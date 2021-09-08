Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину

Фото: Валерий Шмаков

В центре Львова состоялась акция солидарности с белорусским народом, посвященная празднованию Дня белорусской военной славы. Его отмечают 8 сентября в день победы 1514 года в битве под Оршей 30-тысячного войска Речи Посполитой над 80-тысячным московским.

Тогда белорусы, литовцы, поляки и украинцы под командованием князя Константина Острожского разгромили московских захватчиков, которые посягнули на белорусскую землю. Этот национальный праздник в Беларуси запрещен нелегитимной властью во главе с Александром Лукашенко.

В акции приняли участие представители оппозиционных сил Беларуси и неравнодушные львовяне. В частности председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" Виталий Макаренко и основатель белорусского движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик.

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Неся огромный исторический бело-красно-белый флаг Беларуси, присутствующие прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Степану Бандере. По дороге скандировали лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!", "Слава Украине! Гером Слава!"

"Для сябров сегодняшний день светлый и радостный. Мы показываем Львову и Украине, что Беларусь есть, Беларусь не сдалась, и будет победа. Белорусы за пределами родины могут не так много сделать для родной страны. Но каждый белорус должен понимать, чем есть бандитский режим Лукашенко и помнить наших героев, которых убили и незаконно бросили в тюрьмы. Это нельзя прощать, тогда и будет победа. Смогли наши предки в 1514 году прогнать орду, и мы сможем! ", - отметил Вячеслав Сивчик.

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Также сегодня состоялось возложение цветов к памятнику белорусским повстанцам на Лычаковском кладбище.

На площади Рынок открылась фотовыставка "Рік спротиву: как по(в)стає Бірорусь" от Free Belarus Center и Музея Революции Достоинства.

"На Вячеслава Сивчика в Беларуси вынесен заочный приговор на арест за участие в акциях протеста против режима Лукашенко. Поэтому он вернуться домой сейчас не может. Но во Львове уже десятый год подряд проводим празднования Дня белорусской воинской славы", - сказала в комментарии Gazeta.ua сопредседатель белорусского движения солидарности "Вместе" Алена Талстая.

В битве под Оршей, сейчас это райцентр Витебской области Беларуси, 8 сентября 1514-го войско князя Константина Острожского разбило московитов. В распоряжении Константина Острожского было около 13 тыс. воинов из белорусских, украинских и литовских земель, польская кавалерия и пехота, а также иностранные наемники-солдаты. Василий выставил примерно 30 тыс. человек. Московское войско было плохо организовано. Константин Острожский имитировал нападение и отступление. Потом распорядился ударить из пушек. Московское войско панически начало отступать к Днепру. Многие утонули в реке. К вечеру битва закончилась. Погибли около 10 тыс. московских воинов. 8 воевод, 17 командиров и несколько тысяч человек попали в плен. Князь Василий III отказался их выкупить.