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четверг, 06 мая 2021 21:21

Белорусский политик попросил в Украине статус беженца

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Белорусский политик попросил в Украине статус беженца
Макаренко хочет обезопасить себя от выдачи Беларуси. Фото: DW

Председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" Виталий Макаренко обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

Он является одним из 10 обвиняемых по делу о покушении на убийство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает "Радио Свобода".

Макаренко имеет вид на жительство в Украине. Здесь живет его семья.

"Вид на жительство позволяет мне находиться в Украине, а статус беженца защищает от выдачи власти Лукашенко, которая уже предоставила мне статус обвиняемого в так называемом перевороте и покушении, уже заочно арестовала и сообщила, что будут просить об экстрадиции. Поэтому я решил обратиться за помощью к украинскому государству", - сказал он.

Макаренко с адвокатом планирует обратиться в Офис генпрокурора, чтобы сообщить о политических мотивах уголовного дела против него и ходатайствовать о невыдаче.

Он предполагает, что его включили в список фигурантов дела для продвижения "украинского следа".

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"Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной. И така как большой промежуток времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен", - добавил Макаренко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пропавшие в Москве оппозиционеры готовили на него и его детей покушение при содействии спецслужб США, один из них якобы ездил для консультаций по этому поводу в Польшу. В Госдепартаменте США также заявили, что заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не соответствует действительности.

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