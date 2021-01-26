Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

26 января 1564 года состоялась битва при Чашниках Иллюстрация: wikipedia

26 января 1564 года между литовско-русскими войсками и армией Московского царства состоялась битва на реке Ула или при Чашниках - теперь Витебской области Белоруси. Она стала одной из битв Ливонской войны -1558-1583 годов, и завершилась разгромом московских войск.

Незадолго до битвы между Великим княжеством Литовским и Московией проходили переговоры о мире. Послов Литвы в Москве принимал царь Иван IV Грозный. Литва отказалась от передачи Московии Полоцка и Ливонии, охватывающей территории современных Латвии и Эстонии. После завершения неудачных переговоров, по приказу царя, 2 московские армии под командованием князей Петра Шуйского и Петра Серебряного-Оболенского должны были соединиться у Орши и вести наступление на Минск и Вильно.

23 января часть войск под командованием Шуйского вышла из Полоцка. Не дожидаясь встретить больших сил противника, он позволил своим солдатам маршировать без приказа, а доспехи и оружие скинуть в обоз.

В то же время Великий гетман литовский Николай Радзивилл имел все сведения о перемещении врага. Информацию, кроме разведчиков, приносили и местные крестьяне. Гетман приказал одному из своих военачальников Филону Кмите следить за зимним лагерем Оболенского, а сам начал готовиться к битве с Шуйским. 26 января литовско-русская кавалерия атаковала неподготовленную к бою московскую армию, а остаток дела завершила пехота. В битве участвовал русский магнат Роман Сангушко и отряды с Волыни и Брацлавщины.

Воевода Шуйский погиб во время битвы. Или же, по одной из версий, его топором зарубил местный крестьянин, по другой, его нашли в колодце с простреленной головой. Весь обоз перешел в руки литовцев. Очевидцы вспоминали, что целые доспехи из него потом продавали за 1 венгерскую золотую монету.

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Несмотря на победу, значительные потери понесли и литовцы. Вторая московская армия могла легко разбили их, но не стала этого делать. Получив известие о победе над Шуйским и ложные цифры о количестве литовских солдат, Оболенский решил отступать на территорию Московии опустошая окрестности. Отступление ускорило нападение небольшого отряда Филона Кмиты, который приняли за атаку литовского авангарда. В результате этого нападения часть оставленного обоза Оболенского также досталась литовцам.

Победа при Чашниках сорвала Московский поход, но литовцы не смогли вернуть захваченные ранее территории, в частности в ходе трехнедельной осады не смогли взять Полоцк. Некоторое время бои между войсками будут иметь локальный характер, но уже вскоре Московия направит в Литву новые армии.

В битве под Оршей, сейчас это райцентр Витебской области Беларуси, 8 сентября 1514-го войско князя Константина Острожского разбило московитов. В распоряжении Константина Острожского было около 13 тыс. воинов из белорусских, украинских и литовских земель, польская кавалерия и пехота, а также иностранные наемники-солдаты. Василий выставил примерно 30 тыс. человек. Московское войско было плохо организовано. Константин Острожский имитировал нападение и отступление. Потом распорядился ударить из пушек. Московское войско панически начало отступать к Днепру. Многие утонули в реке. К вечеру битва закончилась. Погибли около 10 тыс. московских воинов. 8 воевод, 17 командиров и несколько тысяч человек попали в плен. Князь Василий III отказался их выкупить.