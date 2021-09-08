 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 270
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 72
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 306
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 189
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1341
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 270
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 387
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 621
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 702
Фото
Все фото
20
24
25
26
20
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Как львовяне слушали поздравление президента Украины
Как львовяне слушали поздравление президента Украины
Видео
Все видео
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1044
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1377
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 99
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
среда, 08 сентября 2021 19:15

Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
20

  Комментировать

Председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" Виталий Макаренко
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове состоялась акция солидарности с белорусским народом
Во Львове состоялась акция солидарности с белорусским народом
Во Львове состоялась акция солидарности с белорусским народом
Во Львове состоялась акция солидарности с белорусским народом

В центре Львова состоялась акция солидарности с белорусским народом, посвященная празднованию Дня белорусской военной славы. Его отмечают 8 сентября в день победы 1514 года в битве под Оршей 30-тысячного войска Речи Посполитой над 80-тысячным московским.

Тогда белорусы, литовцы, поляки и украинцы под командованием князя Константина Острожского разгромили московских захватчиков, которые посягнули на белорусскую землю. Этот национальный праздник в Беларуси запрещен нелегитимной властью во главе с Александром Лукашенко.

В акции приняли участие представители оппозиционных сил Беларуси и неравнодушные львовяне. В частности председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" Виталий Макаренко и основатель белорусского движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский политик попросил в Украине статус беженца

Неся огромный исторический бело-красно-белый флаг Беларуси, присутствующие прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Степану Бандере. По дороге скандировали лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!", "Слава Украине! Гером Слава!"

"Для сябров сегодняшний день светлый и радостный. Мы показываем Львову и Украине, что Беларусь есть, Беларусь не сдалась, и будет победа. Белорусы за пределами родины могут не так много сделать для родной страны. Но каждый белорус должен понимать, чем есть бандитский режим Лукашенко и помнить наших героев, которых убили и незаконно бросили в тюрьмы. Это нельзя прощать, тогда и будет победа. Смогли наши предки в 1514 году прогнать орду, и мы сможем! ", - отметил Вячеслав Сивчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве прошел марш солидарности с белорусами

Также сегодня состоялось возложение цветов к памятнику белорусским повстанцам на Лычаковском кладбище.

На площади Рынок открылась фотовыставка "Рік спротиву: как по(в)стає Бірорусь" от Free Belarus Center и Музея Революции Достоинства.

"На Вячеслава Сивчика в Беларуси вынесен заочный приговор на арест за участие в акциях протеста против режима Лукашенко. Поэтому он вернуться домой сейчас не может. Но во Львове уже десятый год подряд проводим празднования Дня белорусской воинской славы", - сказала в комментарии Gazeta.ua сопредседатель белорусского движения солидарности "Вместе" Алена Талстая.

В битве под Оршей, сейчас это райцентр Витебской области Беларуси, 8 сентября 1514-го войско князя Константина Острожского разбило московитов.

В распоряжении Константина Острожского было около 13 тыс. воинов из белорусских, украинских и литовских земель, польская кавалерия и пехота, а также иностранные наемники-солдаты. Василий выставил примерно 30 тыс. человек.

Московское войско было плохо организовано. Константин Острожский имитировал нападение и отступление. Потом распорядился ударить из пушек. Московское войско панически начало отступать к Днепру. Многие утонули в реке. К вечеру битва закончилась.

Погибли около 10 тыс. московских воинов. 8 воевод, 17 командиров и несколько тысяч человек попали в плен. Князь Василий III отказался их выкупить.

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Белорусского рэпера посадят на четыре года за песню "Лукашенко, уходи"
Белорусского рэпера посадят на четыре года за песню "Лукашенко, уходи" Просмотров: 135
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко Просмотров: 1917
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию Просмотров: 1224
Войска в Москву вошли без боя
Войска в Москву вошли без боя 1 Просмотров: 1935
Сейчас вы читаете новость «Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов

Пленных продали в гладиаторские школы

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 5697
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 5067
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 4501
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 3330
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 2547
Львов
Будут проверять документы и ограничат движение: в двух областях проведут военные учения
Будут проверять документы и ограничат движение: в двух областях проведут военные учения Просмотров: 261
У львовянина отобрали права на 80 лет
У львовянина отобрали права на 80 лет Просмотров: 702
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт Просмотров: 135
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
24
 Просмотров: 1935
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
Выпустили фильм о военном перевороте во Львове
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
Социологи показали рейтинг Зеленского
3
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
2
Украина предложила США создать совместную зону свободной торговли
1
Состояние Кравчука улучшилось
Голосов: 101
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть