отдыхать в село в Винницкой области
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- До Степашек и Ладыжина расстояние одинаковое, но цена разная. На пляж в Ладыжин довезу за 300 гривен, а в Степашки - за 500. Разница в качестве дороги. Сюда ведет одна брусчатка, очень убивает машину. Поэтому и стоимость проезда такая, - говорит таксист Юрий из Гайсина Винницкой области.

Автор: Ирина Мамрыга
  Село Степашки находится на берегу Южного Буга. Здесь действует более 20 баз отдыха
Село Степашки находится на берегу Южного Буга. Здесь действует более 20 баз отдыха

Село Степашки находится на берегу Южного Буга, везде смешанный и сосновый лес. От Гайсина - 26 километров. Рейсовый автобус курсирует три раза в день, стоимость билета - 50 грн. В селе расположен детский лагерь "Юбилейный", но из-за карантина уже второе лето не работает. Также здесь действует более 20 баз отдыха.

- Новые базы появляются как грибы после дождя, - говорит гайсинчанка Татьяна Васильевна. - Но мы уже четыре года отдыхаем в "Виктории". На этот раз выбрались с детьми и внуками. Выбираем будние дни. На выходные приезжают некоторые напиться и повеселиться, то сна тогда нет никому. Цена домика - 700 гривен в сутки. Есть все удобства, посуда, мангал, беседки. А главное - воздух: дыши и хочется. Вокруг же сосновый лес. Но берег здесь крутой. В воду приходится спускаться по ступенькам или нырять.

Автор: Ирина Мамрыга
  Цена домика на базе отдыха "Виктория" - 700 гривен в сутки. Есть все удобства, посуда, мангал, беседки.
Цена домика на базе отдыха "Виктория" - 700 гривен в сутки. Есть все удобства, посуда, мангал, беседки.

В восемь утра до своего домика возвращается гайсинчанин Игорь Поляруш с внуком. Оба держат удочки. Мужчина несет пластиковое ведро в котором плавает рыба.

- Клюет безумно, - хвастается. - Вчера поймал девять приличных лещей. Сегодня с внуком - несколько карасей. Сначала думал, что не удастся, поэтому дома на базаре купил толстолобика на уху. А теперь будет и уха, и на гриле рыбу пожарим. А мальков столько, что страшно. Плавают целыми стаями. Когда купаешься, то они щекочут за ноги.

Автор: Ирина Мамрыга
  Гайсинчанин Игорь Поляруш с внуком Богданом за час рыбалки поймали несколько карасей и лещей
Гайсинчанин Игорь Поляруш с внуком Богданом за час рыбалки поймали несколько карасей и лещей

С левой стороны Степашек берег пологий. Одна из первых баз отдыха - "Шанс".

Автор: Ирина Мамрыга
  Берег на базе отдыха "Шанс" пологий, подходит для отдыха с детьми
Берег на базе отдыха "Шанс" пологий, подходит для отдыха с детьми

- Когда звонят и интересуются условиями проживания, сразу говорю, что это хорошая база "совдеповского" типа без роскоши, - рассказывает администратор "Шанса" Вячеслав Терентьевич. - Домики деревянные на пять мест. Кровати металлические с сеткой еще тех времен. Но в домике есть холодильник, баллонный газ и плитка, рядом столик со скамейками, мангал. На территории один душ, туалет, контейнеры для мусора, есть беседки и футбольное поле. Стоимость домика 500 гривен в сутки. Мне уже 75 лет, поэтому толком ухаживать за территорией не успеваю. Местные мальчишки прибегают играть в футбол, то я им предлагал три тысячи, чтобы убрали листья. Они отказались.

Автор: Ирина Мамрыга
  На базе отдыха "Шанс" размещены деревянные домики на пять мест. Стоимость такого 500 гривен в сутки.
На базе отдыха "Шанс" размещены деревянные домики на пять мест. Стоимость такого 500 гривен в сутки.

Возле одного из домиков разложили палатку. За расположение ее на территории базы нужно заплатить 200 гривен в сутки.

