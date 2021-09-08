Белорусского рэпера посадят на четыре года за песню "Лукашенко, уходи"

Евгения Петрова судят за песню о Лукашенко. Фото: gomelspring.org

В Беларуси рэпера 22-летнего Евгения Петрова могут приговорить к четырем годам лишения свободы и штрафу за песню под названием "Лукашенко, уходи".

Об этом сообщило издание "Гомельская весна".

Во время массовых протестов против режима Александра Лукашенко музыкант написал трек под названием "Лукашенко, уходи". Белорусские власти назвали песню "оскорбительной".

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"Меня волновало то, что происходит в Беларуси во время избирательной кампании. Невозможность регистрации кандидатами в президенты, задержание активистов, политиков, блогеров", - прокомментировал Петров.

Свое творчество рэпер не считает оскорбительным. Обвинения власти назвал политическими.

За распространение песни Петрова другой белорус уже получил один год колонии.

В Беларуси учителя истории 46-летнего Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима. На уроке учитель показал детям видео, в котором критиковали режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.