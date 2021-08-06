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Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
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пятница, 06 августа 2021 16:12

Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
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В этом году большинство украинцев провели отпуска на отечественных морских курортах. Одним из самых популярных мест для отдыха традиционно стал поселок Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. Размещен в 60 км от Одессы на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман.

Курорт имеет дикие пляжи и с развитой инфраструктурой. Расположены в районах Солнечный, Лиманский, Центральный и на Будакской косе. Море обычно чистое, вода прозрачная. Есть немало морских водных развлечений их цена стартует от 100 грн. В Затоке работает несколько аквапарков, абонемент в который стоит в районе 400 грн.

В целом цены Затоки являются ее самым большим минусом. Стоимость жилья, развлечений и питания здесь более высокая, чем на других курортах. Проживание в частном секторе Затоки обойдется в районе 300 грн с человека, на базах отдыха - от 200 до 2500 грн в зависимости от количества человек, мини-отель будет стоить от 450 грн, за сутки в гостиницах отдадите от 800 до 5000 грн. Аренда целой квартиры стоит от 600 грн.

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Цены на продукты питания, воду и напитки на рынках и магазинах примерно на 30% выше, чем в некурортных городах Украины. Цены на блюда в кафе и столовых в целом доступны. Например, за тарелку супа с фрикадельками или борща придется заплатить 40-70 грн. Плов стоит 40 грн, картофель - 25-40 грн, свиная отбивная - 40 грн, шашлык из свинины (200 г) стоит 100-150 грн. Цена на пиццу в среднем составляет 120-300 грн.

Gazeta.ua предлагает просмотреть недавние фото того, как отдыхают украинцы в Затоке.

Затока один из самых популярных курортов среди украинцев
Фото: Gazeta.ua/Старостенко Сергей
Затока один из самых популярных курортов среди украинцев
Затока один из самых популярных курортов среди украинцев
Затока один из самых популярных курортов среди украинцев
Затока один из самых популярных курортов среди украинцев

Украинский блогер Евгений Панюта оценил отдых в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Окраину населенного пункта омывает Черное море.

Пляжи в Лебедевке красивые, но опасные. Расположены прямо под огромным обрывом. Полоса пляжного песка довольно узкая. Море постоянно подмывает глиняный обрыв. Есть риск, что он рухнет, а бежать будет некуда. Подобные случаи уже были.

Несмотря на опасность на курорте много отдыхающих. Останавливаются прямо у воды с палатками. Однако в Лебедевке есть и привычные пляжи.

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