- Отдыхаем здесь уже пятый год, - говорит Светлана Редчук. - Едем с детьми и друзьями. Ничего лучшего не нужно. В прошлом году захотелось попробовать какую-то крутую базу. Выбрали "Черепаху". Домики там лучше, но кухня общая на территории и беседок не так много. И к воде надо спуститься более 70 ступенек берегом. А здесь и дешевле, и удобнее.

- И за парковку не надо платить, - добавляет муж Светланы.

Из синего "Ланоса" распаковывает вещи компания из Винницы. В Степашки приехали во второй раз.

- Каждое лето отдыхали на море - ездили в Коблево, - делится Галина. - А в прошлом году побоялись через коронавирус. Приехали сюда, а людей полно. Здесь и одесситы, и киевляне. Познакомились с супругами из Одессы. Спрашиваем, почему сюда приехали, у вас же море. А они говорят: "Это у вас море, а у нас канализация".

Автор: Ирина Мамрыга
  В Степашки ездят отдыхать из соседних областей
В Степашки ездят отдыхать из соседних областей
Автор: Ирина Мамрыга
  Детская площадка на базе «Шанс»
Детская площадка на базе «Шанс»

Через забор от "Шанса" находится другая база без названия. На территории металлические вагончики, за сутки аренда такого стоит 400 грн. Территория неухоженная.

- Эту базу называют гадюшником, сюда приезжают чисто "побухать", - говорит местный Михаил. - Хотя территория большая и место классное. К хозяйки не раз приезжали на крутых тачках, хотели выкупить базу, но она никак не соглашается. А как чуть дальше пройти, то увидите новую, очень классную базу "Gol and Wood", или как мы говорим "Голливуд". Там одесситы заправляют. Говорят в ее строительство уже вложили 20 миллионов, но это еще не конец.

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Справа от входа на территорию базы "Gol and Wood" расположены контейнеры для раздельного сбора мусора, припаркованные автомобили с одесскими номерами, под навесом стоят квадроциклы. На доме охраны прикреплен план территории. Рядом столовая. Комплексное питание на одного человека обойдется в 450 грн в сутки.

Автор: Ирина Мамрыга
  На территории базы «Gol and Wood» находится восемь деревянных коттеджей. Здесь также можно заказать водные развлечения
На территории базы «Gol and Wood» находится восемь деревянных коттеджей. Здесь также можно заказать водные развлечения

На территории находится восемь деревянных коттеджей со всеми удобствами. В каждом по два номера на четыре человека. Один обойдется в 2200 гривен в сутки. Полностью коттедж стоит вдвое дороже.

Автор: Ирина Мамрыга
  4400 гривен в сутки обойдется коттедж на базе «Gol and Wood»
4400 гривен в сутки обойдется коттедж на базе «Gol and Wood»

- А можно у вас на пляже искупаться?, - просят у охранника две девушки 17 лет и парень такого же возраста.

- У нас не пологий берег, а пирс. Пройдите дальше и купайтесь.

- А мы хотим именно понырять - не утихает девушка. - На пол часика зайдем и все.

Охранник соглашается.

Когда подростки немного отошли, парень обращается к своей подруге.

- Зачем тебе этот пирс? Ты же не умеешь нырять, могли бы нормально искупаться на нашей базе.

- Ничего ты не понимаешь. Я что должна для Инстаграмчика возле наших убогих домиков фоткаться? Меня засмеют. А я хочу пофлексить.

Автор: Ирина Мамрыга
  Детская площадка на базе «Gol and Wood»
Детская площадка на базе «Gol and Wood»

На базе "Gol and Wood" можно заказать водные развлечения.

- Для наших отдыхающих даем в аренду сапборт - 200 гривен в час, - говорит охранник Сергей. - Для чужих можем предложить те вещи, которые буксирует катер. Например, водные лыжи или "плюшки". И то, и другое - 200 гривен за 5 минут.

- Впервые побывал в "Голливуде" этой зимой, - хвастается Александр Иванович из Винницы. - Всюду снег, мороз, а мы паримся в чане. Кайф! Для себя сделал вывод - лучше два дня отдохнуть в VIP-условиях, чем неделю - в "здравствуй, совок".

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Тревел-блогер Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. В частности, под прицел попали Геническ, Джарылгач, Скадовск, Лазурное, Железный Порт, Коблево и другие курортные места.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
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