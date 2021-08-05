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четверг, 05 августа 2021 13:55

"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко

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&quot;Без меня вы лузеры&quot; - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Белорусский писатель Ольгерд Бахаревич был гостем "Книжного арсенала" в Киеве. Фото: Елена Павлова

В черновицком "Издательстве 21" вышла книга "Мы проснемся другими. Разговоры с современными белорусскими писателями о прошлом, настоящем и будущем Беларуси". Одним из героев издания стал 46-летний Ольгерд Бахаревич.

С ноября прошлого года списатель живет в австрийском Граце. Общаемся во время "Книжного арсенала" в Киеве.

"Для белорусов стереотип о порядке и чистых улицах довольно унизительно звучит, - подкуривает сигарету Бахаревич. - Потому что эта казарменная вылизаность тротуаров - яркая примета тоталитаризма.

20 лет борюсь за европейскость Беларуси. Обидно слышать: "А вот в Европе". Говорю: "Мы и есть Европа". Пока это не признаете, не почувствуете - о лучшей жизни можно забыть.

Писатель на родине не может издаваться. Его роман "Собаки Европы" 4 месяца находится на экспертизе по подозрению в экстремизме (в одной из частей антиутопии описана Беларусь после поглощения Россией. - Gazeta.ua).

"На Западе у нас с женой, поэтессой Юлией Тимофеев ежедневно или чтения, или интервью, - продолжает Бахаревич. -

Пожалуй, впервые за время существования независимой Беларуси мы почувствовали по-настоящему искреннее интерес и эмпатию. Но напоминать о себе надо все время. Беларусь долго была белым пятном. В мире не существовало образа нашей страны, культуры. Точнее, в представлении возникало что-то убогое о последней диктатуре в Европе.

Теперь благодаря зарубежным журналистам при упоминании Беларуси у иностранца перед глазами летнее синее небо Минска и бело-красно-белые флаги на его фоне, красивые мужчины и женщины, которые вышли на улицы против вооруженных до зубов омоновцев. Весной 2021-го внимание фактически исчезло. Но Лукашенко силой посадил самолет Ryanair с Романом Протасевичем, и интерес снова вернулся.

Лукашенковская - это такая очень специфическая диктатура. Любая тоталитарная система обычно имеет большую идею, какое то видение будущего. В случае с путинской Россией - возрождение Империи. В Беларуси ничего подобного никогда не было. Единственная идея - сохранение власти одного человека. И диктатуре было не выгодно, чтобы у людей появлялись идентичности - национальные, языковые, цеховая солидарность.

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Все 26 лет господства Лукашенко его режим воспитывал в белорусах чувство неполноценности. "Без меня вы никто. Вы никому не интересны, вы лузеры. Единственное ваша задача - служить государству. Вы маленькие и убогие, миру вас наплевать, и только я обеспечиваю ваш скромное благосостояние, за которое вы все мне должны". То есть это была сознательная политика унижения достоинства не только национального, но и человеческого.

Поэтому наш протест тоже можно назвать Революцией достоинства, потому что люди фактически впервые посмотрели на себя. Многотысячные митинги на площадях - не про политические изменения, а о красоте.

Вдруг беларуси увидели самих себя, и оказалось, что мы все невероятные.

У нас даже есть шутка, что белорусы в 1990-е больше думали о колбасе, чем о свободе, однако позже стало понятно, что колбасы уже наелись, а жить лучше от этого не стали".

Полную версию беседы с Ольгердом Бахаревичем читайте в номере "Країна" за 5 августа.

31 августа в Мюнхене состоится церемония награждения премии им. Эрвина Пискатора. В официальном поздравлении Ольгерда Бахаревича говорится: "В своих романах и эссе вы расшевеливает те раны, о которых мы на Западе любим забывать, потому что они в лучшем случае наносят нам только фантомной боли. Ваши книги напоминают нам, что авторитаризм и фашизм - это не просто явления прошлого, но и настоящего, они здесь - всего за тысячу километров от нас, в Минске, Беларуси, Европе."

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