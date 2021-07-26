"Это у вас море, а у нас - канализация" - почему одесситы едут отдыхать в село в Винницкой области

- До Степашек и Ладыжина расстояние одинаковое, но цена разная. На пляж в Ладыжин довезу за 300 гривен, а в Степашки - за 500. Разница в качестве дороги. Сюда ведет одна брусчатка, очень убивает машину. Поэтому и стоимость проезда такая, - говорит таксист Юрий из Гайсина Винницкой области.

Автор: Ирина Мамрыга Село Степашки находится на берегу Южного Буга. Здесь действует более 20 баз отдыха

Село Степашки находится на берегу Южного Буга, везде смешанный и сосновый лес. От Гайсина - 26 километров. Рейсовый автобус курсирует три раза в день, стоимость билета - 50 грн. В селе расположен детский лагерь "Юбилейный", но из-за карантина уже второе лето не работает. Также здесь действует более 20 баз отдыха.

- Новые базы появляются как грибы после дождя, - говорит гайсинчанка Татьяна Васильевна. - Но мы уже четыре года отдыхаем в "Виктории". На этот раз выбрались с детьми и внуками. Выбираем будние дни. На выходные приезжают некоторые напиться и повеселиться, то сна тогда нет никому. Цена домика - 700 гривен в сутки. Есть все удобства, посуда, мангал, беседки. А главное - воздух: дыши и хочется. Вокруг же сосновый лес. Но берег здесь крутой. В воду приходится спускаться по ступенькам или нырять.

Автор: Ирина Мамрыга Цена домика на базе отдыха "Виктория" - 700 гривен в сутки. Есть все удобства, посуда, мангал, беседки.

В восемь утра до своего домика возвращается гайсинчанин Игорь Поляруш с внуком. Оба держат удочки. Мужчина несет пластиковое ведро в котором плавает рыба.

- Клюет безумно, - хвастается. - Вчера поймал девять приличных лещей. Сегодня с внуком - несколько карасей. Сначала думал, что не удастся, поэтому дома на базаре купил толстолобика на уху. А теперь будет и уха, и на гриле рыбу пожарим. А мальков столько, что страшно. Плавают целыми стаями. Когда купаешься, то они щекочут за ноги.

Автор: Ирина Мамрыга Гайсинчанин Игорь Поляруш с внуком Богданом за час рыбалки поймали несколько карасей и лещей

С левой стороны Степашек берег пологий. Одна из первых баз отдыха - "Шанс".

Автор: Ирина Мамрыга Берег на базе отдыха "Шанс" пологий, подходит для отдыха с детьми

- Когда звонят и интересуются условиями проживания, сразу говорю, что это хорошая база "совдеповского" типа без роскоши, - рассказывает администратор "Шанса" Вячеслав Терентьевич. - Домики деревянные на пять мест. Кровати металлические с сеткой еще тех времен. Но в домике есть холодильник, баллонный газ и плитка, рядом столик со скамейками, мангал. На территории один душ, туалет, контейнеры для мусора, есть беседки и футбольное поле. Стоимость домика 500 гривен в сутки. Мне уже 75 лет, поэтому толком ухаживать за территорией не успеваю. Местные мальчишки прибегают играть в футбол, то я им предлагал три тысячи, чтобы убрали листья. Они отказались.

Автор: Ирина Мамрыга На базе отдыха "Шанс" размещены деревянные домики на пять мест. Стоимость такого 500 гривен в сутки.

Возле одного из домиков разложили палатку. За расположение ее на территории базы нужно заплатить 200 гривен в сутки.

- Отдыхаем здесь уже пятый год, - говорит Светлана Редчук. - Едем с детьми и друзьями. Ничего лучшего не нужно. В прошлом году захотелось попробовать какую-то крутую базу. Выбрали "Черепаху". Домики там лучше, но кухня общая на территории и беседок не так много. И к воде надо спуститься более 70 ступенек берегом. А здесь и дешевле, и удобнее.

- И за парковку не надо платить, - добавляет муж Светланы.

Из синего "Ланоса" распаковывает вещи компания из Винницы. В Степашки приехали во второй раз.

- Каждое лето отдыхали на море - ездили в Коблево, - делится Галина. - А в прошлом году побоялись через коронавирус. Приехали сюда, а людей полно. Здесь и одесситы, и киевляне. Познакомились с супругами из Одессы. Спрашиваем, почему сюда приехали, у вас же море. А они говорят: "Это у вас море, а у нас канализация".

Автор: Ирина Мамрыга В Степашки ездят отдыхать из соседних областей

Автор: Ирина Мамрыга Детская площадка на базе «Шанс»

Через забор от "Шанса" находится другая база без названия. На территории металлические вагончики, за сутки аренда такого стоит 400 грн. Территория неухоженная.

- Эту базу называют гадюшником, сюда приезжают чисто "побухать", - говорит местный Михаил. - Хотя территория большая и место классное. К хозяйки не раз приезжали на крутых тачках, хотели выкупить базу, но она никак не соглашается. А как чуть дальше пройти, то увидите новую, очень классную базу "Gol and Wood", или как мы говорим "Голливуд". Там одесситы заправляют. Говорят в ее строительство уже вложили 20 миллионов, но это еще не конец.

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Справа от входа на территорию базы "Gol and Wood" расположены контейнеры для раздельного сбора мусора, припаркованные автомобили с одесскими номерами, под навесом стоят квадроциклы. На доме охраны прикреплен план территории. Рядом столовая. Комплексное питание на одного человека обойдется в 450 грн в сутки.

Автор: Ирина Мамрыга На территории базы «Gol and Wood» находится восемь деревянных коттеджей. Здесь также можно заказать водные развлечения

На территории находится восемь деревянных коттеджей со всеми удобствами. В каждом по два номера на четыре человека. Один обойдется в 2200 гривен в сутки. Полностью коттедж стоит вдвое дороже.

Автор: Ирина Мамрыга 4400 гривен в сутки обойдется коттедж на базе «Gol and Wood»

- А можно у вас на пляже искупаться?, - просят у охранника две девушки 17 лет и парень такого же возраста.

- У нас не пологий берег, а пирс. Пройдите дальше и купайтесь.

- А мы хотим именно понырять - не утихает девушка. - На пол часика зайдем и все.

Охранник соглашается.

Когда подростки немного отошли, парень обращается к своей подруге.

- Зачем тебе этот пирс? Ты же не умеешь нырять, могли бы нормально искупаться на нашей базе.

- Ничего ты не понимаешь. Я что должна для Инстаграмчика возле наших убогих домиков фоткаться? Меня засмеют. А я хочу пофлексить.

Автор: Ирина Мамрыга Детская площадка на базе «Gol and Wood»

На базе "Gol and Wood" можно заказать водные развлечения.

- Для наших отдыхающих даем в аренду сапборт - 200 гривен в час, - говорит охранник Сергей. - Для чужих можем предложить те вещи, которые буксирует катер. Например, водные лыжи или "плюшки". И то, и другое - 200 гривен за 5 минут.

- Впервые побывал в "Голливуде" этой зимой, - хвастается Александр Иванович из Винницы. - Всюду снег, мороз, а мы паримся в чане. Кайф! Для себя сделал вывод - лучше два дня отдохнуть в VIP-условиях, чем неделю - в "здравствуй, совок".

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