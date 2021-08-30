Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины

Фото: Василина Кузнецова

"Медузы, медузы, корабли-и-и-и", - затягивает импровизировано песню русая девочка 6 лет на вид. Вместе с родителями идет по трапу на теплоход, чтобы добраться на остров Джарылгач. Это одно из самых популярных мест для отдыха в Херсонской области. За просторные пляжи с белым песком и чистую бирюзовою воду остров называют "украинскими Мальдивами".

Джарылгач - самый большой остров Украине и самый большой необитаемый в Европе. С одной стороны омывается Черным морем, с другой - Джарылгачским заливом. Единственным постоянный жителем острова является монах Марк, который живет там уже 13 лет.

Автор: Василина Кузнецова На острове можно взять в аренду сапборды и надувные лодки.

Самое популярное место среди туристов - заброшенный столетний маяк. По одной версии его проектировал сам автор Эйфелевой башни - инженер Гюстав Эйфель, по другой - его ученик. Достоверно известно, что конструкцию заказали 1902 году в Франции. Сейчас этот маяк не функционирует, рядом построили новый.

К маяку удобнее добираться из Скадовска. Оттуда ежедневно курсирует несколько теплоходов. Стоимость в обе стороны - 200 грн. со взрослого и 150 грн - с ребенка. Из города также отправляются катера к бухте, что в 10 км от маяка. Стоимость в обе стороны - 170 грн. с человека.

Два года назад местные рыбаки выловили много креветок, вероятно нарушили баланс и рыба исчезла. А с ней ушли и дельфины

-Всегда ездил в Крым, на Джарылгаче впервые. Хочешь купаешься в заливе, если нет, то переходишь на другой берег и там уже открытое море. А как хорошая погода, то бывает и Крым оттуда видно. К нему по морю всего 25 километров, - говорит Леонид, на вид мужчине 60 лет. Сидит за деревянным столом в синей рубашке в клеточку и кепке с желтой буквой S - символом супермена. Рядом стоит костыль. О том, как и когда травмировался, не рассказывает. Распивает с другом Толиком гранотове вино с импровизированих бокалов - банок из-под соуса Сацебели. Закусывают консервированными оливками и сникерсом, порезанным на куски. Леонид на острове живет 21 день, планирует побыть там еще до середины сентября. Говорит на чистом украинском. - Ночью к нам временами приходят косули. Утром находим их следы. Рыбу не ловим, потому что ее нет. Два года назад местные рыбаки выловили много креветок, вероятно нарушили баланс и рыба исчезла, а с ними ушли и дельфины. Теперь их прочь мало стало. Но на уху рыбку найдем, приходите на ужин.

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- Вода здесь хорошая, только море вино ворует, - говорит Анатолий, друг Леонида. Мужчине 60 лет с взъерошенными седыми волосами, сильно загорелый на лице. Щурит глаза от от слепящего солнца. - Бутылки привязываем к причалу и опускаем в воду, чтобы охладить. Приходим через часок, а вина уже нет. Вероятно волны развязывают веревки и забирают бутылки себе. Представьте, как будет кто-то рад, когда ему море это вино затем подбросит. Будет подарок от нас, - смеются. Толик вскакивает и бежит к причалу, вспомнил, что там охлаждается еще одна бутылка вина. За минуту возвращается с пустыми руками и разочарованными глазами. - Море снова украло вино!

Автор: Василина Кузнецова Значительная часть туристов живет на острове в палатках. В бухте можно арендовать бунгало.

В основном на острове отдыхают в палатках. Однако многие туристы приплывают в день из Скадовска, а вечером возвращаются. На Джарылгаче можно взять в аренду шезлонги по 100 грн в день. Из развлечений - сапборды и надувные лодки. Также есть возможность понырять с аквалангами.

Главное блюдо острова - запеченный скат. Порция стоит 100 гривен

На пляже нет продавцов кукурузы и пахлавы, зато обустроили несколько кафе. Цены такие же, как в Скадовске - пиво по 35 грн. за бокал, первые блюда и гарниры от 50 грн. за порцию. Главное блюдо острова - запеченный скат. Порция стоит 100 грн. Популярный также паштет из печени ската, по 90 грн. за порцию. Имеет ярко выраженный метилический привкус, но не всем туристам это блюдо нравится. В кафе отдыхающие также могут за 30 грн зарядить телефоны. Если подружиться с персоналом, то они и подскажут в каких местах на острове ловит интернет. В основном его там нет.

- Посвящаю тебя в рыцари, - говорит худощавый мальчик 7 лет. Волосы черные, на шее амулет в виде клыка животного. Ребенок больше похож на Маугли, чем на рыцаря. Длинный металлический прут опускает на плечо младшему брату, делая вид, что это меч. Рядом с ними отец пытается разложить палатку. Такой же длинный прут сгибает и пытается зафиксировать в песке. Сбоку назойливо комментирует теща. Тот злится.

- Не надо так делать. Я же сказал, что сам все знаю. Сейчас все будет, - едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, говорит мужчина.

- Да вот эту штучку надо туда вставлять и все получится, - не унимается женщина и рвется помочь. - Да не так ты делаешь. Смотри люди уже разложились, а ты до сих пор возишься с палаткой.

