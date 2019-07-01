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Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

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Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса
vinbazar Убийство семьи в Академическом: дело винницкого программиста рассмотрят в закрытом режиме

Завершили расследовать дело Анатолия Малеца, которого подозревают в убийстве собственной семьи в Виннице.

Полгода назад 31 декабря известный винницкий программист забил молотком всю свою семью. Погибла мать Валентина, бывшая жена Надежда, сын 7-летний Денис и дочь 3-летняя Светлана.

Первое судебное заседание состоится 5 июля и пройдет в закрытом режиме, пишет Vinbazar.

"Обвинительный акт в уголовном производстве по факту убийства Анатолием мальца своей семьи направлены в Винницкий городской суд. Досудебное следствие в уголовном производстве завершено, назначены экспертизы выполнены, свидетели установлены и допрошены", - говорится в письме Нацполиции Украины в Винницкой области.

В Винницком городском суде, где будет рассматриваться дело, сообщили, что подготовительное заседание этого дела состоялось 25 июня.

"В судебном заседании обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных. В свою очередь, его защитник подал ходатайство о рассмотрении данного дела в закрытом судебном заседании. Объяснил это тем, что могут быть разглашении сведения о личной и семейной жизни обвиняемого или обстоятельства, которые унижают его достоинство. Прокурор и потерпевшие не возражали относительно рассмотрения данного уголовного производства судом присяжных в закрытом судебном заседании", - сообщают в пресс-службе суда.

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На сегодня известен состав суда присяжных, который будет рассматривать дело Анатолия Малец.

"Коллегия судей приняла судебное разбирательство уголовного производства провести судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных в закрытом судебном заседании. Одновременно, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Если следствие докажет его вину, то 30-летнему мужчине грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Анатолий Малец - программист. Его жена Надежда работала главным бухгалтером в частной фирме. Несколько лет назад мужчина купил двухэтажную четырехкомнатную квартиру в винницком микрорайоне "Академический". Жил там с семьей.

2016-го муж завел любовницу. Из-за этого в конце года развелся. Жил на две семьи. В октябре прошлого года его мать переехала в бывшей невестки.

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Дата
02
июля

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

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