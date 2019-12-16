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понедельник, 16 декабря 2019 13:51

В каких регионах Украины возникли проблемы с отоплением

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В каких регионах Украины возникли проблемы с отоплением
В некоторых районах Запорожской, Полтавской и Кировоградской области есть проблемы с отоплением. Фото: media.slovoidilo.ua

Проблемы с отоплением имеют некоторые районы Запорожской, Полтавской и Кировоградской областей.

16-17 декабря, по обещаниям Кабмина, их должны решить, пишут 24 Новини.

По сообщению Министерства развития общин, 16 декабря отопления нет в одном учебном заведении в Васильевском районе Запорожской области. Там приостановили обучение и за сегодняшний день планируют подключить отопление.

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В Решетиловском районе Полтавской области похожая проблема. Восстановить отопление там планируют 17 декабря.

Без отопления также остался жилой дом в городе Светловодск Кировоградской области. Его должны восстановить 16 декабря.

В городе Черноморск Одесской области назревает коммунальный кризис.Жители нескольких многоквартирных домов 13-го микрорайона более двух дней остаются без тепла и света. Проблемы с отоплением в новострое на Парусной, 18 возникают ежегодно. И не только с отоплением.

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