На их фоне по морю парень и девушка переправляют на надувном матрасе походные вещи. Придерживают, чтобы те не свалились в воду. Так вещи легче переместить, чем нести в руках. В глаза бросается большая желтая сумка с надписью Glovo (название компании, которая занимается доставкой еды - ред.).

-Вот это круть! Компания вышла на новый уровень обслуживания. Мало их в Киеве, так уже и на необитаемой остров добрались. Но видимо такая доставка бы очень дорого стоила, - смеется высокий русый парень. Показывает другу на матрас.

Как повезет, за полтора часа экскурсии можно увидеть оленей, косуль, енотовидных собак, диких кабанов

На острове есть четыре источника с пресной водой. Древнейший возле старого маяка. Его выкопали специально для семьи первых смотрителей за маяком. Остатки их домов до сих пор остались на побережье. Руины один из любимых мест туристов для эффектных фотографий.

На острове устраивают фотосафари для туристов. Машиной-вездеходом возят по Джарылгаче. Как повезет, за полтора часа экскурсии можно увидеть оленей, косуль, енотовидных собак, диких кабанов. Почти все растения острова занесены в Красную книгу. Много растет диких оливок - ботаническое название растения Лох обыкновенный. Из плодов местные делают водку.

Автор: Василина Кузнецова Бричками туристов довозят из бухты к открытому морю.

- Мама, мама, смотри, зебра! - кричит 5-летняя девочка и подбегает к бричке с лошадьми. Белая кобыла покрашена в черные полосы и с остриженной гривой действительно похожа на зебру. Бричка стоит в бухте, в 10 километрах от маяка. Ею возят туристов на другой берег Джарылгача в открытое море. Стоимость дороги в обе стороны со взрослого - 200 грн, с ребенка - 150 грн.

- Вы специально так покрасили лошадку? Хноей наверное? - спрашивает с интересом туристка погонщика. Тот загорелый, в черной заношенной кепке. На шее массивный серебряная цепочка.

- Нет, просто ее мама ездила отдыхать в Египет, - резко отвечает мужчина, вероятно с подобными вопросами его уже замучили. Погонщик поворачивается в другую сторону и громко кричит. - Мальдивы, везем на Мальдивы.

Наряду компания из трех брюнеток на вид по 35 лет лихо запрыгивают в бричку. В одной в руках откупоренная бутылка шампанского и пластмассовый бокал.

- Девочки, всегда хотела отпраздновать День рождение на Мальдивах!

Бричка медленно трогается по неровной дороге. Женский смех еще долго доносится.

К нам много начало ездить, после того, Крым отжали. Помните, тогда еще в Железном порту плакат вывесили "Спасибо Крыму за референдум"

Вот люблю здесь отдыхать, - говорит мужчина за сорок с коротким русыми волосами и хорошей дикцией. Сидит с товарищем, двумя женщинами и девушкой-подростком на берегу под навесом. На столе пиво, копченая рыба, бутерброды, отбивная, сыр и сливы. - Особенно когда в бунгало остаемся. Так к нам олени приходят. Прям ночью слышно, как рогами крыши касаются. Кабаны тоже, люди их кормят, так они тут и пасутся. Вообще не боятся. А вот еще чуть-чуть и будем 1 сентября праздновать День освобождения Скадовска от туристов, - компания хохочет. - Но вообще мы туристов любим. Город с них живет. Вот в прошлом году сезона из-за ковида не было. А вообще к нам много начало ездить после того, как Крым отжалы. Помните, тогда еще в Железном порту плакат вывесилы "Спасибо Крыму за референдум". Вот сколько тогда к нам туристом повалило. Но люди разные бывают. Иногда собирают весь мусор в мешок и закапывают - думают, что сгниет, но оно же все остается в земле. А наш остров красив, хотелось бы что бы таким и остался.

Автор: Татьяна Карнаухова Собака Шакти всегда бросается в воду, когда видит, что человека надо спасать.

Неподалеку местное кафе и ряд бунгало. В сезон на них большой спрос. Сдают в аренду по 700 грн за сутки.

- Умница, моя. Как только видит что кто-то барахтается в воде, то бросается спасать, - говорит женщина с короткими каштановыми волосами, поглаживая белого лабрадора. Собака жмется к хозяйке. Татьяна с друзьями приехала на выходные из Херсона. Отдыхают в палатках на острове каждое лето, собака каждый раз с ними. - В прошлом году были с стороны Черного моря, так вот нашли олений рог. Так теперь у меня дома на стене висит. А еще в прошлом году много дельфинов было. Вот увидите, что плещется кефаль, то значит где-то здесь есть и дельфины. Самка всегда на этой рыбе учит охотиться дельфинят. Иногда отдыхающие руками бьют по воде, чтобы имитировать звук кефаль - так привлекают дельфинов.

Медуз мало, изредка случаются небольшие. Вода прозрачная, но прохладная. Днем ранее шел дождь

Разговор прерывает детский крик.

- Медуза, медуза, медуза! - с визгом выскакивает ребенок из воды и бежит к маме. Хватает сачок, которым обычно ловят бабочек, и им пытается поймать медузу. За минуту победно выбрасывает ее на берег и бежит дальше купаться.

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На самом деле, медуз мало, изредка случаются небольшие. Вода прозрачная, но прохладная. Днем ранее шел дождь.

У трапа собирается длинная очередь из отдыхающих. Ждут катера, чтобы вернуться на в город. К вечеру остров становится малолюдным.