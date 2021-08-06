Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке

В этом году большинство украинцев провели отпуска на отечественных морских курортах. Одним из самых популярных мест для отдыха традиционно стал поселок Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. Размещен в 60 км от Одессы на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман.

Курорт имеет дикие пляжи и с развитой инфраструктурой. Расположены в районах Солнечный, Лиманский, Центральный и на Будакской косе. Море обычно чистое, вода прозрачная. Есть немало морских водных развлечений их цена стартует от 100 грн. В Затоке работает несколько аквапарков, абонемент в который стоит в районе 400 грн.

В целом цены Затоки являются ее самым большим минусом. Стоимость жилья, развлечений и питания здесь более высокая, чем на других курортах. Проживание в частном секторе Затоки обойдется в районе 300 грн с человека, на базах отдыха - от 200 до 2500 грн в зависимости от количества человек, мини-отель будет стоить от 450 грн, за сутки в гостиницах отдадите от 800 до 5000 грн. Аренда целой квартиры стоит от 600 грн.

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Цены на продукты питания, воду и напитки на рынках и магазинах примерно на 30% выше, чем в некурортных городах Украины. Цены на блюда в кафе и столовых в целом доступны. Например, за тарелку супа с фрикадельками или борща придется заплатить 40-70 грн. Плов стоит 40 грн, картофель - 25-40 грн, свиная отбивная - 40 грн, шашлык из свинины (200 г) стоит 100-150 грн. Цена на пиццу в среднем составляет 120-300 грн.

Gazeta.ua предлагает просмотреть недавние фото того, как отдыхают украинцы в Затоке.

Фото: Gazeta.ua/Старостенко Сергей

Украинский блогер Евгений Панюта оценил отдых в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Окраину населенного пункта омывает Черное море. Пляжи в Лебедевке красивые, но опасные. Расположены прямо под огромным обрывом. Полоса пляжного песка довольно узкая. Море постоянно подмывает глиняный обрыв. Есть риск, что он рухнет, а бежать будет некуда. Подобные случаи уже были. Несмотря на опасность на курорте много отдыхающих. Останавливаются прямо у воды с палатками. Однако в Лебедевке есть и привычные пляжи.