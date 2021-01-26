Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1008
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 621
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2241
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 864
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1710
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1998
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
10
15
20
7
20
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Как люди ходили поклоняться &quot;Царице Карпат&quot; - раритетные фото
Как люди ходили поклоняться "Царице Карпат" - раритетные фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Видео
Все видео
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
Рассказали о мазепинцах на юге Украины
Рассказали о мазепинцах на юге Украины
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1035
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 11:16

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

  Комментировать
Литовско-украинское войско разгромило московскую армию
26 января 1564 года состоялась битва при Чашниках Иллюстрация: wikipedia

26 января 1564 года между литовско-русскими войсками и армией Московского царства состоялась битва на реке Ула или при Чашниках - теперь Витебской области Белоруси. Она стала одной из битв Ливонской войны -1558-1583 годов, и завершилась разгромом московских войск.

Незадолго до битвы между Великим княжеством Литовским и Московией проходили переговоры о мире. Послов Литвы в Москве принимал царь Иван IV Грозный. Литва отказалась от передачи Московии Полоцка и Ливонии, охватывающей территории современных Латвии и Эстонии. После завершения неудачных переговоров, по приказу царя, 2 московские армии под командованием князей Петра Шуйского и Петра Серебряного-Оболенского должны были соединиться у Орши и вести наступление на Минск и Вильно.

23 января часть войск под командованием Шуйского вышла из Полоцка. Не дожидаясь встретить больших сил противника, он позволил своим солдатам маршировать без приказа, а доспехи и оружие скинуть в обоз.

В то же время Великий гетман литовский Николай Радзивилл имел все сведения о перемещении врага. Информацию, кроме разведчиков, приносили и местные крестьяне. Гетман приказал одному из своих военачальников Филону Кмите следить за зимним лагерем Оболенского, а сам начал готовиться к битве с Шуйским. 26 января литовско-русская кавалерия атаковала неподготовленную к бою московскую армию, а остаток дела завершила пехота. В битве участвовал русский магнат Роман Сангушко и отряды с Волыни и Брацлавщины.

Воевода Шуйский погиб во время битвы. Или же, по одной из версий, его топором зарубил местный крестьянин, по другой, его нашли в колодце с простреленной головой. Весь обоз перешел в руки литовцев. Очевидцы вспоминали, что целые доспехи из него потом продавали за 1 венгерскую золотую монету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Войска в Москву вошли без боя

Несмотря на победу, значительные потери понесли и литовцы. Вторая московская армия могла легко разбили их, но не стала этого делать. Получив известие о победе над Шуйским и ложные цифры о количестве литовских солдат, Оболенский решил отступать на территорию Московии опустошая окрестности. Отступление ускорило нападение небольшого отряда Филона Кмиты, который приняли за атаку литовского авангарда. В результате этого нападения часть оставленного обоза Оболенского также досталась литовцам.

Победа при Чашниках сорвала Московский поход, но литовцы не смогли вернуть захваченные ранее территории, в частности в ходе трехнедельной осады не смогли взять Полоцк. Некоторое время бои между войсками будут иметь локальный характер, но уже вскоре Московия направит в Литву новые армии.

В битве под Оршей, сейчас это райцентр Витебской области Беларуси, 8 сентября 1514-го войско князя Константина Острожского разбило московитов.

В распоряжении Константина Острожского было около 13 тыс. воинов из белорусских, украинских и литовских земель, польская кавалерия и пехота, а также иностранные наемники-солдаты. Василий выставил примерно 30 тыс. человек.

Московское войско было плохо организовано. Константин Острожский имитировал нападение и отступление. Потом распорядился ударить из пушек. Московское войско панически начало отступать к Днепру. Многие утонули в реке. К вечеру битва закончилась.

Погибли около 10 тыс. московских воинов. 8 воевод, 17 командиров и несколько тысяч человек попали в плен. Князь Василий III отказался их выкупить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Литовско-украинское войско разгромило московскую армию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Стюардесса выжила после падения самолета

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 27333
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 18694
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 12546
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 11673
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 10863
История
Стюардесса выжила после падения самолета
Стюардесса выжила после падения самолета
 Просмотров: 855
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
 Просмотров: 1944
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей 5 Просмотров: 2187
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
10
 Просмотров: 1260
Нашли форт, в котором индейцы защищались от российской армии
Нашли форт, в котором индейцы защищались от российской армии Просмотров: 2709
Больше всего комментируют
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
1
Не мали вибору
Голосов: 1204
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть